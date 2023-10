Le nouveau laboratoire de santé de Huawei en Finlande fait progresser les efforts mondiaux de recherche sur la santé et le conditionnement physique

HELSINKI, 31 octobre 2023 /CNW/ - Huawei a lancé un nouveau laboratoire de santé HUAWEI situé à Helsinki, en Finlande. Doté d'équipements d'essai de pointe, le laboratoire sert de plateforme de recherche pour le secteur de la santé et du conditionnement physique de Huawei.

Mesurant près de 1 000 mètres carrés, le laboratoire compte une vaste gamme d'équipements sportifs de classe mondiale couvrant plus de 20 types de sports. Chaque domaine présentera les algorithmes des périphériques portables de Huawei pour le sport et le conditionnement physique dans des applications réelles. En même temps, ces domaines serviront de plateformes de recherche ouvertes qui contribueront à la recherche technologique, à la détection et à la vérification, à la recherche et au développement de normes et à l'incubation de l'industrie.

Faire progresser le domaine mondial des sciences du sport et de la recherche en santé

Reconnaissant les besoins croissants du marché de la santé et du conditionnement physique, Huawei s'est engagée à approfondir ses recherches sur les algorithmes de suivi de la santé au moyen de ses technologies portables. Cela a mené à l'établissement de trois laboratoires de santé HUAWEI dans le monde depuis 2016 : aux lacs Xi'an et Songshan en Chine, et un autre maintenant à Helsinki, en Finlande.

Le laboratoire de santé HUAWEI en Finlande dispose d'une équipe de recherche scientifique multidisciplinaire composée de 6 titulaires d'un doctorat en sciences, de 20 spécialistes de 5 domaines principaux (physiologie, IA, apprentissage automatique, tests de logiciels et génie logiciel) de 7 pays de l'Union européenne. Cela garantit que tous les domaines de la recherche sur les sports et la santé atteignent les normes avancées du monde.

Des installations de simulation sportive de calibre mondial

Le laboratoire a construit des environnements et des scénarios sportifs réalistes dans 5 grands domaines d'essai couvrant plus de 20 sports et permettant de suivre plus de 200 indicateurs physiologiques et biomécaniques. Les participants seront également surveillés avec les derniers périphériques portables de Huawei, comme la montre HUAWEI WATCH GT 4. Les cinq domaines principaux comprennent une piscine à contre-courant, un simulateur de ski, un tapis roulant multifonctionnel, un tapis roulant instrumenté et un gymnase ouvert comprenant divers programmes d'entraînement cardiovasculaire.

Huawei a construit sa propre piscine à contre-courant selon des normes professionnelles, permettant ainsi d'évaluer avec précision les performances de natation des nageurs. La piscine est équipée de jets d'eau dynamiques qui peuvent produire un débit de courant contrôlable allant jusqu'à 350 m3/heure et qui permettent également de modifier la température et la qualité de l'eau.

Le ski étant l'un des sports les plus populaires en Europe, le laboratoire a mis en place un simulateur de ski avec une vitesse et une inclinaison ajustables et des parcours et bâtons interactifs. Le simulateur est également doté de capteurs qui détectent la vitesse, la position, les angles de virage coupé, les forces et les données de performance de l'utilisateur.

Le tapis roulant multifonctionnel peut notamment tester la course à pied ou en fauteuil roulant et le cyclisme avec des vitesses réglables pouvant atteindre 50 km/h. Le tapis roulant peut même importer des données GPX à partir de systèmes GPS pour simuler des terrains et des itinéraires réels, ce qui donne aux participants des scénarios réalistes qui mettront plus précisément à l'épreuve leurs techniques de course et de cyclisme. La caméra détecte ensuite leurs performances scientifiquement, fournissant une rétroaction immédiate pour permettre d'améliorer la technique en temps réel.

Travailler en partenariat avec les institutions et groupes de recherche en santé européens, y compris l'étude de l'UE sur la santé cardiovasculaire

Afin d'améliorer réellement la vie des consommateurs grâce à des technologies innovantes en matière de sport et de santé, Huawei a collaboré activement avec des institutions finlandaises locales et différents spécialistes européens régionaux.

iCARE4CVD fait partie du programme IHI (Innovative Health Initiative), qui rassemble l'industrie médicale et technologique et l'Union européenne. Il s'agit de l'une des initiatives de recherche les plus ambitieuses dans le domaine de l'intelligence artificielle et des maladies cardiovasculaires. Huawei est actuellement le seul fabricant de périphériques portables à participer à l'iCARE4CVD, et codirigera l'ensemble des travaux qui développera des méthodes pour améliorer la motivation des patients.

Huawei a cofondé le consortium Interlive avec six prestigieuses universités européennes qui ont l'une des normes d'essai les plus scientifiques et les plus rigoureuses pour les objets personnels connectés. Le consortium vise à formuler des recommandations en matière de pratiques exemplaires pour mesurer les données directes et dérivées des objets personnels connectés des consommateurs. Le partenariat a consolidé la fiabilité de la technologie portable de Huawei et assurera la validité scientifique continue des périphériques portables de Huawei sur la base de quatre normes : la fréquence cardiaque, le nombre de pas, la dépense calorique et la consommation maximale d'oxygène (VO 2 Max).

Huawei prévoit actuellement de poursuivre la coopération avec les universités européennes et les centres de santé pour personnes handicapées afin de poursuivre ses recherches sur les besoins des utilisateurs en situation de handicap. En comprenant les besoins en matière de sport et de conditionnement physique des utilisateurs de fauteuils roulants et en découvrant plus de solutions, les individus peuvent s'attendre à une technologie de suivi de la santé et des performances sportives plus dynamique dans les futurs périphériques intelligents de Huawei.

Protéger la confidentialité des données de tous les participants à la recherche

Huawei a formulé des principes stricts de confidentialité et de sécurité pour ses périphériques portables. Bien que l'entreprise continue de collaborer ouvertement avec des partenaires de l'écosystème des soins de santé et des sports, elle veille à ce que ces partenariats soient réalisés en respectant pleinement les clauses en matière de confidentialité des données. Cela signifie que chaque étape du processus de recherche (qui comprend la collecte, l'autorisation, la transmission et le stockage des données) est strictement conforme aux principes de confidentialité et de sécurité.

