En mars dernier, le Palais et l'Alliance entamaient un partenariat destiné à offrir des espaces informels aux congressistes, tout en incarnant les expériences phares québécoises. Après la récente activation d'une zone reflétant l'atmosphère chaleureuse des stations de ski, et avant le déploiement - à l'automne prochain - d'un espace consacré aux aventures en nature, c'est le Saint-Laurent qui est cette fois mis à l'honneur.

Rendant hommage à l'un des principaux emblèmes touristiques de la province, ce nouvel espace est conçu pour offrir une expérience immersive unique aux congressistes en visite au Palais, qui pourront se détendre, échanger et réseauter à l'ombre d'une majestueuse baleine à bosse mesurant près de 10 mètres et flottant dans un décor aquatique apaisant.

Des expériences sensorielles ludiques et pratiques

Conceptualisé et réalisé par le studio Vannoote Design, sous la direction et avec la collaboration des équipes du Palais, cet îlot océanique niché au cœur de l'édifice constitue une installation hors du commun qui offre une plongée sensorielle inédite. Dotée d'une envergure de 3,5 mètres au niveau de la queue et minutieusement peinte de façon réaliste, la baleine du Palais répond aux caractéristiques d'une femelle de trois ans (sauf pour le poids, à quelques dizaines de tonnes près !). Pas moins de 22 morceaux ont été sculptés par découpe numérique par l'entreprise montréalaise USIMM, avant d'être réunis en six grandes parties, peintes et finalement assemblées et installées au Palais des congrès.

Cet espace propose une véritable plongée dans le Saint-Laurent, où un banc de poissons et un canot surplombent les sofas en forme de coquillage et les coussins-galets. À la tombée de la nuit, le décor se transforme et s'illumine grâce à l'éclairage propre et féérique des végétaux luminescents d'Aglaé, membre du Lab événementiel du Palais.

Visant également à faire découvrir aux visiteurs du Palais les richesses de ce cours d'eau iconique, l'espace propose des panneaux informatifs sur l'histoire, la géographie et la faune du Saint-Laurent, révélant ainsi son importance capitale pour l'écosystème et l'économie du Québec. Les clients du Palais auront bien sûr l'opportunité de tenir des événements de réseautage dans cet espace et d'y offrir un menu thématique mettant à l'honneur les produits du terroir maritime québécois, concocté par l'équipe de Capital Traiteur. Une façon ludique de créer un pont entre tourisme d'affaires et tourisme d'agrément qui met l'eau à la bouche !

« Notre gouvernement travaille en étroite collaboration avec ses partenaires pour stimuler l'attraction d'événements d'affaires d'envergure internationale au Québec. Dans ce contexte, quelle belle idée que de mettre en vedette notre fleuve Saint-Laurent, un des attraits phares de notre destination ! Promouvoir ce que le Québec a de plus beau à offrir est un excellent moyen pour donner envie aux congressistes de revenir nous voir ou de prolonger leur séjour. Ce genre d'initiatives originales contribue à attirer plus de visiteurs et à augmenter les retombées économiques liées au tourisme. Félicitations aux équipes qui ont conçu cet espace unique ! » - Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'installation spectaculaire d'une baleine grandeur nature dans nos espaces est un témoignage de taille de notre volonté continue d'offrir des expériences uniques et mémorables à nos congressistes ! Tout en répondant à leur besoin de lieux informels où se rencontrer et échanger, nous sommes heureux de proposer un espace inédit qui contribue à renforcer la réputation de la province en tant que destination touristique de choix. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Ce partenariat est un autre un bel exemple d'audace et de créativité. Nous voulons continuer de faire vivre le Québec autrement aux voyageurs d'affaires pour stimuler leur sens. Nous voulons piquer leur curiosité et leur donner envie de prolonger leur séjour ou de revenir au Québec pour transformer cette expérience immersive en réalité. Cette façon unique de valoriser les attraits et les expériences phares québécoises illustre à merveille la capacité de l'industrie touristique d'innover et de faire résonner à travers le monde une marque Bonjour Québec qui est forte, vivante et distinctive. » - Martin Soucy, président-directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

À propos du Palais des congrès de Montréal

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements. Fort d'une équipe créative qui obtient un taux de satisfaction de la clientèle parmi les plus élevés au monde, il génère d'importantes retombées économiques et intellectuelles pour la métropole et le Québec tout en contribuant au rayonnement international de Montréal, la ville qui accueille le plus d'événements internationaux dans les Amériques. Pour en savoir plus, visitez congresmtl.com.

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

Représentant plus de 10 000 entreprises et 50 associations touristiques régionales et sectorielles membres, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (Alliance) est la plus importante fédération provinciale d'affaires spécialisée en tourisme au Canada. Elle incarne la volonté du secteur privé et associatif de valoriser la contribution significative du secteur économique touristique à la vitalité des régions tout en portant la parole au nom de ses membres. L'Alliance réalise également des mandats délégués par le ministère du Tourisme, notamment la mise en marché de la destination sous la marque Bonjour Québec dans le cadre d'un partenariat unique avec l'industrie. Toute l'action de l'Alliance vise à contribuer à faire du Québec une destination touristique durable, responsable et prospère de calibre mondial. Pour en savoir plus, visitez alliancetouristique.com.

