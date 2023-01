LE NOUVEAU TÉLÉVISEUR OLED DE LG DOTÉ DE LA TECHNOLOGIE ZERO CONNECT REDÉFINIT LA LIBERTÉ D'AMÉNAGEMENT DE VOTRE ESPACE

Constituant une avancée époustouflante, le téléviseur OLED de 97 po, plus grand que nature, permet la transmission vidéo et audio sans fil en temps réel en format 4K à 120 Hz.

LAS VEGAS, le 4 janv. 2023 /CNW/ - LG Electronics (LG) présente son téléviseur LG SIGNATURE OLED M de 97 po (modèle M3), le premier téléviseur grand public au monde doté de la technologie Zero Connect1, une solution sans fil capable d'assurer la transmission vidéo et audio en temps réel dans un format 4K à 120 Hz. Le nouveau téléviseur révolutionnaire OLED M3 offre une qualité d'image et de son supérieure ainsi qu'une plus grande souplesse d'installation et de connexion. Constituant une avancée étonnante en matière de technologie et de conception, la technologie OLED 4K sans fil de LG a remporté le prix de l'innovation du CES 2023 dans deux catégories2.

Contrairement aux téléviseurs classiques, où tous les ports d'entrée permettant de brancher des appareils externes sont situés à l'arrière ou sur les côtés, le M3 est doté d'un boîtier Zero Connect distinct qui envoie les signaux vidéo et audio sans fil à l'écran cinématique de 97 po de LG. Parce qu'il peut être placé à l'écart du téléviseur, le boîtier Zero Connect contribue à créer un environnement de visionnement plus épuré, sans distraction, et donne aux utilisateurs une plus grande liberté pour aménager leur espace. Le boîtier est doté de plusieurs ports permettant de brancher les appareils HDMI les plus courants, tels que les décodeurs câble/satellite et les consoles de jeu. Il peut également se connecter sans fil à des barres de son compatibles pour un son plus riche et plus puissant et une commodité supplémentaire sans câble. En plus d'offrir aux utilisateurs une plus grande liberté pour aménager leur espace, le M3 et son boîtier Zero Connect permettent d'installer facilement le nouveau téléviseur LG OLED sans enchevêtrement de câbles. De plus, sans aucun fil pour distraire les utilisateurs lors de leur expérience télévisuelle, le minimalisme épuré de la conception One Wall du téléviseur de 97 po est encore plus époustouflant.

La solution sans fil de LG s'appuie sur des technologies de pointe pour assurer une transmission vidéo et audio fiable vers l'écran OLED auto-éclairé du M3, permettant aux utilisateurs de profiter de contenus 4K à 120 Hz et d'un son clair et net sans interruption ni baisse de qualité. Pour assurer le transfert sans faille des données du boîtier au téléviseur, LG a mis au point un algorithme qui détermine instantanément le chemin de transmission optimal. L'algorithme permet également de réduire au minimum les erreurs ou les interruptions de transmission, car il peut reconnaître les changements dans l'environnement immédiat - comme les personnes ou les animaux domestiques qui se déplacent dans la pièce - et changer de chemin en conséquence. De plus, pour une puissance de signal maximale, l'antenne du boîtier peut être facilement tournée ou inclinée pour pointer vers le téléviseur. Pour une convivialité maximale, le boîtier Zero Connect est doté de la reconnaissance vocale, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent allumer et commander le téléviseur M3 et les appareils connectés à l'aide de commandes vocales simples.

Malgré la taille imposante de son écran, le M3 s'intègre sans effort dans votre décor intérieur grâce à sa conception One Wall discrète qui se fond dans le mur. Le M3 et son support intégré se posent contre le mur, sans espace visible, ce qui donne une esthétique chic, digne d'une galerie d'art, qui met en valeur l'exceptionnelle qualité d'image auto-éclairée du téléviseur.

Le téléviseur OLED 4K doté de la technologie ZERO CONNECT de LG sera présenté lors du CES 2023, du 5 au 8 janvier, au kiosque de LG (no 15501 du hall central du Centre des congrès de Las Vegas). Ne manquez pas les nouveautés passionnantes de LG lors du CES en suivant le mot-clic #LGCES2023 sur les médias sociaux.

1 Zéro Connect entre l'écran du téléviseur et le boîtier AV. 2 Affichage vidéo et technologies intégrées.



À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public, dont les ventes représentent 63 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le bureau principal est à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités d'affaires : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site lg.ca.

