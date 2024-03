MONTRÉAL, le 14 mars 2024 /CNW/ - Le Palais des congrès de Montréal et Tourisme Autochtone Québec dévoilent QUÉBEC AUTOCHTONE, un espace de convivialité et de réseautage invitant à découvrir l'offre touristique proposée par les 11 Nations autochtones d'ici.

Découvrez la liste des contributeurs au projet à partir de la page 4.

La liste des installations présentes dans l'espace est à retrouver ici.

Les photographies sont à télécharger sur ce lien.

Destiné aux congressistes en provenance du monde entier, QUÉBEC AUTOCHTONE répond à l'intérêt grandissant du public envers les cultures autochtones, mais aussi aux attentes d'une industrie événementielle en pleine mutation. En effet, au-delà du contenu proposé lors d'un congrès, les voyageurs d'affaires sont en quête d'expériences uniques, favorisant la rencontre et la découverte. Une demande résolument innovante qui permet de construire des ponts entre le tourisme d'affaires et le tourisme d'agrément.

Porté par la thématique forte de Tourisme Autochtone Québec, « Chaque grand moment débute par une rencontre », QUÉBEC AUTOCHTONE traduit cette volonté du Palais des congrès de transformer le passage des voyageurs d'affaires en un moment de partage. Depuis des millénaires, le Québec autochtone se démarque par ses cultures historiques, qui rallient les traditions ancestrales et désormais contemporaines. Avec cet espace thématique, le Palais des congrès et Tourisme Autochtone Québec proposent aux congressistes un lieu de rencontre informel tout en les invitant à se plonger dans une offre touristique recherchée, de qualité et empreinte d'authenticité.

Cette nouvelle zone s'ajoute à celles réalisées par le Palais, en étroite collaboration avec Vannoote Design, depuis 2019 dans lesquelles des expériences phares québécoises sont mises à l'honneur : LE CHALET, transportant le visiteur dans une atmosphère boisée, LA STATION, évoquant l'ambiance après-ski, LE SAINT-LAURENT, proposant une immersion dans la vie marine du fleuve emblématique et, finalement, LE PANORAMA.

Dévoilé prochainement, ce dernier espace transportera les visiteurs vers différentes expériences en nature. LA STATION, LE SAINT-LAURENT et LE PANORAMA ont été conçus en collaboration avec l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, dans le cadre de son mandat confié par le ministère du Tourisme du Québec pour la promotion de la destination sous la marque Bonjour Québec.

Une exploration des richesses touristiques autochtones

En alliant leurs savoir-faire, le Palais des congrès de Montréal et Tourisme Autochtone Québec, en collaboration avec le designer d'intérieur Gérard Vannoote et bien d'autres contributeurs, ont développé un lieu qui se veut être une fenêtre sur le patrimoine vivant des Premières Nations et Inuit.

Cette aire intimiste et chaleureuse, configurée en forme de cercle, est abritée par une structure de perches en bois sculptées par le concepteur-artisan innu Serge Ashini Goupil. Elle évoque l'intérieur d'un tipi et rappelle le cycle de la vie, le cercle étant un symbole majeur pour les peuples autochtones. Sur une table centrale, une carte en 3D situe les 55 communautés autochtones sur le territoire québécois. Les emblèmes de chacune des 11 Nations ornent l'espace, de même que des photographies grand format mettant en scène des danseurs, membres de la communauté de Kahnawà:ke, vêtus de leurs habits traditionnels. Enfin, un collier de wampum d'une longueur de 12 mètres (40 pieds) domine une partie du Hall Viger du Palais des congrès depuis son plafond. Ce collier, fait de perles de coquillages marins représentant ici la paix et la fraternité entre les peuples, est un appel à la rencontre dans ce lieu d'accueil où transitent des visiteurs provenant du monde entier.

Grâce à une interface dynamique, les visiteurs pourront découvrir concrètement l'offre touristique autochtone, constituée de quelque 200 expériences liées à l'art et la culture, aux activités de chasse et de pêche, à la gastronomie, aux festivités, aux hébergements et aux aventures en nature. Un aperçu unique et authentique de la richesse du tourisme autochtone québécois !

