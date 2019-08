Le Palais des congrès de Montréal bat son record d'affluence avec 909 000 participants aux événements

« L'excellente performance du Palais en 2018-2019 est attribuable au travail remarquable des équipes du Palais, de nos principaux fournisseurs - Capital Traiteur, Freeman audiovisuel, GES, GDI et Bee-Clean - ainsi qu'aux collaborateurs de l'industrie, notamment Tourisme Montréal, nos Ambassadeurs et l'Association des hôtels du Grand Montréal », relève Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal. « Montréal a un pouvoir d'attraction et c'est avec fierté que nous offrons aux événements un lieu parfaitement adapté aux grands rassemblements d'affaires », ajoute-t-il.

Le Palais, vecteur de la créativité montréalaise et centre des congrès de l'avenir

Avec la ferme volonté de générer des émotions et des expériences inoubliables pour les participants, le Palais a défini sa nouvelle vision en s'appuyant sur la créativité qui fait la réputation de Montréal et sur le savoir-faire des gens d'ici. Ainsi, l'année a été ponctuée par des partenariats avec des entreprises émergentes de la métropole ainsi que par le déploiement d'initiatives visant à dynamiser les espaces publics du Palais.

« Pour surpasser les attentes de nos clients, qui évoluent au sein d'une industrie hautement concurrentielle, le Palais a entrepris de nombreux projets innovants qui lui permettront de se positionner avantageusement sur la scène mondiale tout en faisant rayonner notre ville », explique Robert Mercure. « Le Palais est une véritable vitrine de la créativité montréalaise et le travail entrepris se poursuivra afin de définir la norme de demain », conclut-il.

Le Palais, hôte de congrès majeurs

Globalement, 36 congrès nationaux et internationaux se sont tenus au Palais durant l'année, dont :

Congrès Nombre de délégués Retombées économiques Thirty-second Annual Conference on Neural Information Processing Systems Près de 9 000 6,0 M$ 22nd Annual RoboCup International Symposium 4 000 11,9 M$ American Society for Bone & Mineral Research Annual Meeting 3 000 7,7 M$ 29th International Congress of Applied Psychology 3 000 7,5 M$ 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems 3 000 6,4 M$

Une contribution substantielle de nos Ambassadeurs

Au cours de l'exercice 2018-2019, d'importants congrès tenus au Palais ont vu le jour grâce à l'apport précieux de membres du Club des Ambassadeurs. Notons :

Congrès Ambassadeur(s) International Society for Cellular Therapy 2018 Annual Meeting Dr Denis-Claude Roy Global Power & Propulsion Society Conference - GPPS 2018 Pr Hany Moustapha 4th World Conference on Marine Biodiversity Pr Philippe Archambault 22nd Annual RoboCup International Symposium Mme Sara Iatauro 2018 World Congress of ICLEI - Local Governments for Sustainability Hon. Denis Coderre 29th International Congress of Applied Psychology Dre Karen R. Cohen 18th International Biotechnology Symposium and Exhibition Pr Nicolas Moitessier XXI World Congress of Medical & Clinical Hypnosis M. Michel Landry

Dr Claude Verreault 9th International Congress on Glaucoma Surgery Dr Ali Hafez 11th World Stroke Congress Dr Sylvain Lanthier

Dr Alexander Thiel

Dans l'ensemble, ces événements attirés par ces sommités ont permis de générer près de 35 000 000 $ en retombées économiques pour Montréal et le Québec.

Le développement durable au cœur des grandes priorités

Les engagements sociaux et environnementaux de la Société ont marqué le dernier exercice financier et promettent d'avoir un impact important sur les activités du Palais, mais avant tout sur la santé de la planète. Rappelons que le Palais a récemment annoncé son adhésion au Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, afin de se doter d'un cadre de référence international pour ancrer ses actions. Parmi les plus récentes initiatives environnementales notables :

La carboneutralité de l'immeuble faisant du Palais l'un des premiers centres de congrès dans les Amériques à prendre cet engagement

La compensation des émissions de gaz à effet de serre attribuables aux déplacements des délégués commerciaux du Palais

Le soutien à la Bourse de carbone Scol'ERE et à ses activités de sensibilisation dans des écoles primaires montréalaises

La mise sur pied du comité Innovation en développement durable regroupant des experts de 10 établissements universitaires québécois

L'annonce d'un programme de compensation carbone novateur qui sera bientôt offert aux clients du Palais désireux de réduire l'empreinte environnementale de leurs participants

Un nouveau sommet en satisfaction de la clientèle

Finaliste au prestigieux prix international AIPC Apex pour la plus haute performance en satisfaction de la clientèle, l'équipe du Palais, soutenue par ses fournisseurs officiels et exclusifs, a franchi de nouveaux records en ce qui a trait à la qualité de ses services. Affichant un résultat exceptionnel de près de 92 %, le taux de satisfaction est le plus élevé de la dernière décennie.

À propos du Palais des congrès de Montréal

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements. Fort d'une équipe créative qui obtient un taux de satisfaction de la clientèle parmi les plus élevés au monde, il génère d'importantes retombées économiques et intellectuelles pour la métropole et le Québec tout en contribuant au rayonnement international de Montréal, la ville qui accueille le plus d'événements internationaux dans les Amériques. Pour en savoir plus, visitez congresmtl.com.

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements: Renaud Martel-Théorêt, Conseiller, communications et affaires publiques, Société du Palais des congrès de Montréal, Tél. : 514 871-5897, renaud.martel-theoret@congresmtl.com

Related Links

www.congresmtl.com