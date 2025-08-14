Le nouveau pont des Piles bientôt accessible à tous!

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 14 août 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, et la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, annoncent l'ouverture du nouveau pont des Piles, à Shawinigan.

Représentant un investissement du gouvernement du Québec de près de 90 M$, le nouvel ouvrage, doté d'une conception architecturale unique, s'intègre harmonieusement à l'environnement.

Sa mise en service marque ainsi une étape importante pour les usagers de la route en leur assurant un lien sécuritaire et pérenne pour les décennies à venir.

« Notre gouvernement avait pris l'engagement d'en faire une priorité, et je suis fière que ce chantier se soit concrétisé dans les temps. C'est donc naturellement que nous nous devions de tout mettre en œuvre pour achever sa construction rapidement, tout en répondant aux meilleurs standards en termes de sécurité et de durabilité. Je tiens à remercier l'ensemble des parties prenantes ayant contribué à la bonne réalisation de ce projet, essentiel à la mobilité des citoyens et des marchandises entre nos régions. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis particulièrement fier d'annoncer la mise en service de cette structure qui va assurer la pérennité d'un lien nord-sud particulièrement stratégique, puisqu'il permet d'unir la Mauricie, la Haute-Mauricie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce pont, nous l'avons voulu sécuritaire, durable et bien adapté à son milieu. Aujourd'hui, nous pouvons dire mission accomplie. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Je tiens à féliciter la direction régionale du ministère des Transports et de la Mobilité durable ainsi que les entrepreneurs et les travailleurs qui ont mené cet important projet dans les délais prévus. Notre gouvernement s'est assuré de mettre les ressources nécessaires pour maintenir à long terme ce lien essentiel pour l'économie régionale. Merci aux utilisateurs de la route pour votre indulgence pendant ces travaux ! »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

