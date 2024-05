LE NOUVEAU GAGNANT DE 70 MILLIONS DE DOLLARS À LOTTO MAX DE L'ONTARIO SE CONCENTRERA SUR SA « GRANDE FAMILLE GRECQUE » UNIE

Le résident de Toronto s'est immédiatement tourné vers sa famille lorsqu'il a appris son massif gain de loterie

TORONTO, le 23 mai 2024 /CNW/ - Le nouveau gagnant de 70 millions de dollars à LOTTO MAX de l'Ontario, Gregory (Greg) Chialtas, de Toronto, a 70 millions de raisons de célébrer, mais il est concentré sur une chose, prendre soin de sa famille, sa grande famille grecque!

Greg a gagné le gros lot de 70 millions de dollars de LOTTO MAX au tirage du 19 avril 2024. Depuis qu'il a découvert qu'il avait le billet gagnant, il était impatient de le dire à sa famille immédiate. « Nous sommes une famille très unie. C'est un peu un cliché, comme dans le film, mais je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. C'est pourquoi je me suis d'abord tourné vers ma famille pour partager cette nouvelle incroyable! »

Pendant sa célébration, le père monoparental a expliqué avoir acheté le billet de LOTTO MAX pendant qu'il faisait l'épicerie. Les numéros de loterie sur le billet gagnant étaient des numéros que Greg a choisis parce qu'ils sont importants pour ses enfants, ses frères, ses sœurs et d'autres membres de sa famille. Lorsque Greg a vérifié son billet après le tirage, il a remarqué que seulement trois numéros correspondaient, et il était « quand même heureux » puisqu'il pensait avoir gagné un billet gratuit, mais quelque chose lui a dit de vérifier le billet de nouveau. « C'est à ce moment que j'ai réalisé que je regardais les numéros de la mauvaise date de tirage. Je suis donc revenu en arrière pour trouver les résultats du tirage de LOTTO MAX du 19 avril, et c'est là que j'ai vu que les sept numéros correspondaient. Le choc était total! »

Ne croyant pas réellement avoir gagné le gros lot de 70 millions de dollars, Greg a appelé son meilleur ami pour obtenir de l'aide. « Je lui ai demandé de vérifier les numéros sur OLG.ca et de me les lire. Tous les numéros correspondaient encore. C'était incroyable pour nous, mais nous devions être absolument certains que j'avais le billet gagnant. Nous avons donc décidé de nous rencontrer près de chez nous et de vérifier une troisième fois en utilisant le vérificateur de billets en magasin. Lorsque j'ai commencé à me rendre compte de ce qui arrivait, tout ce que je voulais, c'était de quitter le magasin silencieusement, mais mon ami était en train de perdre la tête! »

Greg voulait rentrer à la maison le plus rapidement possible et partager cette nouvelle incroyable avec sa famille. « J'ai rassemblé tout le monde sur FaceTime pour partager la nouvelle palpitante, mais personne ne me croyait! Il a fallu un peu de temps pour convaincre ma famille que c'était vrai. »

Le fonctionnaire, qui a récemment pris sa retraite, a eu quelques problèmes de santé dans la dernière année, et le soutien de sa famille l'a aidé pendant son rétablissement. Greg dit qu'elle l'aide maintenant pendant ce moment plus heureux qui change une vie. « L'amour que m'a montré ma famille pendant toute cette expérience incroyable me rend humble et me réchauffe le cœur. Elle m'a permis de garder les pieds sur terre et de rester concentré sur ce qui est le plus important : ma famille! »

Greg a fait des plans pour son gain inattendu de 70 millions de dollars : voyager, veiller à ce que ses enfants terminent leurs études, potentiellement de nouvelles voitures et de nouvelles maisons pour sa famille immédiate et redonner à la collectivité. Mais Greg a aussi révélé un élément surprenant sur sa liste de vie : « Je prévois adopter un chien de refuge pour que je puisse améliorer sa vie, tout comme ce qui m'est arrivé! »

Pendant que le plus récent multimillionnaire de l'Ontario commence à s'adapter à ce nouveau et palpitant chapitre de sa vie, il garde sa famille au sommet de sa liste de priorités. « Nous pouvons acheter n'importe quoi maintenant, mais les souvenirs sont plus importants, puisqu'ils seront inoubliables. Donc, en famille, nous créeront des souvenirs ensemble. J'aime dire "nous", parce que ce n'est jamais "je", c'est toujours "nous". Ma famille m'a fait me sentir en sécurité et soutenu. Donc, pendant ce moment qui change une vie, il s'agit avant tout de "nous"! »

Le billet gagnant a été acheté à Sheppard Ticket Centre dans le centre Yonge-Sheppard, rue Yonge, à Toronto.

Pour voir la vidéo et les photos de la célébration du gagnant Greg, y compris le moment où il est tombé de sa chaise lorsqu'il a vu les 70 millions de dollars dans son compte bancaire, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.

Vidéo et photos de la célébration du gagnant

https://f.io/b1ye-PCR

(Lien valide pour 30 jours - aucun mot de passe nécessaire)

Le lien contient :

Fichier 1 - Vidéo du gagnant - Version prête pour la diffusion et Vidéo du gagnant - Version prête pour le Web

Fichier 2 - Photos du gagnant

Depuis 2009, les joueurs de LOTTO MAX de l'Ontario ont gagné plus de 7,9 milliards de dollars en lots : il y a eu 104 billets gagnants d'un gros lot et 862 billets gagnants d'un lot MAXMILLIONS dans toute la province. LOTTO MAX coûte 5 $ le jeu et les tirages ont lieu les mardis et les vendredis.

OLG favorise la pratique du jeu responsable et souhaite que le jeu demeure agréable. C'est pourquoi OLG est fière d'être une chef de file dans la promotion du jeu responsable grâce à son programme Jouez Sensé reconnu à l'échelle mondiale.

Des gagnants d'OLG

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a généré environ 59 milliards de dollars pour les résidents et la Province de l'Ontario afin d'appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les profits provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Jouez pour l'Ontario - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

OLG.ca

Suivez-nous sur Twitter @OLG_ca

Retrouvez-nous sur Facebook/Instagram @OLG.ca

JouezSense.ca

Misez sur des connaissances

ConnexOntario - Soutien pour le jeu problématique : 1-866-531-2600

Available in English





Cliquez ici si vous désirez vous désabonner du service de courriels.

SOURCE Ontario Lottery and Gaming Corporation (Media Relations)

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS, OLG, 1-888-946-6716