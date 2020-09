Le nouvel Investissement Québec engagé à favoriser la prospérité des régions - Des champions régionaux au service du développement économique

QUÉBEC, le 18 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Investissement Québec et le ministère de l'Économie et de l'Innovation sont fiers d'annoncer la mise en place de comités de développement régional dans chacune des 17 régions administratives du Québec. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et le président-directeur général d'Investissement Québec, M. Guy LeBlanc, ont dévoilé aujourd'hui la composition et la mission de chacun des comités.

La création de ces comités de développement économique régional est une des mesures importantes de la Loi concernant principalement l'organisation gouvernementale en matière d'économie et d'innovation, qui confère à Investissement Québec un mandat élargi.

Une mission cruciale

Ces comités de développement économique régional ont pour mission de cibler les entreprises de leur région qui ont un potentiel de retombées importantes dans leur milieu et de les mettre en lien avec les experts d'Investissement Québec. Ils doivent également favoriser l'élaboration et la sélection des projets susceptibles d'accroître le développement économique de la région et les recommander à Investissement Québec. Enfin, chaque année, les comités devront proposer les priorités d'investissement pour leur région.

Des comités diversifiés, compétents et expérimentés

Les comités sont formés d'une douzaine de membres représentatifs de l'écosystème économique local, soit des acteurs du milieu des affaires et du développement économique de la région concernée, ainsi que d'experts d'Investissement Québec et du ministère de l'Économie et de l'Innovation.

Les membres ont été nommés par un comité de sélection mis en place par Investissement Québec. Reconnus dans leur milieu professionnel, ils possèdent une solide connaissance des enjeux de leur région. De plus, ils sont au fait des défis de l'entrepreneuriat et de l'offre de services destinée aux entrepreneurs.

Au-delà des compétences individuelles, Investissement Québec s'est aussi assurée de mettre en place des comités aux expériences et aux savoir-faire diversifiés et complémentaires. La Société a cherché à former des groupes qui, collectivement, possèdent :

une bonne compréhension des enjeux socioéconomiques et financiers du Québec;

de l'expérience en optimisation de la productivité des entreprises, en innovation ainsi qu'en recherche et développement;

des connaissances en entrepreneuriat collectif, en économie sociale et en repreneuriat.

Pour connaître la composition complète des comités régionaux, consultez le lien suivant : https://www.investquebec.com/comitesdeveloppementregional

Citations :

« Depuis plus d'un an, nous travaillons à la transformation d'Investissement Québec pour mieux soutenir les entrepreneurs, faciliter leurs projets d'investissement et réduire les démarches d'accès aux programmes de financement. Aujourd'hui, nous franchissons un pas important dans la mise en œuvre de notre vision pour la prospérité des régions du Québec. Avec nos champions sur le terrain, nous serons en mesure de mieux repérer et accompagner les entreprises qui vont contribuer au développement de notre économie et créer des emplois payants. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« La mise en place de ces comités est une composante essentielle de notre stratégie de soutien au développement économique, qui vise à favoriser la prospérité des régions en tenant compte de leurs spécificités, de leurs enjeux et de leurs atouts. En appui à notre réseau régional fort, actif et disponible pour les entrepreneurs, les comités mettront à profit leur connaissance des forces et des besoins du milieu pour accélérer l'activité économique régionale. Dans le contexte actuel de la relance, ces comités auront d'autant plus de pertinence : ils pourront agir concrètement dans le repérage de projets porteurs pour leur région. Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec ces acteurs de terrain pour rendre notre offre de services disponible aux projets, aux entreprises et aux secteurs clés de notre économie. Je tiens à remercier tous les membres des comités pour leur engagement envers le développement économique régional. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Des membres de comités de développement régional ont aussi témoigné de leur enthousiasme. Pour lire leurs déclarations, consultez le lien suivant : https://www.investquebec.com/documents/qc/comitesregionaux/ComitesDevReg_Citations.PDF

Faits saillants :

Le réseau régional d'Investissement Québec compte :

30 bureaux au sein de 24 villes, dans toutes les régions administratives;



17 directions régionales;



17 comités de développement économique régional;



300 experts dévoués aux entrepreneurs en région.





Ces comités sont créés en vertu de la Loi sur Investissement Québec (RLRQ, chapitre I-16.0.1, article 5.3).

Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations.

LinkedIn : linkedin.com/company/investissement-quebec/

Facebook : facebook.com/InvestissementQuebec

Twitter : twitter.com/InvestQuebec

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : http://linkedin.com/company/ministere-economie-et-innovation

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

SOURCE Investissement Québec

Renseignements: Source : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5650 ; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710 ; Gladys Caron, Vice-présidente - Médias, communications et affaires publiques, Investissement Québec, Tél. : 514 820-5285

Liens connexes

http://www.investquebec.com