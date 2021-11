Les progrès témoignent des avancées en recherche

ayant mené à des traitements qui sauvent des vies

TORONTO, le 3 nov. 2021 /CNW/ - Un nouveau rapport diffusé aujourd'hui par la Société canadienne du cancer (SCC) révèle que d'énormes progrès sont accomplis pour sauver la vie des personnes atteintes de cancer de la prostate. Depuis qu'il a culminé en 1995, le taux de décès par cancer de la prostate a diminué de 50 %. Ces progrès découlent des traitements salvateurs mis au point grâce aux remarquables avancées en recherche.

Le rapport Statistiques canadiennes sur le cancer 2021 a été élaboré par le Comité consultatif des statistiques canadiennes sur le cancer en collaboration avec la SCC, Statistique Canada et l'Agence de la santé publique du Canada. Le rapport montre que le taux de décès par cancer de la prostate a baissé de moitié dans les 26 dernières années, passant de 45,1 à un chiffre attendu de 22,7 par 100 000 hommes. Pourtant, on estime que le cancer de la prostate fauchera 4500 vies cette année.

« Le cancer de la prostate continue d'avoir des effets dévastateurs sur les hommes qui en sont atteints, et 1 homme sur 8 le sera au cours de sa vie selon les projections, mais la persévérance des chercheurs a permis des percées extraordinaires, dit Elizabeth Holmes, gestionnaire principale en politique et surveillance pour la SCC. En finançant des projets de recherche novateurs, nous avons pu offrir aux personnes atteintes de cancer de la prostate des traitements plus efficaces qui améliorent l'issue et prolongent leur vie, ce qui les aide à vivre plus longtemps et en meilleure santé. »

Les progrès en chirurgie de précision et en radiothérapie ciblée ont joué un rôle majeur pour aider à réduire de moitié le taux de décès par cancer de la prostate.

« Lorsque le taux de décès par cancer de la prostate était à son sommet au milieu des années 1990, peu d'attention était accordée à la recherche sur cette maladie; depuis, nous avons toutefois assisté à d'immenses progrès en raison d'investissements stratégiques faits par des organismes comme la SCC et l'ex-Cancer de la prostate Canada, dit Stuart Edmonds, Ph. D., vice-président principal, Mission, recherche et défense de l'intérêt public à la SCC. Le Canada est maintenant un chef de file international et a réalisé des avancées qui ont changé les pratiques dans le monde entier. »

Nous savons que si le cancer de la prostate est détecté et traité tôt, les chances de succès du traitement sont meilleures. Près de 100 % des personnes survivent au moins cinq ans à un cancer de la prostate si celui-ci est diagnostiqué tôt. Dans les dix dernières années, la SCC de même que l'ex-Cancer de la prostate Canada et son partenaire, la Fondation Movember, ont investi environ 132 millions de dollars dans la recherche sur le cancer de la prostate. Cancer de la prostate Canada et la SCC ont fusionné en 2020. Ces fonds ont servi à financer des recherches sur tout le continuum du cancer : prévention, traitement et soins de soutien pour les personnes qui ont ou qui ont eu un cancer.

« Nous sommes à un tournant prometteur: un bon nombre des investissements faits dans la recherche sur le cancer de la prostate depuis 25 ans auront un impact dans les prochaines années, ajoute Dr. Stuart Edmonds. Nous savons qu'avec d'autres investissements dans la recherche sur le cancer de la prostate, nous pouvons continuer d'accomplir de grands pas pour réduire encore plus les taux de mortalité. »

Après avoir adopté un mode de vie sain et perdu plus de 25 kilos, Charlie Taylor était en forme comme jamais auparavant lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer de la prostate en 2013. Une intervention chirurgicale lui a sauvé la vie, et il est exempt de cancer depuis huit ans. Charlie continue de soutenir le milieu du cancer de la prostate en recueillant des fonds et en sensibilisant à la maladie.

« Les progrès en recherche sur le cancer de la prostate sont essentiels; si nous pouvons aider à prolonger la vie de quelqu'un en finançant des recherches de calibre mondial, je crois que c'est très important de le faire, dit Charlie. Grâce aux avancées en recherche, les traitements sont efficaces pour des personnes comme moi. Aujourd'hui, je n'ai aucune trace de cancer et je chéris chaque moment passé avec ma famille. »

Malgré les progrès, le cancer de la prostate est toujours le cancer le plus fréquent et la troisième cause de décès par cancer chez les hommes, et on prévoit qu'il représentera 20 % de tous les diagnostics chez les hommes en 2021 et 10 % de tous les décès par cancer. Le cancer de la prostate est également l'un des types de cancer les moins évitables, d'après les facteurs de risque connus à l'heure actuelle.

Autres grandes conclusions tirées du rapport

Le cancer demeure la première cause de décès au Canada. Selon les prévisions, un Canadien sur quatre va succomber à un cancer.

On prévoit qu'environ 43 % des Canadiens recevront un jour un diagnostic de cancer.

La survie au cancer après cinq ans est maintenant de 64 %, alors qu'elle était de 55 % au début des années 1990.

Le taux de décès par cancer a diminué d'environ 29 % par rapport à son point culminant de 1988.

On prévoit qu'en 2021, près de 239 000 Canadiens recevront un diagnostic de cancer et environ 85 000 seront emportés par un cancer.

Pour en savoir plus sur le cancer au Canada, visitez cancer.ca/statistiques et consultez le rapport intégral ou la fiche d'information. Pour en savoir plus sur le cancer de la prostate, lisez la fiche d'information sur le cancer de la prostate.

À propos des Statistiques canadiennes sur le cancer

Le rapport Statistiques canadiennes sur le cancer est le fruit d'une collaboration entre la Société canadienne du cancer, Statistique Canada et l'Agence de la santé publique du Canada. Les données sur l'incidence et la mortalité sont issues du Registre canadien du cancer et de la Base canadienne de données sur l'état civil - Décès, respectivement, qui sont gérés par Statistique Canada. Les données proviennent des registres provinciaux et territoriaux du cancer et des registraires de l'état civil. Statistique Canada a effectué toutes les analyses liées aux prévisions sur l'incidence et la mortalité, évaluant les tendances de la mortalité au fil du temps et estimant la survie. L'Agence de la santé publique du Canada a effectué les analyses liées à l'évaluation des tendances de l'incidence au fil du temps et à l'estimation de la probabilité d'apparition d'un cancer et de décès par cancer. La Société canadienne du cancer coordonne la production et la diffusion de cette publication et la finance par des fonds de bienfaisance. Depuis plus de 30 ans, cette publication fournit des renseignements qui orientent la prise de décision sur le soutien et les services requis et sur les recherches nécessaires. Elle aide aussi à mesurer l'impact de la prévention, de la détection précoce et du traitement. Pour de plus amples renseignements sur les Statistiques canadiennes sur le cancer, visitez cancer.ca/statistiques .

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs dans le domaine du cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, d'un océan à l'autre et pour tous les types de cancer. En tant que voix des hommes et des femmes au pays qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour établir des politiques en matière de santé afin de prévenir le cancer et de mieux soutenir les personnes touchées par la maladie. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour améliorer des vies aujourd'hui et changer l'avenir du cancer à jamais.

Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

