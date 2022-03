En achetant un billet pour le Para 50/50 , les personnes soutiendront les occasions pour les Canadiens ayant un handicap de faire du sport, et, pour certains, peut-être un jour de monter sur un podium paralympique. Les revenus du Para 50/50 soutiendront la programmation et les subventions pour les athlètes à tous les niveaux - de la collectivité jusqu'aux Jeux paralympiques - par la Fondation paralympique canadienne, l'Institut canadien de sport Calgary et les subventions pour le développement communautaire des oeuvres caritatives de Bon Départ de Canadian Tire.

« Nous sommes excités d'organiser encore le Para 50/50 pendant les Jeux de Beijing et de pouvoir l'étendre à Alberta pour mieux soutenir le parasport au Canada et pour s'assurer que le sport est accessible pour TOUTES les personnes », dit Dean Brokop, directeur, Fondation paralympique canadienne. « Nous sommes reconnaissants pour le soutien constant de Canadian Tire comme partenaire présentateur du 50/50 et nous sommes heureux de travailler avec nos partenaires caritatifs, ICS Calgary et Bon Départ. »

Le Para 50/50 a deux tirages rapides en Ontario et une chance pour le Grand Prix en Ontario et en Alberta. Les dates de ces tirages sont les suivantes:

Tirage rapide no 1: Lundi 7 mars , 22h30 HE ( Ontario seulement)

, 22h30 HE Carte cadeau de 500$ de Canadian Tire

Tirage rapide no 2: Jeudi 10 mars , 22h30 HE ( Ontario seulement)

, 22h30 HE $ Carte cadeau de 1000$ de Canadian Tire

Tirages des gros lots: Dimanche 13 mars

Tirage du Gros Lot de l' Alberta midi HE

midi HE

Tirage du Gros Lot de l' Ontario 22h30 HE

Les personnes qui ne résident pas en Ontario ou en Alberta, peuvent malgré tout s'impliquer dans le Para 50/50 en participant à un concours pour gagner une carte cadeau de Canadian Tire ou avec un don à para5050.ca

Achetez des billets aujourd'hui à para5050.ca.

À propos de la Fondation paralympique canadienne

La Fondation paralympique canadienne est une fondation caritative enregistrée et le bras philanthropique du Comité paralympique canadien. Fondée en 2015, la Fondation croit que chaque Canadien doit pouvoir s'imaginer à la ligne de départ, peu importe la capacité. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter: ParalympicFoundation.ca.

À propos de Canadian Tire Corporation

Canadian Tire Corporation, Limited, (TSX: CTC.A) (TSX: CTC) ou "CTC", est un groupe d'entreprises qui inclut un segment de vente au détail, un secteur de services financiers et CT REIT. Nos activités de détail ont comme fer de lance Canadian Tire, qui a été fondé en 1922 et qui fournit aux Canadiens les produits pour la vie au Canada dans ses secteurs de vie, jeu, réparation, automobile et saisonnier et jardinage. Party City, PartSource et Gas+ sont des portions importantes du réseau de Canadian Tire. Le secteur de détail inclut aussi Mark's, une source majeure de vêtements décontractés et industriels; Pro Hockey Life, un magasin spécialisé dans le hockey pour les joueurs d'élite; et SportChek, Hockey Experts, Sports Experts, Intersport et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements actifs. Les plus de 1700 points de vente au détail et d'essence sont soutenus et renforcés par le secteur des services financiers et des dizaines de milliers d'employés à travers le Canada et dans le monde de CTC et des concessionnaires locaux, franchisés et détaillants pétroliers. De plus, CTC possède et gère Helly Hansen, une marque majeure de produits techniques extérieurs installée à Oslo, en Norvège. Pour obtenir plus de renseignements, visitez Corp.CanadianTire.ca.

À propos de l'Institut canadien de sport Calgary

L'institut canadien de sport Calgary fournit des environnements d'entraînement de niveau mondial en Alberta. Avec le soutien de nos partenaires, nous fournissons des services de pointe en science et en médecine du sport, en formation des entraîneurs et en services de vie pour aider les athlètes canadiens de haute performance à réussir des performances sur le podium olympique et paralympique. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter www.csicalgary.ca

À propos de l'œuvre caritative Bon Départ de Canadian Tire

L'œuvre caritative Bon Départ de Canadian Tire est une oeuvre nationale engagée à assurer que les enfants dans le besoin aient un accès égal au sport et au loisir. Avec un vaste réseau national de plus de 1000 bénéficiaires de subventions et 289 sections locales, Bon Départ aide les familles admissibles à couvrir les frais d'inscription, de transport et d'équipement et fournit du financement à des organisations choisies pour l'infrastructure de loisir et la programmation. Soutenue par la famille d'entreprises de Canadian Tire, Bon Départ a fourni plus de 2,5 millions d'occasions à des enfants canadiens pour participer depuis 2005. Pour obtenir plus de renseignements, visitez jumpstart.canadiantire.ca.

