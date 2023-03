Le dentifrice à usage quotidien en vente libre PerioGard, la marque à laquelle les dentistes font confiance pour la santé des gencives, combat les bactéries susceptibles de provoquer les maladies gingivales précoces.

65 % des Canadiens souffrent de saignements ou d'inflammation des gencives1.

TORONTO, le 21 mars 2023 /CNW/ - Colgate a lancé aujourd'hui le dentifrice Colgate PerioGardSF, un nouveau dentifrice à usage quotidien pour réduire les saignements et l'inflammation des gencives, de la marque à laquelle les dentistes font confiance*. La formule spécialisée de Colgate PerioGardSF assure une activité antibactérienne** longue durée pour réduire de manière significative les saignements et l'inflammation des gencives.

Selon une nouvelle enquête commandée par Colgate-Palmolive, 65 % des Canadiens souffrent de saignements ou d'inflammation des gencives, mais plus de la moitié (52 %) choisissent d'ignorer le problème ou de prendre des mesures mineures1.

« Lorsque nous avons appris que plus de la moitié des personnes souffrant de saignements ou d'inflammation des gencives ne prenaient pas les mesures nécessaires pour protéger leur santé buccale, cela nous a inquiétés, affirme Jenn Porter, directrice générale de Colgate Canada. Chez Colgate, nous sommes fiers de proposer une solution à domicile efficace et abordable pour aider les Canadiens à traiter la cause de leurs symptômes. »

Les maladies des gencives commencent par l'accumulation de plaque dentaire, qui contient des bactéries. Si on laisse la plaque s'accumuler autour du rebord gingival, les bactéries qu'elle contient libèrent des toxines qui peuvent irriter la gencive et déclencher une maladie gingivale précoce. Les personnes souffrant de problèmes de gencives peuvent bénéficier de produits d'hygiène bucco-dentaire spécialement conçus pour elles. Colgate PerioGardSF est un dentifrice à usage quotidien cliniquement éprouvé pour des gencives plus saines. Sa formule spécialisée réduit de manière significative les saignements et l'inflammation des gencives associés à la gingivite, et offre une protection durable des gencives en cas d'utilisation continue.

La nouvelle brosse à dents Colgate® PerioGard® Protection des gencives, développée par des experts dentaires et conçue pour le soin des gencives, est également lancée aujourd'hui sur le site. Conçue pour les gencives sensibles et irritées, la brosse à dents permet d'éliminer la plaque dentaire en douceur et aide à lutter contre les causes des saignements gingivaux*** en éliminant les bactéries.

Le dentifrice Colgate® PerioGardSF présente d'autres avantages :

Cliniquement éprouvé pour des gencives plus saines;

Aide à prévenir le saignement des gencives‡;

Aide à prévenir l'accumulation de plaque et les caries;

Aide à prévenir l'inflammation des gencives‡;

Aide à prévenir la sensibilité;

Procure une activité antibactérienne longue durée*.

______________________________ 1 Enquêtes Angus Reid. 2023. Enquête Colgate PerioGard.



Le nouveau dentifrice Colgate® PerioGardSF se décline en deux variantes : Soins des gencives et Soins des gencives + Sensibilité (PDSF : 6,99 $). La nouvelle brosse à dents Colgate® PerioGardSF Protection des gencives existe en deux versions : Souple et Ultra souple (PDSF : 5,47 $). Les dentifrices et les brosses à dents PerioGard sont disponibles en ligne et chez les principaux détaillants du pays.

Pour en savoir plus sur les causes, les conséquences et les facteurs de risque associés à la santé des gencives, les Canadiens peuvent répondre au nouveau questionnaire sur la santé des gencives de Colgate® PerioGard sur le site.

Pour en savoir plus sur Colgate® PerioGardSF , consultez le colgate.ca, ou suivez-nous sur Twitter , Instagram et Facebook .

colgate.ca

* Sur la base des données de vente de 2022 pour le rince-bouche PerioGard, qui nécessite une ordonnance du dentiste.

** Avec une utilisation deux fois par jour.

*** En éliminant les bactéries.

‡ Causés par la gingivite (inflammation des gencives)

