Le nouvel IQ : un outil de développement économique plus performant

MONTRÉAL, le 3 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) accueille favorablement l'annonce faite cet après-midi par le gouvernement provincial concernant le lancement du nouvel Investissement Québec.

« Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour la prospérité du Québec qui pourra compter sur une institution consacrée à notre développement économique encore plus efficace permettant d'améliorer notre productivité, la diversification de nos exportations, l'attraction d'investissements étrangers ainsi que d'accompagnement des entreprises », affirme Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ. « L'annonce de la concrétisation des modifications annoncées par le gouvernement à l'automne permettra aux entreprises de toutes les régions du Québec de profiter d'un outil encore plus performant pour les appuyer dans leur croissance et leur internationalisation. »

À l'automne dernier, le CPQ était de passage devant la Commission de l'économie et du travail pour présenter ses commentaires sur le projet de loi 27 abordant la transformation d'Investissement Québec. Le CPQ continuera de collaborer avec le gouvernement ainsi qu'avec l'ensemble des parties prenantes afin de faire en sorte que cette nouvelle institution favorise la compétitivité des entreprises de l'ensemble des régions du Québec.

