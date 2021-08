E-AI : nouvelle communauté internationale B2B propulsée par la grande rencontre des écosystèmes du divertissement et de l'intelligence artificielle E-AI est axée sur les opportunités d'affaires, la commercialisation internationale et l'innovation pour diverses industries. Ce mariage parfait entre les écosystèmes du divertissement et de l'intelligence artificielle aspire à établir de solides ponts entre les deux univers en créant des événements uniques et une plateforme intelligente d'échanges, de discussions et de développement à l'intention d'entreprises, d'experts et de chercheurs d'un minimum de 20 pays et de 30 villes à travers le monde.

E-AI se donne pour mission d'encourager la cocréation, les collaborations et les alliances sur les applications de l'intelligence artificielle et du divertissement, mutuellement et séparément. La vaste étendue des applications touche tant les arts, la culture, le sport que le divertissement en général, ainsi que les entreprises dans l'économie globale qui peuvent en tirer parti en environnement, éducation, opérations ou encore ressources humaines. Le projet est élaboré dans une démarche respectant l'humain et son environnement.

Une fructueuse rencontre de cocréation

Lors d'une rencontre de cocréation qui s'est déroulée le 18 juin dernier, près de 150 intervenants provenant d'une dizaine de pays ont échangé sur les formes que prendra E-AI. Ces discussions stimulantes ont confirmé la nécessité d'une telle communauté pour encourager les collaborations, augmenter le nombre d'occasions d'affaires, faciliter la commercialisation internationale, accélérer l'innovation et multiplier les possibilités de financement tout en bonifiant le bassin de talent.

Dans le cadre de cette collaboration internationale et des événements qui en découleront, les coréalisateurs souhaitent s'inscrire comme des acteurs clés dans la relance des activités de la métropole et son positionnement sur l'échiquier international. Le Palais réaffirme ainsi son rôle en tant que moteur économique pour Montréal et le Québec.

Dans la continuité de la transformation du Palais

Avec ce nouveau partenariat, le Palais désire favoriser l'innovation et la création de richesse intellectuelle pour le bénéfice de notre société. La collaboration avec E-AI souligne la volonté du Palais de codévelopper des événements d'affaires structurant pour notre écosystème d'affaires, tant pour la métropole que pour le Québec.

La transformation du Palais des congrès de Montréal s'est accélérée dans la dernière année. Ses plus récentes réalisations en témoignent, notamment celles regroupées sous l'initiative de la création de sept nouveau studios, intitulée Palais Média Propulsion, qui comptent des espaces immersifs avec OASIS, le Prisme et son offre hybride. Ainsi, la création d'un événement comme celui du lancement d'E-AI s'inscrit dans une volonté d'innovation constante, dans une vision amorcée en 2020 avec MTL Reunion. Cet événement avait mis à l'avant-scène les services d'organisation d'événements hybrides du Palais, ainsi que son nouveau protocole sanitaire PROGRES élaboré selon les normes les plus strictes de l'industrie.

Ce partenariat avec E-AI présente également un potentiel d'avantage concurrentiel : il permet au Palais non seulement de rester à l'affût des plus récents développements en intelligence artificielle et en divertissement, mais aussi d'y contribuer. Dans les prochaines années, l'industrie des événements d'envergure évoluera au sein d'un univers postpandémie métamorphosé; face à ces nouvelles réalités, E-AI s'ajoute à l'offre du Palais en matière d'innovations pouvant être proposées à ses clients.

« Le Palais souhaite concrétiser son positionnement à titre de vecteur de la créativité montréalaise en contribuant également à la création d'événements. Le lancement d'E-AI n'est que le premier de toute une série à l'image MTL Reunion, créé durant la COVID et qui avait regroupé des professionnels de l'événementiel, des congrès et d'associations de partout dans le monde. » Stéphanie Lepage, directrice du marketing et des communications du Palais des congrès de Montréal.

« Ce partenariat avec le Palais des congrès est déterminant dans la naissance de E-AI. En plus de compter sur l'expertise de leurs équipes, cette association s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de positionner et faire grandir rapidement la communauté, tant chez nous qu'à l'international. La notoriété du Palais et nos forces complémentaires ne peuvent que nous aider à propulser la bonne nouvelle. ». Pierre Gauthier, membre du conseil d'administration d'Entertain-AI.

