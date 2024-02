Le nouveau Pont international Gordie-Howe devient le premier pont international à rejoindre le Sentier Transcanadien

Ce partenariat unique en son genre reliera le Great Lakes Waterfront Trail de Windsor à l'Iron Belle Trail et au Great Lakes Way à Détroit, au Michigan.

WINDSOR, ON, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Autorité du pont Windsor-Détroit et Sentier Transcanadien sont fiers d'annoncer que le Pont international Gordie-Howe rejoindra le Sentier Transcanadien et deviendra le premier pont international franchissant la frontière dans le réseau de sentiers de 28 000 km. L'annonce officielle a eu lieu ce matin à l'hôtel de ville de Windsor.

Le Pont international Gordie-Howe reliera les réseaux de sentiers de part et d'autre de la frontière canado-américaine, reliant le Great Lakes Waterfront Trail (qui fait partie du réseau du Sentier Transcanadien) à Windsor, en Ontario, à l'Iron Belle Trail et au Great Lakes Way à Détroit, au Michigan. Les usagers et usagères de sentiers pourront traverser le pont et effectuer le passage officiel de la frontière par un sentier polyvalent.

« Ce partenariat est un jalon important pour le Sentier Transcanadien. Nous sommes ravis de collaborer avec l'Autorité du pont Windsor-Détroit pour offrir aux Canadiens, aux Canadiennes et aux personnes qui visitent un réseau de sentiers international relié et accessible, » dit Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction de Sentier Transcanadien. « Au sein du réseau du Sentier Transcanadien, le Pont international Gordie-Howe sera un catalyseur pour les loisirs, les possibilités de transport actif, le tourisme et le développement économique dans les deux communautés frontalières, et au-delà. »

Le Pont international Gordie-Howe est appelé à jouer un rôle important dans les expériences touristiques transfrontalières régénératrices. L'infrastructure de transport actif sur le Pont international Gordie-Howe servira de porte d'entrée vers les régions viticoles de l'Ontario dans le comté d'Essex et la région du Niagara, et reliera également les touristes et la population au nouveau parc urbain national d'Ojibway.

« Le Pont international Gordie-Howe est plus qu'un lien physique, il symbolise un engagement commun pour des infrastructures durables afin de promouvoir le développement économique, le transport actif, le tourisme et les échanges culturels, » dit Charl van Niekerk, directeur général de l'Autorité du pont Windsor-Detroit. « Nous nous réjouissons de l'impact positif que cette collaboration aura de part et d'autre de la frontière. »

Pour soutenir cette caractéristique essentielle de la communauté, l'Autorité du pont Windsor-Detroit entreprend une consultation publique jusqu'en avril 2024 afin de contribuer à l'élaboration des futurs plans opérationnels pour le sentier polyvalent.

Cette collaboration entre Sentier Transcanadien et l'Autorité du pont Windsor-Detroit ouvre la voie à un réseau de sentiers qui transcende les frontières et favorise l'unité, le tourisme et la prospérité économique. L'annonce d'aujourd'hui repose sur un partenariat binational de tourisme de sentier, annoncé en 2022, pour promouvoir les sentiers en tant que liens avec la nature, le tourisme et les attractions culturelles.

« Nous espérons que cette annonce inspirera d'autres communautés frontalières à étudier les manières de faciliter ce type de possibilité de transport actif. Le passage des frontières par un sentier est possible et représente une formidable occasion de favoriser le développement économique par le tourisme de sentier pour les communautés qui l'adoptent, » dit Mme McMahon.

Citations

« L'inclusion du nouveau Pont international Gordie-Howe au Sentier Transcanadien est une étape essentielle pour renforcer les liens avec la nature et les communautés des deux côtés de la frontière. Il souligne l'accès gratuit des piétons, piétonnes et cyclistes qui empruntent le pont pour se rendre sur les sentiers et dans le futur parc urbain national d'Ojibway à Windsor. »

- Brian Masse, député fédéral de Windsor-Ouest

« La construction de communautés plus fortes et plus saines nécessite une vision, un travail acharné et un partenariat. Aujourd'hui, grâce au leadership du Sentier Transcanadien et de l'Autorité du pont Windsor-Détroit, Windsor-Essex fait un nouveau pas de géant dans l'élargissement de l'accès aux sentiers qui relient les gens et améliorent la qualité de vie. En tant que berceau de la première usine de batteries pour véhicules électriques au Canada, du prochain parc urbain national du Canada, et du nouveau Pont international Gordie-Howe, notre communauté a véritablement découvert une nouvelle voie : construire notre prospérité en prenant soin ensemble de l'économie et de l'environnement. »

- Irek Kusmierczyk, député fédéral de Windsor-Tecumseh

« Le partenariat de Sentier Transcanadien et du Pont international Gordie-Howe mérite vraiment d'être célébré. En renforçant notre capacité binationale en matière de transport actif, encore plus de personnes découvriront les atouts culturels, sociaux et économiques qui font de Windsor-Essex une région remarquable où il fait bon vivre et investir. »

