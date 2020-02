Le Palais des congrès de Montréal souligne l'importance de ses Ambassadeurs et honore 17 sommités

Ces nouveaux membres du prestigieux Club des Ambassadeurs rejoignent une communauté constituée de collaborateurs influents et dynamiques issus des grands créneaux d'excellence de l'économie montréalaise. Outre leurs activités professionnelles habituelles, ils ont contribué activement à la confirmation d'un congrès international à Montréal, engendrant ainsi des retombées économiques et intellectuelles pour la ville et la province.

En fondant le Club des Ambassadeurs en 1985, le Palais des congrès de Montréal s'est révélé un véritable pionnier. En effet, après avoir élaboré sa stratégie de développement du marché international, basée sur le recours à des influenceurs locaux, le Palais a inspiré plusieurs destinations mondiales à faire de même. Le Club compte désormais près de 340 membres.

Le scientifique en chef du Québec nommé Grand Ambassadeur

Lors de la soirée, Pr Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, a reçu les grands honneurs en étant décoré Grand Ambassadeur, la plus haute distinction pouvant être attribuée à un membre du Club. Ce titre lui a été décerné pour son rôle de premier plan dans la promotion de la culture scientifique, pour sa contribution au rayonnement international des chercheurs québécois et, finalement, pour ses efforts de mobilisation auprès de la communauté de recherche. Grâce à ses actions, plusieurs événements scientifiques se sont tenus dans la métropole.

Les Ambassadeurs honorés en 2020

P re Kim M. Baines

51 st IUPAC General Assembly and 48 th World Chemistry Congress - août 2021

51 IUPAC General Assembly and 48 World Chemistry Congress - août 2021 Hon. Denis Coderre

Congrès mondial ICLEI 2018 - juin 2018

Congrès mondial ICLEI 2018 - juin 2018 P re Sylvie Cossette , D re Nancy Feeley , P re Jacinthe Pépin

Congrès du Conseil international des infirmières - juillet 2023

, , Congrès du Conseil international des infirmières - juillet 2023 P re Fiona Darbyshire

27 e Assemblée générale de l'UGGI - juillet 2019

27 Assemblée générale de l'UGGI - juillet 2019 D re Josée Fillion , D re Marie-Pierre Thibodeau

12 e Congrès international francophone de gérontologie et gériatrie - septembre 2022

, 12 Congrès international francophone de gérontologie et gériatrie - septembre 2022 P r Réjean Hébert , P re Louise Potvin

24 e Conférence mondiale de l'UIPES en promotion de la santé - mai 2022

, 24 Conférence mondiale de l'UIPES en promotion de la santé - mai 2022 D re Mélanie Henderson , D re Julia von Oettingen

ISPAD 2023 - 49 th Annual Conference - octobre 2023

, ISPAD 2023 - 49 Annual Conference - octobre 2023 D re Kirsten Johnson

24 th International Conference on Emergency Medicine - mai 2025

24 International Conference on Emergency Medicine - mai 2025 P re Catherine Morency , P r Martin Trépanier

16 th World Conference on Transport Research - juillet 2022

, 16 World Conference on Transport Research - juillet 2022 P r Rémi Quirion

4 e Congrès international sur le conseil scientifique aux gouvernements - septembre 2020

4 Congrès international sur le conseil scientifique aux gouvernements - septembre 2020 Dre Tomoko Takano

World Congress of Nephrology - avril 2021

Des partenariats pour célébrer la relève en recherche

Le Palais a récemment reconduit deux ententes de partenariats stratégiques visant à créer des liens avec les réseaux de chercheurs du Québec tout en encourageant la tenue d'événements d'envergure en ses lieux. Sa collaboration renouvelée avec les Fonds de recherche du Québec (FRQ) et l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) a été soulignée au Gala.

Lors de cette soirée, les quatre récipiendaires des prix Relève étoile mis en place par les FRQ ont été dévoilés. Étienne Boulais, Pierre-Alexandre Goyette, Anne-Julie Tessier et Cyndi Boisjoli ont été reconnus pour l'excellence de leurs recherches. Cette série de prix a été créée afin d'encourager les carrières en recherche au sein des établissements universitaires québécois.

Toujours dans le cadre du Gala, l'IRSST a remis le prix IRSST - Club des Ambassadeurs à France Labrèche et Marie-Élise Parent pour la confirmation du 28th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health qui se tiendra à Montréal.

