Le parc Pierre-Bédard devient le plus grand parc éponge de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 30 août 2025 /CNW/ - C'est en présence de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, et du maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, M. Pierre Lessard-Blais, qu'a été inauguré aujourd'hui le parc Pierre-Bédard, le plus grand parc éponge à Montréal.

Ce parc résilient a pour objectif de réduire les risques d'inondations de surface dans le secteur qui ont lieu lors des pluies diluviennes qui sont de plus en plus fréquentes à cause des changements climatiques. Le parc Pierre-Bédard a été conçu pour recevoir jusqu'à 5700 mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de près de deux piscines olympiques pour réduire l'accumulation d'eau dans les rues lors de pluies torrentielles.

Rappelons que l'investissement total pour la réalisation de ce projet est de plus de 15 M $, taxes incluses, dont une aide financière de près de 8 M$ octroyée par le gouvernement du Québec, plus précisément par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le projet recevra également un soutien de 910 650$ du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs afin de contribuer au volet 3 du projet d'Aménagement d'infrastructures vertes pour mieux gérer les eaux pluviales et favoriser la biodiversité dans l'Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Ce financement découle du programme Climat municipalités phase 2 visant notamment à soutenir les municipalités dans leurs initiatives d'adaptation aux changements climatiques.

Citations

« Le parc éponge Pierre-Bédard vient concrètement répondre aux besoins de la population du secteur, qui était de plus en plus vulnérables aux inondations lors des pluies diluviennes. Je suis fière de léguer à la population de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve le plus grand parc-éponge de Montréal, qui pourra retenir l'équivalent de 2 piscines olympiques d'eau, en plus d'offrir des lieux de détente et de rassemblement disponibles toute l'année. L'adaptation du territoire a été une priorité de notre administration et restera incontournable pour répondre aux besoins des générations futures », a commenté la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« En créant le plus grand parc éponge de Montréal, au cœur d'un quartier durement touché par les inondations, nous posons un geste fort pour l'avenir : des infrastructures plus vertes, durables et résilientes. Maintenant que les travaux sont complétés, je vous invite à venir découvrir ce nouvel espace unique et à profiter pleinement de ses magnifiques installations ! » - Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Un défi d'ingénierie de taille, des aménagements propices à la détente

Des murets de rétention en pierre ont été construits au pourtour du bassin pour retenir la terre, car l'eau arrivera par grandes coulées lors de fortes pluies. Le fond du bassin est gazonné et aménagé avec du mobilier en béton afin de résister à l'immersion lorsque le bassin sera rempli.

Le parc est accessible universellement grâce à l'installation de trois passerelles. Un tout nouveau réseau électrique permet l'éclairage des sentiers. Bien qu'un important dispositif ait été mis en place pour sauvegarder les arbres matures du parc, d'autres plantations d'arbres et de végétaux ont été effectuées. Du mobilier de détente a également été ajouté dans le parc. Une station de vélos BIXI électriques sera installée l'an prochain et viendra compléter les aménagements.

Travaux sur les rues Pierre-Bédard, Louis-Veuillot, Bossuet et de Cadillac

La Ville et l'Arrondissement ont profité du chantier du parc éponge pour coordonner simultanément la réalisation d'autres chantiers qui étaient requis sur les infrastructures souterraines. Ainsi sur les rues adjacentes, les conduites d'eau potable, les chambres de vannes ainsi que les regards d'égout ont été reconstruits en totalité. Les entrées de service en plomb du côté public et privé ont également été remplacées afin d'assurer une meilleure qualité de l'eau potable. Les bordures, les trottoirs en béton et la chaussée ont aussi l'objet d'une réfection innovante, en tenant compte du réaménagement géométrique des rues pour diriger les eaux pluviales vers des fosses végétalisées et des saillies drainantes.

Le parc Pierre-Bédard atteindra sa pleine efficacité prochainement grâce à une conduite d'égout combinée qui viendra se déverser dans le parc lors de pluies exceptionnelles pour soulager le réseau. Cette particularité a nécessité l'expertise de l'École des technologies supérieures (ÉTS), et la collaboration de la direction régionale de la santé publique de Montréal et du MELCCFP afin d'obtenir toutes les autorisations requises.

La démarche de consultation et la responsabilité citoyenne

En 2022, à l'étape de conception et de faisabilité du projet, l'arrondissement a réalisé des activités d'information et de consultation auprès des riverain(e)s. Cette démarche a également permis de répondre aux interrogations de la population face à ce nouveau type d'infrastructure verte.

Ces travaux sur les rues et dans le parc Pierre-Bédard, combinés à des mesures prises par les citoyen(ne)s, telles que l'installation de clapets de refoulement, l'entretien des drains et des pompes de puisards, la redirection des gouttières et des drains de toit vers des espaces gazonnés, contribueront à mieux gérer les eaux et mieux protéger les bâtiments.

Pour en savoir plus, consultez cette page web et cette vidéo du projet.

