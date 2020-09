Des changements majeurs à l'offre du Palais

L'implantation d'un lab événementiel à disposition des clients qui regroupe des entreprises locales innovatrices, ou encore celle de Palais Média Propulsion, un studio à la fine pointe de la technologie pour accompagner les organisateurs d'événements dans la création de contenus numériques percutants, ne sont que deux exemples des projets avant-gardistes qui teintent désormais l'identité du Palais sur la scène nationale et internationale.

Un contexte mondial qui changera radicalement l'industrie

À mi-chemin dans la démarche d'idéation, la pandémie de COVID-19 qui frappait de plein fouet l'industrie événementielle a été prise en considération dans l'élaboration de la nouvelle image de marque. En effet, les enjeux de santé et de sécurité, qui voient leur importance rehaussée dans le choix d'une destination, ont nécessairement alimenté les réflexions.

La consultation au cœur de la démarche

Le logo et ses dérivés graphiques sont le produit d'une introspection, de réflexions et d'échanges réalisés au moyen d'ateliers regroupant les principales parties prenantes du Palais. Cette démarche de refonte a été menée avec la participation et l'engagement des employés, des partenaires, des fournisseurs et des membres des communautés artistiques et d'affaires de la métropole. L'objectif de cette consultation : être à l'écoute des préoccupations de tous afin de développer une identité fédératrice qui résonne localement tout en représentant le Palais à l'échelle internationale.

Faire vivre l'espace vectoriel

Le nouveau logo développé par BrandBourg s'articule autour d'une idée centrale : l'espace vectoriel. Brièvement défini comme un ensemble muni d'une structure permettant d'effectuer des combinaisons, ce concept central rappelle la nouvelle vision du Palais, mais également ses lieux rassembleurs où convergent les idées.

Un logo en mouvement

Tout comme l'effervescence qui habite le Palais, la nouvelle identité a été pensée pour être en mouvement puisqu'elle sera diffusée sur les écrans du Palais et d'autres plateformes numériques. Dans sa forme principale, l'hexagone coloré évoque la légèreté et l'innovation. Ceci peut également être vu comme l'épingle de localisation, clin d'œil à la destination prisée des associations internationales. De plus, afin de bien véhiculer les divers sujets qui sont couverts au Palais, l'icône se métamorphose pour représenter alternativement six attributs : l'innovation, la créativité, l'inspiration, les possibilités, la transformation et l'intelligence.

La nouvelle identité visuelle du Palais des congrès de Montréal sera déployée graduellement dans les mois à venir, parallèlement à la reprise des activités événementielles.

« Avec cette nouvelle image de marque, le message est clair : le Palais des congrès de Montréal est un chef de file dans la révolution que connaît le secteur de l'événementiel. En plus d'offrir l'espace pour se réinventer, nous promettons à nos clients des expériences inspirantes, authentiquement montréalaises et absolument mémorables. »

- Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal

« La nouvelle vision du Palais a joué un rôle central dans la démarche de refonte de l'identité de marque. Fruit d'un processus collaboratif fort et concerté entre BrandBourg et les différentes parties prenantes du Palais, la nouvelle identité, vivante, modulable et tournée vers le numérique, servira de véritable levier au rayonnement du caractère innovant et audacieux du Palais et au déploiement de son offre renouvelée. La nouvelle signature, "L'espace pour se réinventer", vient décloisonner le rôle et la portée du Palais en se détachant des limites physiques du bâtiment, en plus de traduire la promesse de marque de manière engageante. »

- Lynne Gagnon, Vice-présidente, stratégie et conseil, BrandBourg

À propos du Palais des congrès de Montréal

Le Palais des congrès de Montréal, nouveau leader des événements hybrides, fait face aux exigences événementielles engendrées par la COVID-19 de manière proactive. Avec PROGRES, son Programme de reprise opérationnelle générateur de rassemblements et d'événements sécuritaires, le Palais se conforme aux nouveaux standards sanitaires recommandés par les instances gouvernementales sans frais additionnels pour ses clients. Temporairement fermé en raison de la crise, le Palais rouvre désormais ses portes aux groupes de 250 personnes et moins.

Le Palais est au cœur de la ville qui accueille le plus de congrès internationaux dans les Amériques selon le classement 2019 de l'Union des associations internationales. Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, décernée par l'Association internationale des centres des congrès (AIPC), le Palais est également finaliste au prestigieux prix Apex de cette association dans la catégorie « meilleur taux de satisfaction de la clientèle au monde ». En 2019-2020, il a généré 228 millions de dollars en retombées économiques et d'innombrables retombées intellectuelles en tenant 339 événements. Précurseur, il a mis sur pied CITÉ, un lab événementiel qui réinvente les congrès grâce à des entreprises montréalaises émergentes. Il est parmi les premiers centres des congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre, en plus d'être certifié BOMA BEST. Visitez congresmtl.com.

