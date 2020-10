Conçue en collaboration avec les firmes Altitude C et Tribu Expérientiel, à la suite d'un appel d'offres rigoureux, cette conférence bilingue permettra de faire le point sur l'état de l'industrie des événements d'envergure à l'international.

Ce sera aussi l'occasion de présenter des pistes de solution issues de la résilience et à la créativité de l'écosystème montréalais à des participants connectés à partir des quatre coins du monde.

Des conférenciers de renommée internationale

De grands noms de l'industrie des congrès et du milieu des affaires ont accepté l'invitation du Palais afin de partager leur expérience.

En matinée, l'événement débutera avec un entrepreneur montréalais de renom puis la parole sera donnée à de hauts dirigeants de diverses associations destinées aux organisateurs de congrès. L'après-midi traitera de l'industrie de l'aviation mondiale et ses défis, et sera complété par un entretien abordant la créativité et le futur des événements. Pour commémorer la tenue de cet événement historique pour le Palais, l'artiste émergent montréalais Julian Palma produira une murale imposante à l'intérieur même de l'immeuble, en partenariat avec LNDMRK.

Liste des conférences :

LE FUTUR DE L'INNOVATION EST VERT ET INCLUSIF

Par Frantz Saintellemy, président et chef de l'exploitation, Leddartech et cofondateur de Groupe 3737

CRÉONS LE FUTUR ENSEMBLE

Animée par Sherrif Karamat, PDG, Professional Convention Management Association (PCMA), avec la participation de :

Carina Bauer , PDG, IMEX Group

, PDG, IMEX Group Carol McGury , vice-présidente exécutive, Services des événements et de l'éducation, SmithBucklin

, vice-présidente exécutive, Services des événements et de l'éducation, SmithBucklin David Peckinpaugh , président, Maritz Global Events

, président, Maritz Global Events James Rees , président, International Congress and Convention Association (ICCA)

L'INDUSTRIE DE L'AVIATION MONDIALE ET SES DÉFIS

Animée par Rebecca Makonnen, avec la participation de :

Luis Felipe de Oliveira , directeur général, Conseil international des aéroports

, directeur général, Conseil international des aéroports Mark Galardo , vice-président, Planification du réseau et Alliances, Air Canada

, vice-président, Planification du réseau et Alliances, Air Canada Yves Lalumière, PDG, Tourisme Montréal

Philippe Rainville , PDG, Aéroports de Montréal

LE FUTUR DES CONFÉRENCES : ÉVÉNEMENT OU ÉVÉN-MANQUE ?

Animée par Andy Nulman, cofondateur et PDG, Play the future, avec la participation de :

Mitch Joel , fondateur, Six Pixels Group

, fondateur, Six Pixels Group Philippe Telio , fondateur, Startupfest

, fondateur, Startupfest Marie-Pier Tessier De L'Étoile, cofondatrice et directrice générale chez Îlot 84/Aire commune

Pour connaître la programmation complète de MTL Reunion et pour s'inscrire gratuitement afin d'y assister virtuellement : congresmtl.com/mtl-reunion/

Des solutions événementielles en action

En plus de fournir du contenu gratuit, inspirant et pratique pour réinventer les événements, MTL Reunion permettra aux organisateurs d'expérimenter les solutions innovantes déployées par le Palais pour relancer les affaires, avec l'aide de ses fournisseurs officiels Encore et GES.

MTL Reunion permettra également de faire connaître les services d'organisation d'événements hybrides du Palais ainsi que son protocole sanitaire élaboré avec les normes les plus strictes de l'industrie et qui se nomme PROGRES, en référence à : Programme de reprise opérationnelle générateur de rassemblements et d'événements sécuritaires.

Les nouveaux studios élaborés dans le cadre de son offre de création de contenu Palais Média Propulsion seront mis à profit lors de l'événement, tout comme les services d'ateliers mieux-être d'Organik, son nouveau partenaire qui animera les pauses lors de la journée.

Citation

« Le milieu des congrès a beaucoup souffert de la pandémie, c'est pourquoi nous voulions contribuer à relancer les événements en offrant cette conférence gratuitement. MTL Reunion est une première création du Palais des congrès de Montréal qui vise à rassembler les acteurs de l'industrie pour que nous réinventions l'avenir, ensemble. Surtout, nous souhaitions démontrer à l'international que nous sommes prêts et que Montréal est résiliente, toujours là pour y échanger sur des sujets innovants et trouver des solutions. Le Palais des congrès est un centre de solutions. Nous invitons tous les organisateurs d'événements et les professionnels qui œuvrent dans les associations internationales à se joindre à nous pour imaginer les événements de demain. Nous croyons sincèrement que c'est notre rôle de soutenir cette industrie qui reviendra ! »

- Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Le Palais des congrès de Montréal, nouveau leader des événements hybrides, fait face aux exigences événementielles engendrées par la COVID-19 de manière proactive. Avec PROGRES, son Programme de reprise opérationnelle générateur de rassemblements et d'événements sécuritaires, le Palais se conforme aux nouveaux standards sanitaires certifiés par les instances gouvernementales, sans frais additionnels pour ses clients.

Le Palais est au cœur de la ville qui accueille le plus de congrès internationaux dans les Amériques selon le classement 2019 de l'Union des associations internationales. Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, décernée par l'Association internationale des centres des congrès (AIPC), le Palais est également finaliste au prestigieux prix Apex de cette association dans la catégorie « meilleur taux de satisfaction de la clientèle au monde ». En 2019-2020, il a généré 228 millions de dollars en retombées économiques et d'innombrables retombées intellectuelles en tenant 339 événements. Précurseur, il a mis sur pied CITÉ, un lab événementiel qui réinvente les congrès grâce à des entreprises montréalaises émergentes. Il est parmi les premiers centres des congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre, en plus d'être certifié BOMA BEST. Visitez congresmtl.com.

