La Fondation Sauve ta peau s'est associé à deux étudiantes en médecine de l'Ontario pour lancer le programme « Coiffer les cheveux et sauver de vies (CCSV) » qui vise à améliorer la détection précoce du cancer de la peau

TORONTO, le 6 déc. 2021 /CNW/ - Un nouveau programme vient d'être lancé pour éduquer et aider les coiffeurs et barbiers à détecter les lésions cutanées suspectes sur les oreilles, le visage et le cuir chevelu de leurs clients. Grâce au programme et à la vidéo CCSV, les salons et barbiers participants recevront du matériel et des ressources de formation et apprendront à détecter les grains de beauté suspects.

Le projet est dirigé par la Dr Miranda Waugh, résidente en première année de dermatologie à l'Université d'Ottawa, et Shannon D'Angelo, étudiante en médecine à l'École de médecine du Nord de l'Ontario, avec le soutien de la Fondation Sauve ta peau et de dermatologues réputés, les Drs Lyne Giroux (Sudbury), David Zloty (Vancouver) et Joël Claveau (Québec). Des étudiants en médecine ont été recrutés à travers le pays pour aider à diriger cet effort dans leurs régions respectives.

Le cancer de la peau est le type de cancer le plus fréquent au Canada et les taux d'incidence sont en hausse depuis 30 ans1. Une détection et un diagnostic rapides peuvent mener à un traitement plus précoce, à une réduction de la mortalité et à de meilleurs résultats globaux pour les patients2. Les cancers de la peau situés sur le cuir chevelu, le cou ou le visage sont associés à des taux plus élevés de récidive et sont historiquement plus agressifs3. Malheureusement, il est souvent difficile pour les patients d'inspecter ces zones à haut risque par auto-examen.

« CCSV est un projet qui a été créé après avoir identifié la nécessité d'une plus grande éducation par rapport aux cancers de la peau potentiellement dangereux dans un domaine qui tourne autour des zones difficiles à examiner du cuir chevelu et de la tête, explique la Dr Waugh. De nombreux patients se font soigner en raison de problèmes cutanés que leurs coiffeurs leur ont signalés et il est important de les soutenir dans ce rôle et de leur donner des ressources. »

L'objectif du projet est de faciliter la communication entre le client et son prestataire de soins de santé, afin de permettre une détection plus précoce des cancers de la peau potentiellement dangereux. L'objectif est d'aider à la détection, et non au diagnostic. Un certain nombre d'études américaines suggèrent que les coiffeurs, lorsqu'ils sont formés de manière appropriée, peuvent participer à la détection des cancers de la peau et des lésions suspectes, et sont souvent très désireux de le faire4 5.

« Ce programme a le potentiel d'avoir un impact énorme. J'avais un carcinome spinocellulaire sur mon cuir chevelu qui a été repéré par mon coiffeur, explique Kathy Barnard, fondatrice et présidente de la Fondation Sauve ta peau. Je suis une survivante d'un mélanome de stade 4, donc je vérifie ma peau constamment, mais en raison de l'endroit où se trouvait la lésion, je ne l'avais pas vue. »

Tous les professionnels de la coiffure au Canada peuvent participer. Si vous êtes intéressé, veuillez consulter le site www.sauvetapeau.ca/ccsv pour en savoir plus et vous inscrire.

À propos de la Fondation Sauve ta peau

La Fondation Sauve ta peau (FSTP) est une organisation à but non lucratif dirigée par des patients, qui se consacre à la lutte contre les cancers de la peau autres que le mélanome, le mélanome et le mélanome oculaire par des initiatives d'éducation, de défense et de sensibilisation dans tout le Canada. La FSTP se consacre à fournir une communauté de soutien aux patients et aux soignants en oncologie tout au long du continuum de soins, de la prévention et du diagnostic à la survie. Visitez www.sauvetapeau.ca pour plus d'information.

