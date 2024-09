La plus récente innovation du système Colgate® PerioGard aide à lutter contre la mauvaise haleine et améliore la santé buccodentaire en prévenant et en réduisant la plaque

TORONTO, le 18 sept. 2024 /CNW/ - Colgate® a annoncé aujourd'hui l'élargissement du système PerioGard, qui comprend son dentifrice primé1 spécialisé pour le soin des gencives. Découvrez le nouveau rince-bouche Colgate® PerioGard Protéger, qui aide à prévenir l'inflammation des gencives et procure une haleine fraîche durable. Ce rince-bouche spécialement formulé élimine 99 % des bactéries2 et continue d'agir après le brossage, offrant une protection contre les germes pendant 12 heures, même après que vous avez mangé et bu3.

Colgate PerioGard Protéger pour (Groupe CNW/Colgate-Palmolive)

Selon un sondage réalisé en 2024 à la demande de Colgate-Palmolive, 39 % des Canadiens qui ont les gencives irritées ou qui voient du sang après le brossage disent qu'ils pourraient en faire plus pour prendre soin de leur santé buccodentaire4. Les Canadiens qui souhaitent améliorer leur routine de soins buccodentaires peuvent maintenant ajouter un rinçage quotidien à l'aide du rince-bouche Colgate® PerioGard Protéger pour aider à réduire le saignement des gencives. Il agit comme un bouclier pour neutraliser les effets nocifs des bactéries et de la plaque pendant 12 heures.

Complétant le système Colgate® PerioGard, le rince-bouche PerioGard Protéger (PDSF : $7.97) est une solution idéale pour des dents et des gencives plus saines5. Il peut être utilisé avec les dentifrices Colgate® PerioGardSF, qui sont offerts en trois versions : Soins des gencives , Soins des gencives + Sensibilité et Soins des gencives + Réparation de l'émail . Le système comprend également la brosse à dents Colgate® PerioGard® Protection des gencives, offerte dans les versions souple et ultra souple . Utilisée tous les jours, elle contribue à améliorer la santé des gencives6. L'ensemble du système PerioGard est offert en ligne et chez les principaux détaillants du pays.

« Les dentifrices et les brosses à dents PerioGard ont été très bien accueillis, et Colgate est fière d'inclure le rinçage quotidien au système PerioGard. Nous savons que les Canadiens sont aux prises avec des problèmes de saignement et d'inflammation des gencives. Le nouveau rince-bouche PerioGard Protéger est un rince-bouche quotidien éprouvé en clinique qui améliore la santé des gencives et la fraîcheur de l'haleine », déclare Salma Kaddouri, chef du marketing intégré de Colgate Canada.

Pour en savoir plus sur les causes, les conséquences et les facteurs de risque associés à la maladie des gencives, les Canadiens peuvent répondre au questionnaire sur la santé des gencives de Colgate® PerioGard.

Pour en savoir plus sur Colgate® PerioGardSF , consultez le colgate.ca , ou suivez-nous sur Instagram et Facebook.

1 Prix du meilleur nouveau produit de 2024 de BrandSpark International

2 Y compris les bactéries à l'origine de la mauvaise haleine et celles qui s'accumulent dans la plaque pour causer la gingivite ou la maladie des gencives, lorsqu'elles sont mesurées dans la salive immédiatement après l'utilisation

3 Protection contre la plaque et la gingivite (bactéries et germes) lorsqu'il est utilisé après le brossage des dents

4 Enquêtes Angus Reid, 2024. Enquête Colgate PerioGard.

5 En prévenant et en réduisant la plaque et la gingivite

6 En prévenant et en réduisant la plaque et la gingivite lorsqu'elle est utilisée conformément au mode d'emploi

À propos de Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive est une entreprise innovante, bienveillante et en pleine croissance qui réinvente un avenir plus sain pour les personnes, leurs animaux de compagnie et notre planète. Axée sur les soins buccodentaires, les soins personnels, les soins à domicile et la nutrition des animaux de compagnie, la société vend ses produits dans plus de 200 pays et territoires sous des marques telles que Colgate, Palmolive, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom's of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, PCA Skin, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Soupline et Suavitel, ainsi que Hill's Science Diet et Hill's Prescription Diet. La société est reconnue pour son leadership et son innovation dans la promotion du développement durable et du bien-être des collectivités, notamment pour ses réalisations en matière de réduction des déchets plastiques, d'économie d'eau, de réduction des déchets, de promotion de la recyclabilité, de conservation des ressources naturelles et d'amélioration de la santé buccodentaire des enfants par le biais de son programme À sourire éclatant, avenir brillant, qui a touché plus de 1,6 milliard d'enfants depuis 1991. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités mondiales de Colgate et sur la façon dont la société construit un avenir auquel on peut sourire, consultez le site www.colgatepalmolive.com .

À propos des enquêtes d'Angus Reid

Cette enquête a été réalisée en ligne du 29 février au 4 mars 2024, auprès d'un échantillon représentatif de 1513 Canadiens membres du Forum Angus Reid. L'enquête a été réalisée en anglais et en français. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille donnerait une marge d'erreur de ± -2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

