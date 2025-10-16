Le nouveau ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec visite le campus de La Pocatière, de l'ITAQ

LA POCATIÈRE, QC , le 16 oct. 2025 /CNW/ - Le nouveau ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), M. Donald Martel, était de passage le mardi 14 octobre dernier à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ), campus de La Pocatière, dans le cadre de sa tournée régionale.

Accueilli par la direction de l'Institut, ainsi que par un étudiant en Gestion et technologies d'entreprise agricole et une étudiante en Technologie des productions animales, le ministre a visité les installations phares du campus, dont la ferme-école Lapokita, la maréchalerie et le centre équestre, qui sont au cœur de la formation pratique offerte à la relève agroalimentaire. Étant nouvellement en poste, le ministre était intéressé à mieux connaître les cours offerts à l'ITAQ, le complexe laitier, les soins qui sont offerts aux chevaux.

Ces infrastructures, tout comme les serres et laboratoires permettent aux étudiantes et étudiants de l'ITAQ d'acquérir un savoir-faire concret et ancré dans la réalité des milieux de production. Cette visite ministérielle témoigne donc de l'intérêt du gouvernement pour la formation de la relève et pour les défis d'attraction et de rétention des jeunes dans le domaine agroalimentaire. Elle met également en lumière la nécessité d'investir dans des infrastructures modernes et adaptées aux besoins d'enseignement d'aujourd'hui et de demain, afin d'assurer un environnement d'apprentissage à la hauteur des ambitions du Québec en matière d'agriculture durable et innovante.

Citations

« En visitant le campus de La Pocatière aujourd'hui, j'ai pu constater l'engagement exceptionnel de nos enseignants et étudiants à propulser l'agroalimentaire québécois vers l'excellence. L'ITAQ est au cœur de notre stratégie pour renforcer la formation, innover sur le terrain et assurer une relève compétente, capable de répondre aux défis alimentaires de demain. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

« Cette visite a permis de constater à quel point l'établissement contribue concrètement à préparer la relève et à soutenir l'innovation dans notre région. Nous avons pu mesurer tout le dynamisme des dirigeants de cette institution. La relève agricole incarne l'avenir d'une agriculture durable, innovante et fièrement enracinée dans notre terroir. Ensemble, nous préparons l'avenir de la Côte-du-Sud et du Québec agricole. »

Mathieu Rivest, député de la circonscription Côte-du-Sud

« La visite du ministre constitue un signal fort pour notre communauté étudiante et notre personnel. Elle confirme l'importance de la formation pratique et de la modernisation de nos installations pour préparer nos étudiants à relever les défis de l'agroalimentaire de demain ».

Karine Mercier, directrice générale de l'ITAQ.

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

