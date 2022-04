Le POP, un programme de valorisation

Le Palais est riche de ses mètres carrés : il comptabilise plus d'une centaine de salles en plein cœur du centre-ville. Si ces espaces sont habituellement utilisés à toute leur capacité, il peut arriver que certains d'entre eux se trouvent libres durant l'année. Ce sont ces salles que le Palais se propose d'ouvrir aux OBNL éligibles.

Dans un moment où l'espace urbain se fait de plus en plus restreint et difficile d'accès, le Palais est fier d'agir comme un acteur social et communautaire et de poser des actions concrètes pour accueillir et soutenir les organismes à but non lucratif.

Comment bénéficier du programme?

Pour confirmer leur éligibilité au programme, les organismes intéressés sont invités à remplir un formulaire de candidature en ligne. Pour toute question, ils pourront entrer en contact avec l'équipe du Palais des congrès par courriel à [email protected] et consulter la section « Programme OBNL du Palais » sur le site officiel du Palais des congrès de Montréal.

Citations

« En tant qu'organisation ancrée dans le centre-ville, le Palais des congrès se doit de donner l'exemple comme un lieu accessible et ouvert à sa communauté. Avec ce nouveau programme, nous rejoindrons des partenaires au service d'une clientèle diversifiée et défavorisée. Le Palais participe ainsi directement à sa mission : soutenir des retombées sociales, intellectuelles et humaines à Montréal et au Québec. » - Emmanuelle Legault, PDG du Palais des congrès de Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Accueillant plus de 350 événements par année, le Palais génère des retombées économiques, sociales et culturelles majeures pour les communautés du tourisme, des affaires et de la recherche. Véritable précurseur, le Palais a créé le Lab événementiel, qui réinvente les congrès main dans la main avec de jeunes entreprises parmi les plus innovantes de l'industrie. Chef de file en matière de développement durable et d'impact social, le Palais compte parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre. Reconnu pour son engagement envers la relève, les arts et le milieu communautaire, le Palais déploie un environnement dynamique, novateur et tourné vers le futur. Visitez http://congresmtl.com.

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements: Alexandra Madoyan, Conseillère et rédactrice, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, [email protected], Tél. : 514 871-5849