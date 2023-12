LE NOUVEAU PROJECTEUR 4K STYLE DE VIE DE LG EST AUSSI UN OBJET DÉCORATIF ARTISTIQUE

Avec une qualité d'image supérieure et des couleurs et un contraste exceptionnels, le CineBeam Qube 4K de LG transforme presque tous les espaces intérieurs en salles de cinéma

SÉOUL, South Korea, le 28 déc. 2023 /CNW/ - LG Electronics (LG) présente son dernier projecteur style de vie, l'unique CineBeam Qube (modèle HU710PB). Le nouveau modèle 4K permet de transformer rapidement un espace intérieur en salle de cinéma et présente une conception compacte et légère dotée d'une poignée pratique pivotant sur 360 degrés. Ce projecteur de LG sert également d'accessoire d'intérieur élégant, son esthétique minimaliste accrocheuse apportant une touche de sophistication moderne à la pièce où il se trouve.

LG présente le CineBeam Qube, son tout dernier projecteur style de vie. Avec son esthétique minimaliste accrocheuse, le nouveau modèle 4K peut transformer un espace intérieur en salle de cinéma en un clin d’œil, et présente une conception compacte et légère dotée d’une poignée pratique pivotant sur 360 degrés. (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Bien qu'il s'agisse de l'un des plus petits modèles de projecteurs, le CineBeam Qube de LG est très performant : il peut projeter des images de résolution UHD 4K (3 840 x 2 160) mesurant jusqu'à 120 pouces. Équipé d'une source de lumière laser RVB et des technologies de pointe de LG en matière de précision de l'image, ce nouveau modèle offre des images exceptionnellement claires et nettes, avec un rapport de contraste de 450 000:1 et une couverture de 154 % de la gamme chromatique DCI-P3.

La précision des couleurs du CineBeam Qube vous permet de voir les films et autres contenus tels que leurs créateurs l'ont voulu, avec des couleurs riches et des noirs profonds qui rehaussent l'éclat et la profondeur de chaque scène. En outre, ce projecteur 4K haut de gamme de LG est doté de la fonction de réglage automatique de l'écran, qui optimise automatiquement l'emplacement et la taille de l'image pour une expérience visuelle exceptionnelle à chaque utilisation.

Le CineBeam Qube, qui utilise la plateforme webOS 6.0 LG, vous offre un contrôle intuitif et un accès facile à divers services de diffusion, tels que Netflix, Disney+, Prime Video et YouTube*. Lorsqu'ils ne visionnent pas de contenu, les utilisateurs peuvent activer la fonction de mappage d'images du projecteur et admirer des images numériques captivantes qui rehaussent l'atmosphère de la pièce.

« Idéal pour les espaces de toutes tailles, le CineBeam Qube de LG est un projecteur style de vie unique qui possède toutes les qualités que les consommateurs recherchent lorsqu'ils choisissent une nouvelle solution de projection », a déclaré YS Lee, vice-président et directeur de l'unité d'affaires informatique de LG de la société de solutions d'affaires de LG Electronics. « La gamme de projecteurs améliorée de LG est composée d'appareils qui enrichissent le style de vie des utilisateurs, grâce à une intégration spatiale et une polyvalence exceptionnelles ainsi qu'à des expériences de visionnement immersives et cinématographiques. »

Les visiteurs peuvent découvrir le projecteur CineBeam Qube de LG et les plus récentes innovations de l'entreprise lors du CES 2024 du 9 au 12 janvier, au kiosque de LG (no 16008 du Centre des congrès de Las Vegas).

* De nombreuses applications de diffusion en continu accessibles sur webOS nécessitent un abonnement payant. Le soutien propre aux applications peut varier d'un pays à l'autre.

À propos de la société de solutions d'affaires de LG Electronics

La société de solutions d'affaires de LG Electronics est une partenaire de confiance qui offre des solutions et des produits novateurs à diverses industries à l'échelle mondiale. Grâce à son portefeuille d'offres uniques, comme de l'affichage OLED et à DEL à la pointe de l'industrie, le nom de LG est respecté dans le monde entier. Les solutions informatiques de LG incluent les moniteurs professionnels, les ordinateurs portables, les projecteurs, les appareils infonuagiques, les écrans médicaux et les robots commerciaux, tous conçus pour maximiser l'efficacité au travail et offrir à ses clients des produits de grande valeur. Pour en savoir davantage sur les solutions d'affaires de LG, veuillez visiter le site www.LG.com/b2b.

