Le parc Jarry fête ses 100 ans : une saison de célébrations à ne pas manquer!

MONTRÉAL, le 29 mai 2025 /CNW/ - Cette année, le parc Jarry célèbre un jalon marquant : son 100e anniversaire. Pour souligner cet événement historique, l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension invite la population à participer à une série d'activités gratuites tout au long de l'été.

Affiche de la programmation d'activités du 100e anniversaire du parc Jarry. (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

« Le parc Jarry est bien plus qu'un simple espace vert : c'est un lieu incontournable de rassemblement, rempli de mémoire collective. Je vous invite à découvrir la programmation d'activités et à visiter notre exposition remplie de souvenirs à la maison de la culture Claude-Léveillée. Cette exposition rend un magnifique hommage à un siècle de vie montréalaise, à ses transformations et à l'attachement profond qu'ont les citoyennes et citoyens pour ce parc emblématique », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

VSP célèbre les 100 ans du parc Jarry avec une exposition inédite

La maison de la culture Claude-Léveillée, en collaboration avec les Mémoires de Petite-Patrie, Villeray et la Petite-Italie et les Archives de la Ville de Montréal, présente l'exposition Un siècle au parc Jarry (1925-2025) : Histoires, images, transitions, du 5 juin au 24 août.

Cette exposition citoyenne et unique ouvre une fenêtre sur l'histoire sociale et culturelle de Montréal à travers les multiples usages et transformations du parc Jarry au fil des cent dernières années. Véritable cœur vert de la « Cité du Nord », comme on appelait autrefois les quartiers de Villeray et de La Petite-Patrie, le parc Jarry est un témoin privilégié de la vie montréalaise. Vernissage : 12 juin à 17h30.

Une programmation festive et inclusive

Concerts en plein air, projections de films, ateliers artistiques, activités sportives, expositions historiques… la programmation promet de plaire à tous les goûts et à tous les âges. Que vous soyez amateur de culture, passionné d'histoire ou simplement en quête de moments conviviaux en plein air, le parc Jarry sera l'endroit idéal pour célébrer l'été.

Un lieu emblématique de la communauté

Depuis son inauguration en 1925, le parc Jarry est un espace vert vital au sein de Montréal. Il a vu défiler des générations de citoyennes et citoyens venus s'y détendre, jouer, pique-niquer ou participer à des événements communautaires. Ce centenaire est l'occasion parfaite de redécouvrir ce lieu emblématique et de souligner son importance dans la vie du quartier.

Pour consulter la programmation détaillée, visitez le site Web : montreal.ca/vsp.

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

Source : Ville de Montréal, Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, https://montreal.ca/vsp; Renseignements : Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]