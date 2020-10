OTTAWA, le 2 oct. 2020 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a suscité des défis importants dans toutes les communautés canadiennes, en plus d'amplifier les vulnérabilités existantes dans les communautés nordiques et éloignées. Elle a notamment eu des répercussions sur les organismes d'aide alimentaire locaux et mis en évidence la nécessité de continuer à soutenir ces organismes, qui offrent des services essentiels pour assurer la santé et la sécurité des Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, a annoncé au nom de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, un investissement de plus de 1,1 million de dollars du gouvernement du Canada pour améliorer la sécurité alimentaire de tous les habitants du Nunavut aux prises avec les répercussions sociales, économiques et sanitaires de la pandémie de COVID-19.

Les fonds ont été distribués à cinq organisations nationales qui ont travaillé avec 30 organismes, dont des municipalités, des banques alimentaires et des écoles, afin de répondre aux besoins alimentaires urgents et accrus dans les communautés nordiques et autochtones. Ces organismes pourront utiliser les fonds pour acheter et distribuer des aliments, mais aussi pour embaucher du personnel temporaire afin de pallier les pénuries de bénévoles et pour mettre en place des mesures de biosécurité, par exemple pour acheter de l'équipement de protection individuelle, afin de réduire la propagation de la COVID-19 parmi les bénévoles et les clients.

Ce financement provient du Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire, un fonds de 100 millions de dollars annoncé en avril par le premier ministre Trudeau et visant à permettre aux banques alimentaires et aux organismes d'aide alimentaire locaux d'intervenir au tout début de la pandémie pour répondre aux besoins accrus des communautés.

D'importants organismes nationaux du secteur de la sécurité alimentaire ont joué un rôle essentiel dans la distribution de ce financement, notamment Banques alimentaires Canada, les Centres communautaires d'alimentation du Canada, Second Harvest, l'Armée du Salut et le Club des petits déjeuners du Canada.

Plus de 1 800 banques alimentaires et organismes d'aide alimentaire locaux de l'ensemble du Canada ont reçu une aide grâce aux fonds annoncés par le premier ministre, lesquels devraient selon les estimations permettre de servir 6 millions de repas à plus de 2 millions de Canadiens.

« Depuis le début de la pandémie, nous travaillons de concert avec le gouvernement du Nunavut, nos partenaires autochtones et les intervenants communautaires pour veiller à ce que les familles des milieux nordiques aient accès à des aliments plus abordables et nutritifs. Nous sommes conscients que les communautés nordiques et éloignées font face à des défis uniques sur le plan de la sécurité alimentaire, et le Fonds d'urgence joue un rôle important pour aider à améliorer la santé et le bien-être des familles. Le financement annoncé aujourd'hui permettra de soutenir les organismes du Nunavut qui sont en première ligne pour offrir les services essentiels à ceux qui en ont besoin. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord

Selon Statistique Canada, un Canadien sur sept dit vivre dans un ménage ayant subi de l'insécurité alimentaire pendant au moins un mois au cours de la pandémie de COVID-19.

En 2019, il y a eu 1,1 million de visites dans les banques alimentaires et 5,6 millions de repas servis en moyenne chaque mois.

Une aide du Fonds d'urgence a été distribuée aux organismes suivants : hameau de Kinngait, programme « Breakfast in a Bag » de la ville d' Iqaluit , Qajuqturvik CFC, Niginik Nuatsivik Food Bank, YWCA Agvik Nunavut, école Umimmak, hameau de Sanirajak, hameau de Igloolik , Igloolik Health Centre, hameau de Pond Inlet , hameau de Resolute Bay, municipalité de Sanikiluaq , municipalité de Cambridge Bay , hameau de Kugluktuk , hameau de Taloyoak , hameau de Gjoa Haven , école secondaire Jonah Amitnaaq, école Sakku, hameau de Coral Harbour , hameau d' Arviat , école secondaire John Arnalukjuak , Nunavut Literacy Council, municipalité de Rankin Inlet , Ikurraq, Clyde River Food Bank, hameau de Kugaaruk , hameau de Pangnirtung , municipalité de Qikigtarjuaq, et Nunavut Literacy Council - Ilitaqsiniq.

50 millions de dollars à Banques alimentaires Canada .

45 millions de dollars divisés à parts égales entre les Centres communautaires d'alimentation du Canada , Second Harvest, l'Armée du Salut et le Club des petits déjeuners du Canada .

Jusqu'à 5 millions de dollars aux organismes locaux qui servent des repas aux personnes en situation d'insécurité alimentaire, y compris 800 000 $ pour La Tablée des Chefs afin d'aider à préparer et à distribuer des repas aux populations vulnérables, principalement au Québec, par l'entremise des banques alimentaires.

Le gouvernement a également accordé 25 millions de dollars supplémentaires à Nutrition Nord Canada afin d'augmenter les subventions permettant aux familles de se procurer les aliments nutritifs et les produits d'hygiène personnelle dont elles ont tant besoin.

En outre, le gouvernement a versé jusqu'à 17,3 millions de dollars aux gouvernements du Yukon , des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut pour soutenir les transporteurs aériens du Nord. Ce financement, en partenariat avec les investissements des gouvernements territoriaux, garantira l'approvisionnement continu en nourriture, en fournitures médicales et autres biens et services essentiels aux communautés éloignées et desservies par avion.

