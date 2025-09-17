BERLIN, le 17 sept. 2025 /CNW/ -- Le 5 septembre 2025, nubia, une marque de téléphones intelligents hautement personnalisés et axés sur le style de vie, a annoncé le lancement mondial du nubia Air, un appareil révolutionnaire qui brise le compromis traditionnel de l'industrie entre une conception ultra-mince et une batterie de grande capacité. En s'appuyant sur la tendance mondiale du « thin is in » (la minceur est tendance) et sur la demande croissante d'IA accessible, le nubia Air inaugure une nouvelle catégorie baptisée « Air-style ». Il se distingue par un boîtier révolutionnaire de seulement 5,9 mm d'épaisseur, un grand écran AMOLED 1,5K de 6,78 pouces, une batterie de 5 000 mAh, ainsi que des fonctions d'IA avancées, pour un poids de 172 grammes. Ce téléphone intelligent incarne parfaitement la philosophie de la marque, « Be yourself », en proposant une innovation guidée par la conception, pensée pour s'adapter au style de vie des jeunes utilisateurs du monde entier, attentifs à leur image et soucieux du rapport qualité-prix.

Le nubia Air réinvente le style ultra-mince en intégrant une batterie de 5000 mAh dans un boîtier révolutionnaire de seulement 5,9 mm d’épaisseur (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

« Nous avons écouté les jeunes consommateurs du monde entier et le message est clair : ils en avaient assez de choisir entre un téléphone intelligent mince et une batterie de grande capacité », a déclaré Bai Keke, vice-président de ZTE. « Le nubia Air est notre réponse. Dans tous les domaines essentiels pour nos utilisateurs, du système photo à la qualité de l'affichage, en passant par l'étanchéité, la durabilité et la finesse de la conception, nous avons conçu le nubia Air pour qu'il devienne la nouvelle référence de l'industrie dans sa gamme de prix. »

Fin, mais solide : une conception emblématique sans renoncer à la robustesse

Malgré son boîtier ultra-mince de seulement 5,9 mm d'épaisseur, le nubia Air intègre une batterie de grande capacité de 5 000 mAh, capable de supporter plus de 1 000* cycles de charge grâce à la technologie d'économie d'énergie propulsée par l'IA de nubia, offrant aux utilisateurs plus de trois ans d'utilisation quotidienne fiable. Ce téléphone intelligent se distingue par un cadre en métal élégant, des bordures ultra-minces haut de gamme, des angles arrondis améliorés et une conception ergonomique qui assure une prise en main parfaitement équilibrée et confortable, protégeant le poignet des utilisateurs lors de séances prolongées de jeu, de visionnage de vidéos ou de prises d'égoportraits.

Le nubia Air est doté d'un écran AMOLED 1,5K de 6,78 pouces qui offre une résolution de 1224 × 2720 pixels à 440 PPI, ainsi qu'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une gamme de couleurs DCI-P3 à 100 % et une luminosité maximale de 4 500 nits, promettant des images éclatantes, nettes et détaillées même en plein soleil. Son écran est protégé par le Corning® Gorilla® Glass 7i, qui est deux fois plus résistant aux chutes sur des surfaces rugueuses comme l'asphalte. Conçu pour résister à toutes les situations du quotidien, le nubia Air offre une résistance maximale à l'eau et à la poussière, conforme aux normes les plus élevées actuellement disponibles dans l'industrie. Certifié IP68 et IP69, il bénéficie également d'une étanchéité industrielle IP69K, ce qui signifie qu'il peut survivre à une immersion dans l'eau jusqu'à 1,5 mètre pendant 30 minutes et résister à des jets d'eau à haute pression à 80 °C, sans subir de dommages même sous pression spécifique. Avec son cadre en alliage d'aluminium renforcé, son augmentation de 30 % de l'épaisseur du cadre en TP et son renforcement interne aux quatre coins, l'appareil dispose d'une structure de cadre renforcée complète, dont la durabilité a été éprouvée par des essais rigoureux, survivant à 600 000 tests de durabilité de l'écran tactile, 6 000 tests de chute continue et bien plus encore.

Une expérience photo quotidienne fluide pour chaque instant

Le nubia Air se distingue par un système photo performant centré sur une triple caméra arrière AI de 50 MP et une caméra frontale de 20 MP, permettant aux utilisateurs de capturer chaque moment avec un niveau de détail époustouflant. Ce système combine la capture de photos sportives assistée par l'IA et la stabilisation électronique de l'image, garantissant des vidéos nettes et stables même lors d'activités dynamiques comme la randonnée ou le vélo. Grâce aux modes AI Super Night (pour des photos nettes de nuit), AI High Dynamic Range (HDR) [pour un meilleur contraste et des couleurs éclatantes] et VLOG, et à la fonction d'enregistrement simultané avec plusieurs caméras, vous pourrez libérer votre créativité, que vous soyez créateur ou simple utilisateur.

Propulsé par un processeur octa-core de 6 nm, avec une mémoire vive dynamique allant jusqu'à 20 Go (8+12), le nubia Air offre une augmentation de 28 % de l'efficacité énergétique par rapport à son prédécesseur tout en facilitant le multitâche fluide, que ce soit pour la diffusion en continu, les jeux vidéo et le passage rapide entre applications.

Pour améliorer l'expérience utilisateur, le nubia Air supprime les barrières linguistiques en offrant deux fonctions : AI Real-time Translate, pour une traduction instantanée et bidirectionnelle des appels téléphoniques en temps réel par l'IA et AI Conversation Translate, pour une traduction de conversations simultanées en temps réel par l'IA qui facilite la communication en personne.

Le nubia Air sera disponible en trois coloris époustouflants : Titanium Black (titane noir), Streamer Black (noir dégradé) et Titanium Desert (titane du désert). Il sera commercialisé en Europe dès septembre 2025, avant un déploiement mondial sur les marchés de l'Asie du Sud-Est, de l'Amérique latine, du Moyen-Orient, entre autres, à partir de 279 $.

