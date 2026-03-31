Le nouveau plan fédéral pour la nature, doté de 3,8 milliards de dollars, marque un tournant décisif -- et l'action commence maintenant

Cette stratégie tant attendue prévoit des fonds pour la protection de la nature et le leadership autochtone, ouvrant la voie à une mise en œuvre qui aura un impact durable.

OTTAWA, le 31 mars 2026 /CNW/ - L'annonce par le gouvernement fédéral d'un nouvel investissement de 3,8 milliards de dollars pour la conservation renforce l'importance de la nature en tant que moteur essentiel de la prospérité à long terme du Canada. Le défi consiste désormais à passer de la stratégie à la mise en œuvre.

La nouvelle stratégie témoigne d'un engagement fort envers l'objectif du Canada de protéger 30 % de nos terres et de nos eaux d'ici 2030. Le Fonds mondial pour la nature (WWF‑Canada) salue cet investissement de 3,8 milliards de dollars sur cinq ans, un financement crucial pour intensifier les efforts de conservation à l'échelle du pays.

La protection de territoires et de milieux aquatiques comme le bassin versant de la rivière Seal, au Manitoba, et l'aire marine nationale de conservation de Wiinipaakw, dans l'est de la baie James, ainsi que les investissements reconnaissant le rôle essentiel du leadership autochtone, démontrent un engagement gouvernemental à une conservation ambitieuse et fondée sur les partenariats.

Investir dans la nature, c'est aussi investir dans la prospérité et la résilience futures du pays. Des écosystèmes en santé soutiennent notre économie, favorisent la production alimentaire, soutiennent les espèces, stockent le carbone et filtrent l'eau. Ils constituent une infrastructure essentielle pour les communautés déjà confrontées à des feux de forêt, des sécheresses et des inondations de plus en plus dévastateurs. L'urgence derrière l'annonce d'aujourd'hui est bien réelle.

La complexité de la mise en œuvre l'est tout autant. Le succès dépendra de la rigueur scientifique, d'un leadership autochtone soutenu et d'une expertise solide sur le terrain. Le WWF‑Canada est prêt à soutenir le Canada dans l'atteinte de ses objectifs 30 x 30 et à veiller à ce que développement économique et conservation avancent de pair.

« C'est un grand jour pour la nature. La stratégie pour la nature du fédéral confirme les engagements concrets pris par le Canada pour protéger et restaurer la nature -- des engagements essentiels alors que la perte de biodiversité et les changements climatiques s'intensifient », a déclaré Megan Leslie, présidente et directrice générale du WWF‑Canada. « Un financement pluriannuel soutiendra les efforts de conservation à travers le pays, notamment la protection et la gestion d'habitats essentiels et le rétablissement d'espèces comme le saumon. »

Cependant, d'importantes lacunes subsistent et détermineront si la stratégie pourra tenir ses promesses. Le financement dédié à la restauration à grande échelle demeure limité, malgré la dégradation généralisée des écosystèmes au pays. Les réductions du financement destiné au rétablissement des espèces en péril pourraient également compromettre des progrès durement acquis.

Combler ces lacunes sera essentiel pour garantir que les efforts de protection s'accompagnent des mesures de restauration et de rétablissement nécessaires pour freiner -- et inverser -- la perte de la nature.

« L'annonce d'aujourd'hui représente un investissement indispensable dans la nature et dans l'avenir du Canada », a déclaré James Snider, vice‑président des sciences, de la recherche et de l'innovation au WWF‑Canada. « Nous sommes impatient.e.s de travailler avec le gouvernement fédéral pour transformer les promesses et les investissements en actions décisives visant à protéger et à restaurer les habitats essentiels où vivent les espèces -- des espèces emblématiques comme les épaulards résidents du Sud et les caribous -- ainsi que les écosystèmes qui soutiennent nos économies et notre bien‑être. »

À propos du WWF‑Canada

Le WWF-Canada s'engage à prendre des mesures de conservation justes et équitables qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d'espèces et de lutter contre les dérèglements climatiques. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez wwf.ca/fr/.

SOURCE Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada)

Pour plus d'information : Jahanzeb Hussain, gestionnaires des communications, [email protected] | [email protected]