Le nouveau tracteur d'Iron Traq est dévoilé!

SAINT-HYACINTHE, QC, le 25 mai 2026 /CNW/ - L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) félicite les étudiants et étudiantes, ainsi que l'équipe enseignante, pour le dévoilement du nouveau tracteur de l'équipe Iron Traq. L'équipe tenait à dévoiler son projet avant de partir en Illinois où elle va participer au concours international de conception de tracteurs à l'échelle ¼.

Les membres de l'équipe Iron Traq (Groupe CNW/Institut de technologie agroalimentaire du Québec)

Cet événement, sous la gouverne de l'American Society of Agricultural and Biological Engineers, rassemble 28 équipes de facultés d'agriculture d'universités canadiennes et américaines. Il a été mis sur pied pour développer des connaissances pratiques et obtenir une expérience de conception concrète.

Les étudiants qui y participent doivent concevoir et fabriquer un mini-tracteur afin de maximiser ses performances lors d'une série de défis. Un panel d'experts de l'industrie évalue chaque conception en matière d'innovation, de fabricabilité, de facilité d'entretien, de sécurité, de niveau sonore et d'ergonomie.

« Contrairement à la majorité des équipes concurrentes, composées d'étudiants universitaires en ingénierie, les membres d'Iron Traq évoluent dans un contexte collégial, nous indique Alexandre Porlier, enseignant de l'ITAQ. Un défi de taille, certes, mais qui devient une force grâce à leur esprit d'équipe et à l'accompagnement constant des enseignants. Nous les avons appuyés tout au long du processus, ajoute-t-il.

L'équipe prend la route dès demain, portée par des mois de travail et de détermination. Sur place, l'événement s'échelonnera sur trois jours intenses. Vous pouvez suivre leur aventure à partir de leur page Facebook : IRON TRAQ | Facebook

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement francophone spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

SOURCE Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Pour information : Caroline Nadeau, Conseillère en communications externes et relations publiques, Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Cell.: 450 513-2513, [email protected]