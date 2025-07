Célébration des Prix des partenaires 2025 de Banques alimentaires Canada

Honorer les organismes dont les engagements extraordinaires soutiennent la mission de soulager la faim aujourd'hui et de prévenir la faim demain

TORONTO, le 21 juill. 2025 /CNW/ - En 2024, grâce à ses précieux partenaires et donateurs, Banques alimentaires Canada a pu distribuer des centaines de milliers de kilos de nourriture partout au pays et investir des millions de dollars dans des banques alimentaires et d'autres organismes communautaires au service des personnes en situation d'insécurité alimentaire.

Le programme Prix des partenaires de Banques alimentaires Canada met en lumière les remarquables contributeurs à ces réalisations collectives. Les lauréats ont été sélectionnés en fonction de leurs contributions totales en 2024, de l'importance de leur impact et de leur engagement dans notre mission de soulager la faim aujourd'hui et de prévenir la faim demain.

« À Banques alimentaires Canada, nos partenaires sont la force motrice de tout ce que nous faisons, affirme Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. Grâce à leur soutien indéfectible, nous sommes en mesure d'offrir des aliments de grande qualité aux personnes qui souffrent de la faim, de renforcer la capacité des banques alimentaires partout au pays et de prendre des mesures concrètes pour s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire.

Les lauréats des prix de Banques alimentaires Canada 2024 se sont surpassés dans leur engagement à éliminer la faim au Canada, ajoute Mme Beardsley. Nous sommes profondément reconnaissants de leur partenariat et nous avons hâte de poursuivre ce travail essentiel ensemble, en relevant la barre plus haut chaque année. »

Banques alimentaires Canada est heureux de célébrer les lauréats suivants :

Partenaire de l'année - Produits

Pour répondre aux besoins des clients et combler les lacunes en matière de dons alimentaires, les banques alimentaires achètent maintenant plus de denrées que jamais. Kraft Heinz soulage cette pression budgétaire en offrant un approvisionnement constant en produits à forte demande, comme de la sauce pour pâtes et des produits riches en nutriments comme le beurre d'arachide.

En 2024, Kraft Heinz a donné près de 907 000 kg de denrées nouvellement produites à des banques alimentaires du Canada. Ces denrées ont été livrées à intervalles réguliers, ce qui signifie que les banques alimentaires et les personnes qu'elles servent ont pu compter sur ces produits. Pour les organismes et les familles qui font face à beaucoup d'incertitude, il est difficile de surestimer l'importance d'un approvisionnement prévisible en produits de base.

Partenaire de l'année - Services en nature

Les services en nature, comme le transport et l'entreposage des denrées, sont essentiels à Banques alimentaires Canada, qui s'emploie à distribuer des dons alimentaires à grande échelle dans l'ensemble du réseau national de banques alimentaires.

En 2024, Lineage Logistics a joué un rôle essentiel dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire en offrant des solutions de logistique et d'entreposage à température contrôlée. Son partenariat continu avec Banques alimentaires Canada permet d'assurer l'entreposage nécessaire pour préserver et conserver les denrées avant qu'elles parviennent aux personnes qui en ont le plus besoin. Lineage Logistics fait également don de nourriture excédentaire en collaboration avec ses partenaires, ce qui ajoute à sa précieuse contribution.

Partenaire de l'année - Financement

Le recours aux banques alimentaires a presque doublé depuis 2019. Banques alimentaires Canada compte sur des partenariats solides et à long terme pour aider les banques alimentaires à accroître leur capacité et à relever les défis urgents. En 2024, Walmart Canada a renouvelé son partenariat avec Banques alimentaires Canada pour mettre en œuvre sa campagne de financement annuelle Luttez contre la faim. Initiez le changement, qui verse des millions de dollars aux banques alimentaires locales et soutient la mission nationale de Banques alimentaires Canada chaque année. Walmart est également l'un des partenaires fondateurs de notre Programme de collecte d'aliments auprès des détaillants, qui permet d'acheminer de façon continue des aliments nutritifs aux banques alimentaires locales.

Jusqu'à présent, grâce à ces programmes et à d'autres, Walmart Canada a contribué à offrir l'équivalent de plus de 200 millions de repas à nos voisins dans le besoin!

Partenaire de l'année - Fondation

Comme dernière ligne de défense contre la faim, les banques alimentaires doivent être accessibles pour toutes les personnes qui en ont besoin. Pourtant, nos recherches montrent que des millions de personnes au Canada font face à des obstacles à l'accès, comme le manque de transport, les heures d'ouverture qui ne sont pas compatibles avec leurs horaires de travail, ou même la stigmatisation et la honte.

Grâce au soutien financier de la Fondation Rossy, les subventions d'accès de Banques alimentaires Canada permettent aux banques alimentaires d'éliminer les obstacles et d'améliorer l'accès pour tous. La Fondation Rossy soutient également nos subventions Capacité Max, les subventions de renforcement des capacités pour les régions nordiques et les subventions aux normes d'excellence, qui aident les banques alimentaires et les organismes communautaires à élargir ou à améliorer leur portée, leur infrastructure et leurs services. Ces investissements dans les programmes de Banques alimentaires Canada aident les banques alimentaires à répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain.

Partenaire de l'année - Croissance

7-Eleven Canada est un partenaire dévoué de Banques alimentaires Canada depuis 2013. Les clients attendent avec impatience la journée annuelle Slurpee Name Your Price, au cours de laquelle ils pourront payer n'importe quel montant pour une grande Slurpee, et tous les profits seront versés à Banques alimentaires Canada.

Au cours de la dernière année, 7-Eleven Canada a plus que doublé ses dons annuels importants grâce à un programme « Arrondissez votre facture » demandant aux clients de soutenir le réseau de banques alimentaires en arrondissant le montant de leur achat en soutien à Banques alimentaires Canada. 7-Eleven Canada collabore également avec ses fournisseurs pour accroître son soutien et élargir son partenariat avec Banques alimentaires Canada d'une année à l'autre.

Nouveau partenaire de l'année

Banques alimentaires Canada est ravi d'accueillir Maple Lodge Farms comme nouveau partenaire de l'année. L'entreprise a fait preuve d'enthousiasme et de souplesse, et elle est ouverte à l'idée d'explorer de nouvelles idées pour soutenir nos communautés. Banques alimentaires Canada était fier d'avoir été choisi comme principal bénéficiaire de la collecte de fonds du tournoi de golf Tournament of Dreams 2024 de Maple Lodge Farms. En plus des recettes de 200 000 $, Maple Lodge Farms fait don de ses produits de poulet à des banques alimentaires pour soutenir les familles et les communautés dans le besoin. Ces aliments protéinés de qualité sont extrêmement précieux pour les banques alimentaires, qui visent à offrir une alimentation équilibrée à leur clientèle.

