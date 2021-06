À partir du 11 juin, le parc national Pukaskwa est heureux d'accueillir les visiteurs pour la saison 2021. Les visiteurs sont priés de suivre l'étiquette plein air et de respecter toutes fermetures et restrictions, de céder la voie aux autres visiteurs dans les endroits étroits, de jeter, de manière responsable, tous leurs déchets et de suivre en tout temps tous les conseils hygiéniques.

La santé et la sécurité des visiteurs, des employés et de l'ensemble de la population canadienne sont de la plus haute importance pour Parcs Canada. Avant votre visite, il y a quelques points à ne pas oublier :

Planifiez. Le site Web de Parcs Canada contient des renseignements détaillés sur les emplacements ouverts, sur ce à quoi s'attendre, sur la façon de préparer une visite et sur les services offerts. N'oubliez pas de consulter le site Web avant votre voyage.

Le site Web de Parcs Canada contient des renseignements détaillés sur les emplacements ouverts, sur ce à quoi s'attendre, sur la façon de préparer une visite et sur les services offerts. N'oubliez pas de consulter le site Web avant votre voyage. Respectez les restrictions de voyage et les conseils des experts en santé publique. Nous devons tous faire notre part pour limiter la propagation de la COVID-19 et assurer la sécurité de chacun. Il est important de toujours respecter les restrictions de voyage, même lors de la visite de lieux historiques nationaux, de parcs nationaux et d'aires marines nationales de conservation.

Nous devons tous faire notre part pour limiter la propagation de la COVID-19 et assurer la sécurité de chacun. Il est important de toujours respecter les restrictions de voyage, même lors de la visite de lieux historiques nationaux, de parcs nationaux et d'aires marines nationales de conservation. Faites des choix prudents. Choisissez des activités qui correspondent à votre niveau d'expérience afin d'éviter de vous blesser et/ou de vous perdre, pour contribuer à réduire au minimum les demandes imposées aux équipes d'intervention d'urgence, de recherche et sauvetages ainsi qu'au système de soins de santé.

Choisissez des activités qui correspondent à votre niveau d'expérience afin d'éviter de vous blesser et/ou de vous perdre, pour contribuer à réduire au minimum les demandes imposées aux équipes d'intervention d'urgence, de recherche et sauvetages ainsi qu'au système de soins de santé. Soyez autosuffisant . Préparez une trousse comprenant des produits d'hygiène supplémentaires tels que du désinfectant pour les mains, du savon, des masques ou des couvre-visages, des sacs à ordures et une nappe. Vous devez être prêt à apporter votre eau et votre nourriture.

. Préparez une trousse comprenant des produits d'hygiène supplémentaires tels que du désinfectant pour les mains, du savon, des masques ou des couvre-visages, des sacs à ordures et une nappe. Vous devez être prêt à apporter votre eau et votre nourriture. Ne laissez aucune trace. Aidez-nous à garder ce lieu spécial propre en jetant tous vos déchets dans les poubelles réservées à cette fin ou en les ramenant chez vous.

Aidez-nous à garder ce lieu spécial propre en jetant tous vos déchets dans les poubelles réservées à cette fin ou en les ramenant chez vous. Respectez la vie sauvage. Renseignez-vous sur la vie sauvage au parc avant de vous y rendre. N'oubliez pas de ne jamais nourrir les animaux sauvages, de leur laisser de l'espace, de garder l'emplacement de camping propre, de respecter les fermetures et les limites de vitesse et de tenir votre chien en laisse en tout temps.

De plus amples renseignements et des conseils pour assurer une visite sécuritaire et agréable sont disponibles sur le site Web de Parcs Canada à : https://www.pc.gc.ca/fr/voyage-travel/securite-safety/covid-19-info/covid-19-visite-visit.

« Au cours de la dernière année, tellement de Canadiennes et Canadiens ont profité des bienfaits pour la santé et le mieux-être que procure le temps passé à l'extérieur et dans la nature. J'ai moi aussi saisi toutes les occasions d'être à l'extérieur. Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation offrent à la population canadienne d'innombrables possibilités de se rapprocher en toute sécurité de la nature et de l'histoire, tout en suivant les directives des autorités de santé publique pour limiter la propagation de la COVID-19. J'envisage avec plaisir la saison 2021, alors que les sites de Parcs Canada nous permettent de profiter du plein air et de créer des souvenirs inoubliables près de la maison au parc national Pukaskwa. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada

« Nous avons vraiment de la chance d'avoir le parc national Pukaskwa dans notre quartier. Il offre à tous l'opportunité de témoigner de la beauté du nord de l'Ontario. Lorsque les restrictions s'apaiseront, j'espère que tout le monde aura la chance de visiter le parc et de voir la beauté de Pukaskwa pour eux-mêmes.

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé et Députée pour Thunder Bay - Supérieur Nord

« Pour Parcs Canada, la santé et le mieux-être des visiteurs, des employés et de l'ensemble de la population canadienne sont de la plus haute importance. L'équipe Parcs Canada travaille fort pour offrir une expérience sécuritaire, propre et saine au parc national Pukaskwa et tous peuvent jouer un rôle important. Les visiteurs devraient faire tous les efforts possibles pour planifier, respecter les restrictions de voyage et les directives des experts de la santé publique, faire des choix prudents et ne pas laisser de trace quand ils visitent des sites extérieurs. En travaillant ensemble, nous pouvons nous assurer que tous vivent une agréable saison 2021 en toute sécurité. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Parcs Canada

Les faits en bref

Le parc national Pukaskwa est l'unique parc national sauvage de l' Ontario qui met en vedette plus de 1,800 km 2 de nature primitive et robuste.

qui met en vedette plus de 1,800 km de nature primitive et robuste. Six bornes de recharge pour véhicules électriques sont à la disposition des visiteurs dans l'ensemble du parc ; quatre dans l'aire de stationnement à utilisation diurne et deux au bâtiment administratif.

L'application Parcs Canada simplifie encore plus la planification d'un voyage pour les personnes qui visitent pour la première fois les sites de Parcs Canada partout au pays. Les visiteurs peuvent désormais trouver un contenu « Initiation au camping » dans l'application et obtenir de l'information sur le matériel de camping adéquat, des conseils et des recettes. Les visiteurs peuvent même planifier l'itinéraire complet de leur voyage et créer un aide-mémoire pour le camping.

