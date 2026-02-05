À vos marques, prêt.e.s… à vos pousses! Des élèves de tous âges s'apprêtent à restaurer des habitats pour les espèces grâce aux subventions du WWF-Canada

Depuis 2015, le WWF-Canada a financé 651 projets Libérez votre nature à l'école et au campus, pour un montant total de 623 460 $. Les projets de cette année comprennent la restauration d'habitats de milieux humides, de forêts et de prairies, ainsi qu'un nouveau projet pilote qui permettra à 23 écoles de cultiver, de récolter et de partager des semences de plantes indigènes, multipliant du coup leur impact en aidant d'autres personnes à créer des habitats dans leurs communautés.

Les subventions Libérez votre nature aident les jeunes à découvrir les écosystèmes de leur région et à approfondir leur lien avec la nature tout en acquérant des compétences pratiques, comme la recherche, la planification, l'établissement d'un budget, le leadership et le travail d'équipe, qui leur permettront de devenir des défenseur.se.s de la nature dans leur quotidien et leur future carrière. De nombreuses écoles continuent d'entretenir les espaces extérieurs créés dans le cadre de ces projets, procurant des bienfaits durables aux espèces ainsi qu'aux élèves et aux enseignant.e.s qui s'en servent comme salles de classe en plein air.

Cette initiative de subventions fait partie du plan sur dix ans du WWF-Canada visant à Régénérer le Canada, notamment en créant les conditions nécessaires pour restaurer au moins un million d'hectares de nature d'ici 2030. Les demandes de subvention sont soumises chaque automne et les projets sont réalisés au cours de l'année suivante.

Voici ce qu'en dit Elizabeth Hendriks, vice-présidente, Restauration et régénération au WWF-Canada :

« C'est très inspirant de voir des jeunes, tant des enfants d'âge préscolaire que des étudiant.e.s de niveau postsecondaire, s'engager pour la nature. Cette année, les subventions Libérez votre nature contribuent à entretenir ce lien en soutenant des projets qui ciblent certaines des plus importantes possibilités de restauration au Canada, qu'il s'agisse d'accroître l'approvisionnement en semences de plantes indigènes, de rendre les communautés plus résilientes aux effets des changements climatiques, comme les vagues de chaleur et les inondations, ou d'aménager plus d'habitats pour les espèces dans nos environnements urbains. Nous avons hâte de voir se concrétiser les projets de cette année. »

Quelques-uns des projets soutenus en 2026 par l'entremise de la subvention Libérez votre nature :

Collège Boréal, Sudbury, Ont. : Ce projet porte sur la restauration écologique et la réhabilitation de la zone humide du collège à Sudbury. L'équipe vise à préserver le marécage sur son campus, puisqu'il joue un rôle important pour l'équilibre local des écosystèmes en tant qu'habitat pour plusieurs espèces fauniques et en tant que zone filtre naturelle pour la qualité de l'eau. Le campus plantera de la végétation indigène afin de limiter l'érosion des sols et la diminution de la biodiversité locale.

Collège Ahuntsic, Montréal, Qc : Ce projet d'herboristerie éducative et communautaire vise à bonifier un jardin de plantes médicinales indigènes, conçu comme un espace d'apprentissage, de découverte et d'action concrète en faveur de la nature et de la santé. La plantation de plantes et d'arbustes indigènes contribuera à renforcer la biodiversité locale, tout en sensibilisant les personnes participantes à l'importance de préserver les espèces végétales adaptées à notre climat et à notre territoire.

École élémentaire catholique Saint-Isidore, St-Isidore, Ont. : Les élèves de la maternelle à la 6e année participeront à la restauration et à l'agrandissement des jardins d'école afin d'en faire de véritables espaces d'apprentissage en plein air, favorisant la biodiversité et la sensibilisation environnementale. Dans leurs jardins vivants, les élèves vont enrichir le sol, planter des espèces indigènes et créer un nouvel espace pollinisateur afin de protéger la biodiversité locale.

École secondaire Paul-Arseneau, L'Assomption, Qc : Pour le projet « Un petit pré fleuri », les élèves du secondaire vont planter des variétés de fleurs indigènes et colorées dans le but de générer des semences pour les années suivantes, y compris des semences à mettre dans leur bibliothèque de semences pour la communauté.

Les subventions Libérez votre nature, en partenariat avec la Barrett Family Foundation, font partie des programmes Planète vivante @ l'école et Planète vivante @ campus du WWF-Canada. Pour la liste complète des projets Libérez votre nature, visitez wwf.ca/subventionsscolaires.

À propos du WWF-Canada

Le WWF-Canada s'engage à prendre des mesures de conservation justes et équitables qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d'espèces et de lutter contre les dérèglements climatiques. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez wwf.ca/fr/.

SOURCE Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada)

Pour de plus amples renseignements, écrivez à : [email protected].