Une soirée sous le thème de la créativité

Les convives ont célébré ces succès du tourisme d'affaires tout en se régalant des créations culinaires de Capital Traiteur, mais aussi de sept grands hôtels de la métropole : Centre Sheraton Montréal, Delta Hotel par Marriott Montréal, InterContinental Montréal, Fairmont Le Reine Elizabeth, Marriott Château Champlain, Westin Montréal et DoubleTree by Hilton Montréal. Produit par le Palais des congrès et animé par Isabelle Racicot, le Gala Reconnaissance 2020 a été rendu possible notamment grâce à la contribution de Freeman audiovisuel et d'Idées au cube.

Pour tous les détails sur l'événement, consultez congresmtl.com/gala.

« Je salue chaleureusement le travail exceptionnel de ces femmes et de ces hommes d'action, qui font briller notre destination à l'international. Le rôle qu'elles et ils jouent pour la venue d'événements de haut calibre au Palais des congrès de Montréal en fait des alliés hors pair; leur travail génère des retombées économiques et intellectuelles majeures pour Montréal et pour le Québec tout entier. Leur engagement contribue à faire du Palais des congrès l'acteur de premier plan qu'il est en matière de tourisme d'affaires. Chapeau aux nouveaux ambassadeurs, aux gestionnaires du Palais des congrès ainsi qu'à tous leurs partenaires! »

- Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Le Gala Reconnaissance célèbre la passion de nos Ambassadeurs qui s'impliquent bénévolement dans le processus de confirmation d'événements d'envergure. Je les remercie et je salue leur détermination qui contribue à positionner Montréal comme ville qui accueille le plus de congrès internationaux dans les Amériques. Le Palais était un pionnier en instaurant le Club des Ambassadeurs. Devant des résultats aussi probants, nous poursuivrons nos efforts pour dynamiser ce concept porteur pour notre économie ! »

- Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal

« C'est un honneur d'accueillir de nouveaux membres au sein du Club des Ambassadeurs du Palais des congrès de Montréal. Leur rôle essentiel permet de confirmer la tenue de congrès internationaux et de positionner Montréal et ses principaux secteurs économiques qui font notre renommée. »

- Hany Moustapha, président du Club des Ambassadeurs du Palais des congrès de Montréal

« C'est avec beaucoup de fierté que je reçois le titre de Grand Ambassadeur, car il reconnaît l'importance du rôle du milieu de la recherche dans l'obtention et l'organisation de congrès scientifiques au Palais des congrès de Montréal. Ces congrès sont à la fois des lieux de diffusion des connaissances, d'échanges entre chercheurs de toutes disciplines et de tourisme scientifique. Je suis par ailleurs heureux du partenariat entre les Fonds de recherche du Québec et le Club des Ambassadeurs du Palais des congrès qui récompense depuis quelques années l'implication de la communauté scientifique dans l'organisation de congrès scientifiques. »

- Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

« Je félicite les deux chercheuses France Labrèche et Marie-Élise Parent qui ont réussi à attirer à Montréal ce prestigieux congrès international organisé sous l'égide du comité Epidemiology in Occupational Health, un des 37 comités scientifiques de la Commission internationale de la santé au travail (CIST). Le prix IRSST - Club des Ambassadeurs vise à encourager des scientifiques de l'Institut, de même que les nombreux chercheurs dont l'IRSST finance les travaux, d'attirer à Montréal davantage d'événements scientifiques dont l'objet principal est la santé et la sécurité du travail. »

- Lyne Sauvageau, présidente-directrice générale de l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail

« Nous sommes fiers de nous associer à nouveau cette année au Gala Reconnaissance du Club des Ambassadeurs à titre de partenaire majeur. Depuis près de 20 ans, Freeman audiovisuel met sa créativité et son expertise au profit de cet événement d'exception qui vise à souligner l'engagement de leaders qui contribuent au positionnement du Palais des congrès de Montréal comme destination de choix pour le tourisme d'affaires. »

- Bernard Carignan, directeur exécutif - Est du Canada, Freeman audiovisuel Canada

« Idées au cube est au cœur de l'écosystème montréalais de la créativité depuis plus de 30 ans! Le thème du Gala cette année a inspiré nos créateurs qui, une fois de plus, ont usé de talent et d'ingéniosité pour faire vivre le contenu des ambassadeurs, des personnalités d'exception qui nous font rayonner partout dans le monde! »

- Nathalie Gélinas, productrice chez Idées au cube

