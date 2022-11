Les invités peuvent maintenant acheter des voyages à partir de certaines destinations du réseau national de WestJet vers Tokyo en passant par Vancouver

CALGARY, AB, le 14 nov. 2022 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui une amélioration de son entente de partage de codes avec Japan Airlines, qui permettra à la compagnie aérienne d'utiliser le code « WS » sur les vols exploités par Japan Airlines (JAL) entre l'aéroport international de Vancouver (YVR) et l'aéroport international de Narita (NRT) à Tokyo, au Japon.

Avec l'ajout de Tokyo en tant que destination offerte aux invités sur WestJet.com et par l'intermédiaire du centre d'appels de la compagnie aérienne et de ses partenaires de l'industrie du voyage, les invités de WestJet peuvent maintenant facilement réserver un voyage à Tokyo en passant par Vancouver à partir du réseau national de la compagnie aérienne.

« Alors que le nombre de vols transpacifiques augmente entre le Canada et le Japon, il s'agit d'un moment idéal pour lancer cette nouvelle étape de notre collaboration avec Japan Airlines, a déclaré John Weatherill, directeur commercial de WestJet. Nos deux pays ont d'importants marchés touristiques émetteurs et récepteurs, et cette amélioration offrira des options plus pratiques aux voyageurs des deux côtés du Pacifique. »

Cette nouvelle étape élargit l'entente de partage de codes de longue date entre WestJet et les compagnies aériennes japonaises, qui est en place depuis 2011.

Ross Leggett, vice-président principal adjoint, Marketing des itinéraires, Relations internationales et Alliances de Japan Airlines, a déclaré : « Japan Airlines est ravie de renforcer son partenariat de partage de codes avec WestJet en offrant aux passagers plus d'occasions de voyager entre le Japon et le Canada. WestJet a été un partenaire exceptionnel, et nous sommes déterminés à offrir aux voyageurs une correspondance harmonieuse. »

Le partage de codes offrira des temps de correspondance optimisés entre les vols de WestJet et de Japan Airlines, grâce à l'enregistrement pour le vol et à l'enregistrement des bagages pour la destination finale au premier point de départ, et la capacité d'obtenir et d'échanger des dollars WestJet pour les membres de Récompenses WestJet.