- Andrew Dowie, député provincial de Windsor-Tecumseh

« La journée d'aujourd'hui marque une grande victoire pour le tourisme et le transport actif de part et d'autre de la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis. Alors que ce sentier sera certainement une route scénique incroyable qui offrira des vues incomparables de notre destination à deux pays, il sera également un pont économique qui rapprochera nos communautés. Il invitera les gens à explorer le dynamique corridor Windsor-Detroit comme jamais auparavant. Notre ville compte déjà plus de 174 km de sentiers à usages mixtes, dont 6 km au bord de l'eau, le Windsor Loop de 42,5 km et 15 km de sentiers de randonnée dans les bois et les prairies à Ojibway. Nous sommes ravis de savoir que Windsor sera désormais le point de jonction d'un réseau de sentiers qui s'étend sur plus de 28 000 km et qui relie deux nations. »

- Drew Dilkens, maire de Windsor

« Cette désignation d'une nouvelle liaison de sentiers entre nos deux nations est un autre grand chapitre dans notre histoire binationale. Ce lien constitue une nouvelle occasion d'approfondir les relations sociales, culturelles et économiques de part et d'autre de notre frontière commune, et symbolise la capacité de la population canadienne et américaine à travailler ensemble à la poursuite d'une vision positive de l'avenir. »

- Colin Bird, consul général du Canada à Détroit

« La Fiducie de régénération du secteur riverain est ravie de faire partie de ce partenariat historique. Avec ses vues à couper le souffle, le Pont international Gordie-Howe deviendra une expérience incontournable sur le bien-aimé Great Lakes Waterfront Trail. Il reliera les gens à d'excitantes initiatives des deux côtés de la frontière qui transforment les fronts de mer et protègent, relient et célèbrent les Grands Lacs, leur écologie, leur culture et leur histoire. Félicitations aux visionnaires et aux personnes qui se portent à la défense de la communauté qui ont demandé la conception d'un point pour créer ces opportunités. »

- Marlaine Koehler, directrice générale de la Fiducie de régénération du secteur riverain

« Nous sommes honorés de participer à ce partenariat de sentiers transfrontalier. Il sera très excitant de voir le sentier du Pont international Gordie-Howe devenir une extension du corridor vert Joe Louis, des corridors verts Downriver Linked, du Detroit RiverWalk, de Great Lakes Way, de l'Iron Belle Trail; nous reliant tous aux corridors verts de Windsor, le Great Lakes Waterfront Trail et le Sentier Transcanadien. »

- Richard DeVore, président et directeur général de la Community Foundation for Southeast Michigan

« Ce lien, le premier du genre, entre les réseaux de sentiers américains et canadiens, témoigne du pouvoir de la collaboration. L'Iron Belle Trail et le Great Lakes Way constituent un moyen unique pour les personnes qui visitent de faire l'expérience d'un voyage international dans les régions de Détroit et de Windsor, et au-delà. »

- Timothy Novak, département des ressources naturelles du Michigan

« Améliorer la connectivité des communautés et les possibilités de mobilité pour tous les usagers et usagères figurent parmi nos plus grandes priorités au département des Transports du Michigan. Cette connexion entre les sentiers à travers le Canada et le Michigan est une autre façon dont le Pont international Gordie-Howe offrira des avantages économiques et améliorera la qualité de vie pour les générations à venir. »

- Bradley C. Wieferich, directeur, département des Transports du Michigan

Ressources

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien (le Sentier) est le plus long sentier récréatif du monde, s'étendant sur plus de 28 000 kilomètres sur terre et sur l'eau. Reliant trois océans (l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique), le Sentier rattache 15 000 communautés rurales, urbaines et autochtones dans chaque province et territoire. C'est un corridor qui relie les divers paysages, saisons, personnes et expériences du Canada et qui favorise l'unité, la collaboration et les liens. Sentier Transcanadien est un organisme de bienfaisance enregistré qui agit comme gardien du sentier national en collaboration avec des partenaires de sentiers locaux. Grâce au financement du gouvernement du Canada par l'intermédiaire de Parcs Canada et aux investissements de tous les paliers de gouvernement, ainsi que de généreux donateurs, Sentier Transcanadien est le plus important investisseur dans les projets d'infrastructure de sentier au Canada, soutenant les améliorations, la croissance et l'optimisation du Sentier pour les générations à venir. sentier.ca



À propos de l'Autorité du pont Windsor-Détroit

L'Autorité du pont Windsor-Détroit (APWD) est une société d'État sans but non lucratif créée pour mettre en œuvre le projet du Pont international Gordie-Howe entre Windsor (Ontario) et Détroit (Michigan), par le biais d'un partenariat public-privé (P3). L'Autorité du pont Windsor-Détroit est chargée de surveiller et de gérer la construction et l'exploitation du nouveau passage. Visitez le site Web GordieHoweInternationalBridge.com/fr pour plus d'informations à propos de l'Autorité du pont Windsor-Détroit et suivez le projet sur Facebook.

