Inauguration du jardin Nostalgia 2 - Là où les fleurs murmurent leurs histoires

Nostalgia 2 s'inspire des souvenirs agréables et de l'ambiance des jardins traditionnels, souvent associés à ceux de nos grands-mamans. Ce jardin propose un aménagement harmonieux et symétrique qui évoque le calme, la douceur et le sentiment de bien-être.

Une des particularités de ce projet de verdissement est l'association de deux cohortes, celles de 2025 et de 2026, réunies afin de concevoir un aménagement paysager collectif, illustrant une synergie singulière entre la relève et la continuité.

« Ce jardin naturel repose sur l'approche PUUR paysage, axée sur l'aménagement écologique et durable. Il propose des sentiers perméables, permettant à l'eau de retourner dans le sol, ainsi que des végétaux favorisant la biodiversité et des matériaux réutilisés », précise Amélie Michaud et Mia Guillette, étudiantes du programme PCHO et participantes à ce projet de verdissement.

Lors de cette inauguration, les invités ont découvert le travail des étudiants, soucieux de l'environnement, ainsi qu'un jardin qui rappelait leurs souvenirs d'enfance.

Pour plus de détails sur le projet Nostalgia 2, visitez la page Facebook des projets PCHO, www.facebook.com/ITAQjardinsPCHO/ .

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement francophone spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

Photo : Les étudiants du programme Paysage et commercialisation en horticulture ornementale (PCHO) de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) lors de l'inauguration du jardin Nostalgia 2.

SOURCE Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Pour information : Johane Deblois, Enseignante au programme Paysage et commercialisation en horticulture ornementale, Institut de technologie agroalimentaire du Québec, [email protected]