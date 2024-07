TORONTO, le 2 juill. 2024 /CNW/ - Le nouveau jeu INSTANT QUEST FOR GOLD à 2 $ de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) est là juste à temps pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024!

Le programme Quest for Gold de l'Ontario soutient les athlètes amateurs de haut niveau en allégeant le fardeau financier lié à l'entraînement et aux frais de subsistance, ce qui leur permet de poursuivre leur rêve olympique et paralympique.

OLG est fière de soutenir depuis longtemps les athlètes amateurs de l'Ontario. Cette année, les billets Quest for Gold mettent en vedette sept athlètes amateurs de l'Ontario qui ont reçu du financement du programme Quest for Gold au cours de leur carrière :

Mariam Abdul-Rashid , Oshawa (athlétisme)

, (athlétisme) Khamica Bingham, Caledon (athlétisme)

(athlétisme) Charlotte Bolton , Tillsonburg (para-athlétisme)

, (para-athlétisme) Kyra Constantine , Brampton (athlétisme)

, (athlétisme) Danny Demyanenko , Toronto (volleyball)

, (volleyball) Gabriel Ferron-Bouius , Ottawa (canoë-kayak de vitesse paralympique)

(canoë-kayak de vitesse) Ydris Hunter , Ottawa (canoë-kayak de vitesse)

Pour en savoir plus sur chaque athlète, cliquez ici lien.

Chaque jeu avec OLG est gagnant parce que la totalité des profits de la Société est réinvestie pour soutenir les principales priorités gouvernementales, notamment les athlètes amateurs. Chaque achat de ce jeu de loterie INSTANT en édition limitée donne aussi aux Ontariens la chance de gagner un des quatre gros lots de 35 000 $.

« OLG demeure engagée à soutenir et à promouvoir les athlètes Quest for Gold de l'Ontario. Cette année, le jeu INSTANT QUEST FOR GOLD à 2 $ met en vedette sept des athlètes de haut niveau de l'Ontario, notamment des athlètes olympiques et paralympiques dont le parcours a été rendu possible grâce au financement du programme Quest for Gold, a indiqué Nancy Kennedy, dirigeante principale, Loterie et Clients. Il s'agit d'une des nombreuses façons dont OLG promeut le sport amateur en Ontario. »

Le nouveau jeu INSTANT QUEST FOR GOLD à 2 $ est offert chez les détaillants en Ontario. Achetez vos billets, la quantité est limitée!

OLG encourage le jeu responsable et s'engage à aider les joueurs à créer et à maintenir des habitudes de jeu sensé. Jouez sensé, un programme primé, soutient tous les produits d'OLG pour aider les joueurs à profiter de nos jeux de façon responsable.

Des gagnants d'OLG

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a généré environ 59 milliards de dollars pour les résidents et la Province de l'Ontario afin d'appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les profits provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Jouez pour l'Ontario - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

