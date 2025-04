Des initiatives incluant des Ambassadeurs jeunesse de la sécurité solaire, des distributeurs gratuits de crème solaire et des proclamations provinciales durant le Mois de sensibilisation au mélanome et au cancer de la peau.

VANCOUVER, BC, le 30 avril 2025 /CNW/ - Le mois de mai est le Mois de sensibilisation au mélanome et au cancer de la peau. Alors que l'été approche, il est essentiel de rappeler aux Canadien(ne)s l'importance de se protéger du soleil. Face à la hausse constante des taux de cancer de la peau au Canada, la Fondation Sauve ta peau (FSTP) lance plusieurs initiatives de sensibilisation axées sur la prévention auprès des jeunes cet printemps. Des ambassadeurs jeunesse, des distributeurs publics gratuits de crème solaire et des proclamations municipales et provinciales sont notamment mis en place.

Distributeur public de crème solaire au Parc Jean-Drapeau à Montréal, QC. (Groupe CNW/Fondation Sauve ta peau)

Le cancer de la peau est le cancer le plus fréquent au Canada, et son incidence ne cesse d'augmenter. Le mélanome, sa forme la plus mortelle, figure parmi les cancers les plus répandus chez les jeunes et les jeunes adultes : 11 300 cas ont été diagnostiqués en 2024, provoquant le décès de plus de 1 300 personnes1. Cela représente une augmentation de 16 % en un an2. Une prévention précoce est essentielle.

Avec la pénurie de médecins de famille et de dermatologues au Canada, les délais pour obtenir un diagnostic et un traitement s'allongent, ce qui peut aggraver les pronostics. Dans ce contexte, la prévention devient d'autant plus cruciale.

Les jeunes sont à un âge où les habitudes s'ancrent pour la vie. Adopter tôt des gestes de protection solaire réduit considérablement l'exposition cumulative aux rayons UV, principale cause des cancers de la peau plus tard. Or, les jeunes passent souvent du temps à l'extérieur aux heures de fort ensoleillement (camps d'été, sports, loisirs), augmentant leur risque de coups de soleil - un facteur majeur de cancer. Prévenir les dommages cutanés est bien plus simple et économique que de les traiter.

Ambassadeurs jeunesse de la sécurité solaire

Avec l'appui de la joueuse de rugby canadienne Shalaya Valenzuela, la FSTP sensibilise des milliers de jeunes à travers le pays, les encourageant à appliquer de la crème solaire, rechercher l'ombre et vérifier leur peau régulièrement.

« En tant que joueuse de rugby professionnelle, je passe beaucoup de temps à l'extérieur, alors je protège toujours ma peau », explique Shalaya Valenzuela, médaillée olympique pour Équipe Canada. « Même au Canada, le soleil n'est pas à prendre à la légère. Une faible exposition suffit à endommager la peau et à provoquer un cancer, parfois mortel. Se protéger, ce n'est pas juste éviter les brûlures - c'est préserver sa santé à long terme, sur et en dehors du terrain. »

Distributeurs de crème solaire

Depuis 2022, les distributeurs gratuits de la FSTP fournissent une crème solaire de qualité dans les parcs, sur les plages et dans les communautés mal desservies. Cette année, 15 nouveaux distributeurs s'ajouteront, portant le total à 75 distributeurs dans 8 provinces. Les emplacements seront mis à jour ici et sur l'appli SunnyBuddy .

Proclamations

La FSTP invite les provinces et municipalités à reconnaître officiellement la lutte contre le cancer de la peau et à éduquer leur communauté via des proclamations. En 2024, 50 villes et 6 provinces ont déclaré mai « Mois de sensibilisation au mélanome et au cancer de la peau » - un nombre appelé à croître en 2025. Vérifiez si votre ville participe ici. Vérifiez si votre ville participe ici.

Conseils de sécurité solaire

La crème solaire ne suffit pas : pour profiter du soleil en sécurité, limitez l'exposition directe (surtout entre 11 h et 15 h), restez à l'ombre, portez des vêtements couvrants et un chapeau à large bord. Choisissez un écran solaire à spectre large (FPS 30), protégez aussi les lèvres avec un baume ou de l'oxyde de zinc. Appliquez 20 minutes avant l'exposition, puis toutes les 2 heures ou après la baignade. Consultez les conseils de la FSTP ici .

À propos de la Fondation Sauve ta peau (FSTP)

La Fondation Sauve ta peau est un organisme sans but lucratif dirigé par des patients, dédié à la lutte contre les cancers cutanés non mélanomes, le mélanome et le mélanome oculaire via l'éducation, la défense des droits et des campagnes de sensibilisation. La FSTP offre un réseau de soutien aux patients et proches aidants, du diagnostic à la survie. Visitez saveyourskin.ca/fr pour en savoir plus.



