La solution de soin des gencives de Colgate® remporte deux grands prix

TORONTO, le 8 avril 2025 /CNW/ - Colgate-Palmolive est fière d'annoncer que son dentifrice Colgate® PerioGardSF Soins des gencives + Réparation de l'émail a reçu deux prix prestigieux, soit celui du Produit de l'année de 2025 (produit pour soins buccodentaires) et, pour la deuxième année consécutive, celui du prix du Meilleur nouveau produit de 2025 (dentifrice). Ces distinctions récompensent la formule novatrice du dentifrice et sa capacité à favoriser la santé des gencives et la réparation de l'émail.

Colgate® PerioGardSF Soins des gencives + Réparation (Groupe CNW/Colgate-Palmolive)

Colgate® PerioGardSF Soins des gencives + Réparation de l'émail est un dentifrice à usage quotidien qui combat les bactéries qui peuvent causer des maladies gingivales précoces et qui aide à réparer l'émail affaibli. La formule avancée offre plusieurs bienfaits qui en font un produit exceptionnel dans la catégorie des soins buccodentaires.

« Nous sommes ravis de recevoir ces prix prestigieux pour le dentifrice Colgate® PerioGardSF Soins des gencives + Réparation de l'émail, explique Salma Kaddouri, responsable de la communication marketing intégrée chez Colgate. Ces distinctions témoignent de notre engagement à concevoir des produits novateurs qui aident les gens à atteindre une santé buccodentaire optimale. »

Le système Colgate® PerioGard s'utilise dans le cadre d'un programme de santé buccodentaire pour favoriser la santé des gencives. En plus du dentifrice primé PerioGardSF Soins des gencives + Réparation de l'émail, le système comprend une brosse à dents à poils souples conçue spécialement pour nettoyer efficacement, mais en douceur, le long de la ligne gingivale, et un rince-bouche aux multiples bienfaits pour aider à réduire la plaque et la gingivite. Utilisés ensemble et tous les jours, ces produits contribuent à améliorer la santé des gencives.

« Le système PerioGard est devenu une solution de confiance pour les Canadiens qui souffrent de problèmes de gencives, comme des saignements et de l'inflammation, ajoute Mme Kaddouri. L'ajout du dentifrice PerioGardSF Soins des gencives + Réparation de l'émail au système en 2024 met en évidence la capacité du système à favoriser une santé gingivale et buccale complète en aidant à renforcer l'émail affaibli. »

Le prix du Produit de l'année 2025, décerné à l'issue d'une enquête nationale menée auprès de plus de 4 000 Canadiens, est une preuve irréfutable de la satisfaction des consommateurs et de l'excellence de nos produits.

Le prix du Meilleur nouveau produit de 2025, décerné par BrandSpark International, est déterminé par une enquête menée auprès de plus de 12 000 Canadiens et récompense les nouveaux produits les plus innovants et les plus efficaces lancés sur le marché chaque année.

Le dentifrice Colgate® PerioGardSF Soins des gencives + Réparation de l'émail est en vente chez les principaux détaillants du pays. Au Canada, il est un élément essentiel du système PerioGard, qui offre une approche globale de la santé des gencives.

Pour en savoir plus sur les causes, les conséquences et les facteurs de risque associés à la maladie des gencives, les Canadiens peuvent répondre au questionnaire sur la santé des gencives de Colgate® PerioGard. / Version française du questionnaire

Pour en savoir plus sur Colgate® PerioGardSF , consultez le colgate.ca , ou suivez-nous sur YouTube .

À propos de Colgate-Palmolive :

Colgate-Palmolive est une entreprise innovante, bienveillante et en pleine croissance qui réinvente un avenir plus sain pour les personnes, leurs animaux de compagnie et notre planète. Axée sur les soins buccodentaires, les soins personnels, les soins à domicile et la nutrition des animaux de compagnie, la société vend ses produits dans plus de 200 pays et territoires sous des marques telles que Colgate, Palmolive, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom's of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, PCA Skin, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Soupline et Suavitel, ainsi que Hill's Science Diet et Hill's Prescription Diet. La société est reconnue pour son leadership et son innovation dans la promotion du développement durable et du bien-être des collectivités, notamment pour ses réalisations en matière de réduction des déchets plastiques, d'économie d'eau, de réduction des déchets, de promotion de la recyclabilité, de conservation des ressources naturelles et d'amélioration de la santé buccodentaire des enfants par le biais de son programme À sourire éclatant, avenir brillant, qui a touché plus de 1,6 milliard d'enfants depuis 1991. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités mondiales de Colgate et sur la façon dont la société construit un avenir auquel on peut sourire, consultez le site www.colgatepalmolive.com .

À propos du prix du Produit de l'année :

Le prix du Produit de l'année est le plus grand prix décerné par les consommateurs pour l'innovation des produits. Créé il y a 37 ans, ce prix est aujourd'hui présent dans plus de 45 pays, et son objectif demeure inchangé : faire connaître les meilleurs produits aux consommateurs et récompenser les fabricants pour leur qualité et leur innovation. Les lauréats du prix du Produit de l'année sont choisis à la suite d'un vote mené auprès de 4 000 consommateurs dans le cadre d'une étude nationale représentative menée par Kantar, un partenaire de recherche et leader mondial dans le domaine des études de consommation. Le prix est un programme de commercialisation puissant pour les spécialistes du marketing. Il a d'ailleurs été prouvé qu'il augmentait les ventes, la distribution et la notoriété des produits. Les produits gagnants, annoncés en février de chaque année, sont inclus dans le programme de marketing national du Produit de l'année et ont le droit d'utiliser la distinction et le logo du Produit de l'année dans leurs communications de marketing et de vente pendant deux ans. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site productoftheyear.ca.

À propos de BrandSpark International and Best New Product Awards inc.

Fondée en 2001, BrandSpark International est une société de recherche et de conseil dont l'objectif est de fournir aux marques les renseignements exploitables nécessaires pour peaufiner leur positionnement stratégique, renforcer la confiance des consommateurs et améliorer le succès des lancements de nouveaux produits. Best New Product Awards inc. gère les programmes de reconnaissance du prix du Meilleur nouveau produit de l'année et du prix de la Marque la plus digne de confiance de BrandSpark®, ainsi que Shopper Army®, une communauté de testeurs de produits qui procèdent à des évaluations et donnent des avis crédibles et fiables.

SOURCE Colgate-Palmolive

Coordonnées : [email protected]