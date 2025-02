Le Palais des congrès de Montréal brille à nouveau pour la Nuit blanche 2025 !

MONTRÉAL, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Après le succès éclatant de l'année dernière, le Palais des congrès de Montréal est ravi d'annoncer sa participation à la 22e édition de la Nuit blanche à Montréal. Une fois encore, l'emblématique édifice du centre-ville se transformera en un espace festif, invitant les noctambules à une expérience immersive et électrisante. Cette année, place à l'extravagance et à l'énergie communicative de la thématique POP, qui promet une explosion de couleurs, de sons et de saveurs.

La Nuit blanche à Montréal, événement phare du festival Montréal en Lumière, transforme chaque année la ville en un immense terrain de jeu artistique et culturel. Guidé par sa créativité, le Palais des congrès a donc conçu pour l'occasion un parcours expérientiel gratuit au sein de sa galerie commerciale. Un univers ludique et coloré truffé d'installations interactives mettant en valeur l'univers POP sous toutes ses formes. Une expérience qui promet de surprendre et d'émerveiller tout au long de la Nuit blanche !

De 17 h à 1 h, une programmation dynamique et haute en couleur attend les visiteurs et visiteuses de tous âges :

Des jeux géants pour réveiller son esprit compétitif avec Connect 4 , Buzzers light , Jenga et Tic Tac Dunk .

pour réveiller son esprit compétitif avec , , et . Une discothèque silencieuse (Silent Disco) pour danser sur les grands succès de la musique pop.

pour danser sur les grands succès de la musique pop. Une murale collaborative pour laisser libre cours à sa créativité dans l'univers de l'artiste montréalais Whatisadam.

pour laisser libre cours à sa créativité dans l'univers de l'artiste montréalais Whatisadam. L'exposition Sweet Folie d'OASIS immersion pour une expérience sensorielle unique dans un univers vibrant et décalé avec des performances en direct (de 21 h 30 à 1 h, réservation en ligne obligatoire).

pour une expérience sensorielle unique dans un univers vibrant et décalé avec des performances en direct (de 21 h 30 à 1 h, réservation en ligne obligatoire). Un marché éphémère pour découvrir des produits originaux proposés par des commerçants d'ici : gâteaux-sucettes (cake pop) , confiseries, tatouages temporaires, illustrations, décorations, etc. (de 21 h à 1 h)

pour découvrir des produits originaux proposés par des commerçants d'ici : gâteaux-sucettes , confiseries, tatouages temporaires, illustrations, décorations, etc. (de 21 h à 1 h) Une station photo pour capturer des souvenirs de cette nuit mémorable.

pour capturer des souvenirs de cette nuit mémorable. Des collations gourmandes pour combler les petits creux (quantités limitées).

Nuit blanche à Montréal 2025

Palais des congrès de Montréal

Samedi 1er mars 2025, de 17 h à 1 h

Gratuit

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la huitième année consécutive. congresmtl.com

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements : Sébastien Zickgraf, Conseiller-rédacteur, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, 514 871-5849, [email protected]