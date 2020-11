OTTAWA, ON, le 5 nov. 2020 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé aujourd'hui la création de l'Office canadien de promotion et de recherche pour le porc (OCPRP), lors de l'assemblée générale annuelle des Éleveurs de porcs du Québec. L'OCPRP encouragera la compétitivité et assurera la durabilité du secteur porcin en permettant l'élaboration et la mise en œuvre d'activités de promotion et de recherche.

Les producteurs et les transformateurs de porcs devraient tirer grand profit des activités de promotion et de recherche de l'Office, d'autant plus que les producteurs font face aux répercussions de la pandémie de COVID-19. L'OCPRP permettra aux producteurs de tirer pleinement parti des possibilités accrues du marché, tant national qu'international. En effet, grâce aux récents accords commerciaux, les producteurs bénéficient d'un accès préférentiel aux deux tiers du marché mondial. L'Office contribuera également à atténuer et à gérer les risques de la peste porcine africaine en investissant dans des activités de recherche qui pourraient renforcer la biosécurité et la surveillance dans les exploitations agricoles.

La création d'un système national de redevances soutiendra les activités de l'OCPRP. Des redevances seront également perçues sur les produits porcins importés, à un taux qui ne dépassera pas la redevance minimum payée par les producteurs dans tout le pays. Des offices semblables mis sur pied dans d'autres marchés se sont avérés efficaces, comme l'Agence canadienne du bœuf qui génère environ 7,5 millions de dollars chaque année pour financer des initiatives qui aident les producteurs de bœuf à élargir leurs marchés et à augmenter leurs ventes.

Agriculture et Agroalimentaire Canada et le Conseil des produits agricoles du Canada (CPAC) ont travaillé en étroite collaboration avec le Conseil canadien du porc pour aider à mettre en place l'OCPRP et s'assurer qu'il procure des avantages à long terme aux producteurs de porc de tout le pays.

Citations

« Les éleveurs de porcs canadiens profiteront grandement du nouvel Office canadien de promotion et de recherche sur le porc. Il contribuera à développer de nouveaux marchés pour les producteurs et à appuyer les activités importantes de recherche. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le secteur afin de garantir que nos producteurs disposent des outils dont ils ont besoin pour prospérer sur le marché mondial. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire



« Les Éleveurs de porcs du Québec sont très satisfaits de l'annonce de la création de l'Office canadien de promotion et de recherche pour le porc. Nous sommes convaincus que l'Office profitera à tous nos producteurs et créera un environnement d'affaires plus compétitif. Nous collaborerons avec le Ministère et l'ensemble des intervenants de la filière pour mettre en place ce nouvel Office. »

- David Duval, président, Les éleveurs de porcs du Québec

« Les producteurs de tout le Canada saluent la création de l'Office canadien de promotion et de recherche pour le porc. L'Office sera un véhicule important pour les producteurs, car il améliorera la collaboration tout au long de la chaîne de valeur grâce à des activités de recherche et de promotion accrues. À long terme, il permettra d'améliorer la croissance et la compétitivité à long terme du secteur. »

- Rick Bergmann, président, Conseil canadien du porc

Les faits en bref

Le gouvernement continue à s'engager largement avec l'industrie et les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour aider à la mise en place de la nouvelle agence. Pour obtenir des informations sur les prochaines étapes, veuillez communiquer avec le CPAC à l'adresse suivante : [email protected] .

La comparaison des statistiques commerciales à ce jour entre 2019 et 2020 montre que le volume des exportations de viande de porc a augmenté de 17 %.

2020 montre que le volume des exportations de viande de porc a augmenté de 17 %. En 2019, l'industrie porcine canadienne a exporté pour quatre milliards de dollars de viande de porc dans plus de 90 pays.

Au 1er janvier 2019, il y avait 14 millions de porcs dans environ 8 060 fermes au Canada. Les recettes monétaires agricoles provenant de la vente de porcs en 2019 ont totalisé 4,6 milliards de dollars.

janvier 2019, il y avait 14 millions de porcs dans environ 8 060 fermes au . Les recettes monétaires agricoles provenant de la vente de porcs en 2019 ont totalisé 4,6 milliards de dollars. L'industrie porcine québécoise emploie 31 000 personnes et exporte 70 % de sa production porcine, qui était évaluée à 1,81 milliard de dollars en 2019.

Le Conseil canadien du porc est le porte-parole national des producteurs de porcs au Canada et représente 7 000 exploitations agricoles.

canadien du porc est le porte-parole national des producteurs de porcs au et représente 7 000 exploitations agricoles. Le Conseil des produits agricoles du Canada est une institution fédérale chargée d'appliquer deux lois fédérales, la Loi sur les offices des produits agricoles et la Loi sur la commercialisation des produits agricoles.

Liens connexes

