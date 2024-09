Maintenant dans sa 6e année, S'ACTIVER POUR LE MÉLANOME a recueilli plus de 425 000 $ pour les patients atteints de mélanome, de mélanome non-mélanome et de mélanome oculaire à travers le Canada.

TORONTO, le 23 sept. 2024 /CNW/ - La Fondation Sauve ta peau organise le 6e événement annuel S'activer pour le mélanome, qui aura lieu du 27 au 29 septembre 2024, avec le soutien de Jamie Campbell, animateur de l'émission Blue Jays Baseball sur Sportsnet.

S'activer pour le mélanome met au défi les personnes et les équipes partout au Canada de participer à l'activité de leur choix (marche, course, vélo, golf, danse, etc.) tout en recueillant des fonds pour les Canadiens touchés par le mélanome, le cancer de la peau autre que le mélanome et le mélanome oculaire/uvéal.

« En tant que personne vivant avec une leucémie et ayant récemment été traitée pour un cancer de la peau, je sais à quel point il est important d'être soutenu lorsqu'on est confronté à un diagnostic de cancer », a déclaré Jamie Campbell. « Je suis fier de participer à la 6e édition de la collecte de fonds annuelle S'activer pour le mélanome de la Fondation Sauve ta peau. »

S'activer pour le mélanome est un événement annuel organisé par la Fondation Sauve ta peau, la seule organisation au Canada qui soutient financièrement les patients atteints de cancer de la peau lorsqu'ils en ont le plus besoin. Chaque dollar recueilli va directement aux patients sous forme de coûts de traitement, de vols, d'hébergement et d'autres dépenses nécessaires mais coûteuses engagées pendant le traitement.

Une fois de plus, S'activer pour le mélanome vise à recueillir 75 000 $. Des survivants, des patients, des membres de leur famille, des amis et des sympathisants de tout le Canada aident la Fondation à atteindre cet objectif.

« Nous espérons que la participation et la collecte de fonds de personnes de tout le Canada permettront non seulement de recueillir des fonds pour les patients qui en ont besoin, mais aussi de rappeler à tous les Canadiens de se protéger du soleil », déclare Kathleen Barnard, fondatrice de la Fondation Sauve ta peau et survivante d'un mélanome de stade IV.

La Fondation Sauve ta peau est disponible pour aider les participants à s'inscrire, à créer une page web personnalisée de collecte de fonds et à accéder à une collection de ressources pour les participants, afin de rendre la participation et la collecte de fonds plus faciles. Les personnes intéressées peuvent envoyer un courriel à [email protected] pour obtenir plus d'informations ou de l'aide.

Comment participer ?

Inscrivez-vous en tant que participant :

a) Sélectionnez votre ville et choisissez votre activité (soyez créatifs !),

b ) Créez un nom d'utilisateur et un mot de passe

c) Choisissez votre nom d'équipe et votre objectif de collecte de fonds !



Et c'est tout !



Don

Si vous ne pouvez pas participer durant le weekend de S'activer pour le mélanome mais que vous souhaitez quand même soutenir l'événement, vous pouvez cliquer sur DONNER pour rechercher l'ami ou l'équipe que vous souhaitez soutenir.

À propos de la Fondation Sauve ta peau

La Fondation Sauve ta peau (FSTP) est une organisation à but non lucratif dirigée par des patients qui se consacre à la lutte contre les cancers de la peau autres que le mélanome, le mélanome et le mélanome oculaire par le biais d'initiatives d'éducation, de défense des droits et de sensibilisation à travers le Canada, et de sensibilisation à travers le Canada. La FSTP offre une communauté de soutien aux patients et aux soignants en oncologie tout au long du continuum de soins, depuis la prévention et le diagnostic jusqu'à la survie. Visitez saveyourskin.ca/fr pour plus d'informations.

SOURCE Fondation Sauve ta peau

Contact média: Amy Rosvold, 778-317-1485, [email protected]