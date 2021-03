De grandes réalisations en peu de temps

Au cours de son mandat au Palais, Robert Mercure a laissé sa marque avec plusieurs initiatives innovantes. Parmi ses nombreux legs accomplis en un temps record on compte :

Le Centre d'innovation en transformation événementielle (CITÉ), un regroupement de partenaires stratégiques et d'entrepreneurs montréalais qui génèrent des expériences inoubliables et abordables;

Palais Média Propulsion, un service de production et de diffusion de contenu audio et vidéo par le biais de studios hautement technologiques;

OASIS immersion, une attraction immersive permanente et unique au monde à l'intérieur du Palais;

MTL Réunion, un événement international hybride créé par le Palais qui a su attirer 2000 participants de 30 pays;

Les Saisons du Palais, une initiative visant à faire rayonner les artistes d'ici en collaboration avec MASSIVart et une exposition majeure avec le Cercle des artistes peintres et sculpteurs du Québec;

L'atteinte de la carboneutralité de l'immeuble du Palais grâce à un partenariat avec l'Université Laval ;

; Un programme de compensation carbone simple et efficace pour les organisateurs d'événements et leurs participants avec l'accompagnement de Planetair;

Une nouvelle image de marque pour supporter le changement de vision et de culture organisationnelle de l'entreprise;

Un programme d'accompagnement en transformation événementielle développé sur mesure pour les planificateurs d'événements.

Le passage de Robert Mercure au Palais a également été marqué par la gestion d'une situation mondiale sans précédent. Sous son leadership, le Palais a su, non pas s'adapter, mais bien se transformer et revoir son offre de service pour répondre aux nouvelles réalités engendrées par la COVID-19.

Garder le cap sur la nouvelle vision

Grâce à ces nombreuses réalisations, le Palais est en meilleure posture pour relever les défis à venir et compte poursuivre le travail entamé en ce sens. Afin de conserver la réputation d'excellence de ses services, il continuera de développer et d'offrir des expériences centrées sur l'humain et l'innovation et poursuivra l'accompagnement qu'il offre aux planificateurs d'événements qui souhaitent se réinventer. L'équipe se rappellera fréquemment cette phrase que Robert Mercure s'amusait à répéter : « Le Palais n'est pas qu'un simple centre des congrès. On n'y vend pas des pieds carrés, mais plutôt des solutions ».

Les détails concernant le remplacement de Robert Mercure à titre de président-directeur général seront connus ultérieurement.

Citations

« Je quitte le Palais avec beaucoup d'émotion et de fierté. Depuis 2018, j'ai eu l'opportunité de travailler avec une équipe de professionnels dynamiques que j'apprécie énormément. Ils me manqueront grandement. Ensemble, nous avons réussi à lancer de nombreuses initiatives qui, j'en suis convaincu, aideront à assurer le succès des événements à venir à Montréal. Plus qu'un centre de congrès, le Palais est maintenant un centre de solutions adaptées à la nouvelle réalité et aux futurs besoins de l'industrie. »

- Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal

« Robert Mercure s'est démarqué par la qualité de son travail et par ses réalisations. Nous avons été ravis de travailler à ses côtés. Sa créativité et son énergie ont donné un coup de main à toute l'organisation et auront un impact profond sur le Palais. En seulement deux ans et demi, il a mis le Palais sur la voie d'un succès qui ne disparaîtra pas. Nous devrons maintenant trouver un leader visionnaire pour poursuivre ces orientations stratégiques. »

- Claude Liboiron, président du conseil d'administration du Palais des congrès de Montréal

« Je tiens à remercier Robert Mercure du fond du cœur pour le travail exceptionnel qu'il a accompli au long de son mandat au Palais des congrès. Il a exercé un leadership qui s'est traduit non seulement par un renforcement du positionnement du Palais à l'échelle internationale ; mais aussi par un ancrage toujours plus fort auprès des communautés, des partenaires et des acteurs du développement de Montréal et du Québec tout entier. Je désire lui exprimer toute ma reconnaissance pour son apport remarquable. Nous avons d'excellentes bases sur lesquelles poursuivre le développement du Palais des congrès et relancer les activités avec vigueur, lorsque la situation le permettra. »

- Caroline Proulx, ministre du Tourisme

À propos du Palais des congrès de Montréal

Le Palais des congrès de Montréal fait face aux exigences événementielles engendrées par la COVID-19 de manière proactive. Nouveau leader des événements hybrides, il offre, par le biais de son service Palais Média Propulsion, plusieurs studios hautement technologiques. Avec PROGRES, son Programme de reprise opérationnelle générateur de rassemblements et d'événements sécuritaires, le Palais se conforme aux nouveaux standards sanitaires déterminés par les instances gouvernementales, sans frais additionnels pour ses clients.

Le Palais est au cœur de la ville qui accueille le plus de congrès internationaux dans les Amériques selon le classement 2019 de l'Union des associations internationales. Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, décernée par l'Association internationale des centres des congrès (AIPC), le Palais est également finaliste au prestigieux prix Apex de cette association dans la catégorie « meilleur taux de satisfaction de la clientèle au monde ». En 2019-2020, il a généré 228 millions de dollars en retombées économiques et d'innombrables retombées intellectuelles en tenant 339 événements. Précurseur, il a mis sur pied CITÉ, un lab événementiel qui réinvente les congrès grâce à des entreprises montréalaises émergentes. Il est parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre, en plus d'être certifié BOMA BEST. Visitez congresmtl.com.

