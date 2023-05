Le premier moniteur de diagnostic de la société doté de la technologie Noirs IPS offre une résolution de 8 mégapixels et un rapport de contraste de 2000:1

SEOUL, South Korea, le 29 mai 2023 /CNW/ - LG Electronics (LG) a lancé son moniteur de diagnostic Noirs IPS de 31,5 po (modèle 32HQ713D), le premier moniteur médical de la société à faire appel à la technologie Noirs IPS. Ce nouveau modèle offre des images nettes et claires avec des couleurs éclatantes et un rapport de contraste de 2000:1. Le nouveau moniteur de diagnostic de LG offre une qualité d'image constante grâce à sa fonctionnalité d'étalonnage automatique et à sa facilité d'utilisation à l'aide de six touches de raccourci pratiques.

Grâce à une résolution de 8 mégapixels (3 840 x 2 160 pixels), l'écran de diagnostic Noirs IPS de LG offre le niveau de clarté nécessaire pour l'imagerie médicale, notamment les radiographies, les mammographies et les tomodensitométries. Grâce au mode multirésolution (8, 6 et 4 Mpx), les utilisateurs peuvent ajuster la résolution de l'écran en fonction du type d'image en visionnement.

Doté de la technologie IPS Noir, le moniteur 32HQ713D offre une définition d'image claire avec des noirs profonds et une expression détaillée dans les faibles tons gris. Le moniteur de diagnostic de LG est également doté d'un capteur d'étalonnage frontal intégré qui permet un étalonnage automatique afin de maintenir une qualité d'image stable.

En outre, le moniteur 32HQ713D est doté des modes Vue détaillée et Pathologie. Commandable à l'aide de la souris ou du clavier, le mode « Vue détaillée » permet de sélectionner une partie précise d'une image à examiner, en atténuant le reste de l'écran pour mettre en évidence la zone préoccupante. Le mode Pathologie offre une clarté d'image et une précision comparables à celles d'un microscope.

Le nouveau moniteur de diagnostic de LG offre une expérience utilisateur pratique grâce à ses six touches de raccourci qui permettent de régler rapidement et simplement divers paramètres, notamment le mode, la résolution de l'écran et l'éclairage. Pour une plus grande commodité, le capteur de présence éteint automatiquement l'écran après cinq minutes si aucun mouvement n'a été détecté. Le moniteur est également livré avec un socle à un clic qui simplifie le processus d'installation et offre un confort ergonomique avec une inclinaison, une hauteur et un pivotement réglables.

« Le nouveau moniteur de diagnostic de LG offre le contraste élevé nécessaire à l'affichage d'images médicales claires, a déclaré Silas Choi, vice-président et directeur de la division des solutions B2B de LG Electronics Business Solutions Company. Grâce à notre technologie d'affichage exceptionnelle, nous continuerons à offrir des moniteurs médicaux qui répondent aux besoins particuliers des professionnels de la santé. »

Le moniteur 32HQ713D est désormais offert dans le monde entier. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les moniteurs de diagnostic de LG, visitez le site lg.com/ca_fr/business.

Principales caractéristiques :





Moniteur de diagnostic de LG (32HQ713D) Panneau Type de panneau Noirs IPS Pouces 31,5 po Format d'image 16:9 Résolution 8 Mpx (3 840 x 2 160) Gamme de couleurs (typ.) sRVB (CIE en 1931) 100 % Luminosité (typ.) 1000 cd/m² Rapport de contraste (typ.) 2000:1 Temps de réponse (gris à gris) 14 ms (GàG, accélération du temps de réponse non

prise en charge) Fonctionnalité Conforme aux normes de DICOM Oui Étalonnage du matériel Oui (application logicielle : LG PerfectLum) Mode Présentation Mode multirésolution (8/6/4 Mpx), mode Vue

détaillée, mode de table lumineuse, mode Pathologie Signaux vidéo Terminaux d'entrée DisplayPort (2) Commodité

pour l'utilisateur PBP/contrôleur double Oui (2 PBP)/oui Éclairage Oui Touches de raccourci Oui (six touches) Capteur de présence Oui Santé Caractéristiques

techniques Socle réglable Pivotement : ±15° Inclinaison : de -5° à 15 Plage de hauteurs :

110 mm

* Les caractéristiques du produit peuvent varier en fonction de la région et peuvent être modifiées sans préavis.