Une collaboration qui s'annonce fructueuse

Pour prolonger et pérenniser leur partenariat, le Palais des congrès de Montréal et Tourisme Autochtone Québec déploieront d'autres initiatives dans les prochaines semaines. Ainsi, un menu thématique empreint d'inspirations autochtones sera imaginé par Maestro Culinaire, le partenaire alimentaire exclusif du Palais des congrès. Une formation de sensibilisation aux réalités autochtones en contexte touristique (le tourisme autochtone : un outil de rapprochement pour répondre à la volonté de la population d'en apprendre davantage sur l'histoire, les traditions et les réalités des Autochtones) sera offerte à l'équipe du Palais. Enfin, un programme de legs pour les clients du Palais sera mis en place afin de faire vivre l'espace QUÉBEC AUTOCHTONE à travers de multiples activations et animations.

Au-delà de cet espace, plusieurs événements organisés par et pour les peuples autochtones prendront place au Palais des congrès tels que l'Assemblée des Premières Nations, du 9 au 11 juillet 2024 et le Congrès International sur le tourisme autochtone, en février 2025.

Citations

« On ne peut faire vivre les richesses du Québec sans ouvrir les portes du tourisme culturel, historique et artistique des 11 Nations autochtones. C'est un honneur pour le Palais des congrès de Montréal d'offrir un lieu de rencontre entre un public en provenance du monde entier et les trésors touristiques des peuples qui habitent et protègent le Québec depuis la nuit des temps. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« L'espace QUÉBEC AUTOCHTONE permettra à des milliers de congressistes de partout dans le monde de se poser l'instant d'un moment et de se laisser porter par la magnificence de l'offre touristique autochtone du Québec. Ce partenariat avec le Palais des congrès de Montréal est non seulement innovant, mais grandement porteur de rapprochement. Nous en sommes reconnaissants et dynamisés en tant qu'association touristique sectorielle et fiers que cette initiative porteuse se dépose à Montréal. » - Dave Laveau, directeur général Tourisme Autochtone Québec

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la sixième année consécutive. congresmtl.com

À propos de Tourisme Autochtone Québec (TAQ)

TAQ est l'association touristique sectorielle reconnue par le ministère du Tourisme comme porte-parole officiel du tourisme autochtone et par l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador comme représentant d'un lieu d'échange et de services dans le domaine du développement et de la promotion de l'offre touristique autochtone. Notre mission : guider et propulser les entrepreneurs autochtones sur les marchés touristiques par la force de nos relations humaines, nos connaissances, nos conseils, nos réseaux et nos stratégies. tourismeautochtone.com

Remerciements

Nous tenons à souligner l'apport de nos collaborateurs à la réalisation de ce projet. Nous remercions, tout d'abord, le comité d'idéation composé de :

Marie-Pierre Lainé, coordonnatrice au développement et aux partenariats à Tourisme Autochtone Québec, membre de la Nation Wendat de la communauté de Wendake

Élaine Legault, vice-présidente, événements et expérience client pour le Palais des congrès de Montréal

Gérard Vannoote, architecte d'intérieur à gérardvannootedesign

Claudia Néron, directrice générale de La Boite Rouge Vif

Véronique Rankin, directrice générale du Wapikoni Mobile et membre fondatrice du Collectif des arts et de la culture des peuples autochtones au Québec, membre de la Nation Anishinaabe de la communauté de Pikogan

Nous remercions également les experts et artistes impliqués :

Serge Ashini Goupil, concepteur et artisan, membre de la Nation innue de la communauté Matimekush-Lac John

Karine Awashish, artiste, membre de la Nation Atikamekw de la communauté d'Obedjiwan

Jonathan Lainey, Conservateur, Cultures autochtones, Musée McCord Stewart, membre de la Nation Wendat de la communauté de Wendake

