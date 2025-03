De : Agence canadienne d'inspection des aliments et Services publics et Approvisionnement Canada

NORTH SAANICH, BC, le 7 mars 2025 /CNW/ - L'ouverture de cette installation scientifique de pointe, une nouvelle référence dans le domaine des sciences de la protection des végétaux, dynamise les secteurs canadiens du commerce et de l'agriculture.

Le nouveau Centre pour la protection des végétaux (ÍY ̧NONET ̧ÁUTW̱ E TŦE SJESENENEȻ) de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), situé à North Saanich, en Colombie-Britannique, est un projet phare de la stratégie de Laboratoires Canada. Les travaux de construction ont été dirigés par Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), pour le compte de l'ACIA.

Vaincre les obstacles par la science

Seule installation de quarantaine à l'arrivée, de recherche et de diagnostic vouée au dépistage des virus des vignes, des arbres fruitiers et des petits fruits au Canada, le Centre joue un rôle essentiel dans la protection des végétaux. Ses travaux de pointe en matière de dépistage et d'élimination des virus favorisent la productivité et la viabilité des vignobles, des vergers et des exploitations de petits fruits du Canada. Ce travail soutient l'agriculture et renforce les industries qui rapportent des milliards de dollars à l'économie canadienne.

L'équipement scientifique et les technologies de l'information de pointe du nouveau centre permettront de moderniser les tests de dépistage des maladies des végétaux réglementées, ce qui améliorera la capacité du Canada à détecter ces maladies plus rapidement et avec plus de précision. Il sera ainsi possible de réduire les temps d'attente avant le contrôle phytosanitaire, ce qui contribuera à accélérer le processus d'approbation réglementaire. Les entreprises canadiennes pourront ainsi commercialiser leurs produits plus rapidement et de façon plus économique.

Rassembler les partenaires

La mise en place de partenariats novateurs et de modèles de collaboration est au cœur de la stratégie de Laboratoires Canada. Le nouveau centre réunit des scientifiques d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et de l'ACIA sous un même toit, ce qui stimulera la collaboration et l'innovation.

Célébrer le savoir autochtone

Le Centre pour la protection des végétaux est situé sur le territoire traditionnel du peuple W̱SÁNEĆ, qui comprend les Premières Nations W̱JOŁEŁP (Tsartlip), W̱SĺḴEM (Tseycum), SȾÁUTW̱ (Tsawout), BOḰEĆEN (Pauquachin) et MÁLEXEȽ (Malahat). Par conséquent, la construction du nouveau centre a offert de nouvelles occasions de collaborer avec ces nations et de renforcer une relation durable, qui s'étend au-delà du projet. Le nouveau nom du Centre, ÍY ̧NONET ̧ÁUTW̱ E TŦE SJESENENEȻ, donné par un conseil des Aînés W̱SÁNEĆ, signifie « l'endroit qui est bon pour les plantes » en langue SENĆOŦEN. Il s'agit de la première propriété de l'ACIA portant un nom dans une langue autochtone, témoignant d'une relation positive et durable avec le peuple WSÁNEĆ.

Plusieurs œuvres d'art créées par des artistes locaux des Premières Nations sont exposées dans le nouveau centre, notamment des panneaux en fonte, une sculpture, une pagaie fabriquée à la main et un mât totémique. Ces œuvres reconnaissent la valeur et l'importance du savoir autochtone dans les sciences de la protection des végétaux et symbolisent les liens entre le travail du Centre pour la protection des végétaux et les utilisations traditionnelles du site par les Salish de la Côte.

Bâtir un avenir durable

Conçu dans un souci de durabilité de l'environnement et de résilience aux changements climatiques, le Centre est l'un des premiers bâtiments du gouvernement du Canada à utiliser un champ géothermique comme source d'énergie. Cette installation carboneutre devrait également permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 200 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone (éq. CO 2 ) par an.

Ce nouvel établissement est un élément clé de la stratégie de Laboratoires Canada, qui vise à moderniser l'infrastructure scientifique du Canada et à améliorer les capacités scientifiques à l'échelle du pays grâce à des installations sûres, novatrices et durables. Laboratoires Canada permet la mise sur pied de laboratoires de calibre mondial qui favorisent la collaboration des générations actuelles et futures de scientifiques fédéraux.

Ce nouveau chapitre pour le Centre pour la protection des végétaux s'appuie sur la longue histoire de celui-ci et vise à faire progresser les sciences végétales, à honorer les Premières Nations de la région, à promouvoir la durabilité et à stimuler l'innovation permettant d'assurer la prospérité du secteur agricole et agroalimentaire du Canada.

« Grâce à de nouvelles serres et installations de recherche, le Centre pour la protection des végétaux facilitera la détection rapide et précise des maladies des végétaux. Cela est essentiel pour protéger les entreprises agricoles, le commerce et l'environnement du Canada, tout en soutenant les cultivateurs de fruits et de raisins partout au pays. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada

« En investissant dans des installations scientifiques modernes et durables, le gouvernement fédéral dote ses scientifiques des outils dont ils ont besoin. L'annonce d'aujourd'hui montre la façon dont nous bâtissons un avenir plus fort et plus collaboratif pour l'innovation canadienne. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Le Centre pour la protection des végétaux joue un rôle essentiel dans la protection des végétaux et le commerce au pays. Les laboratoires, les serres et l'équipement de pointe facilitent le travail important de nos scientifiques et renforcent la capacité du Centre à répondre aux besoins du secteur agricole canadien. »

- Paul MacKinnon, Président, Agence canadienne d'inspection des aliments

Faits en bref

Depuis sa création en 1912, le Centre joue un rôle important au pays dans le domaine des sciences de la protection des végétaux. Il appuie les secteurs agricole et agroalimentaire au Canada et contribue à leur prospérité économique. Ces nouvelles installations modernes permettront au Centre de faire progresser les recherches novatrices en sciences des végétaux tout en soutenant l'agriculture canadienne, le commerce mondial et la croissance économique. En 2023, la valeur à la ferme des fruits canadiens s'élevait à plus de 1,3 milliard de dollars et les exportations de fruits frais et congelés étaient évaluées à 1,1 milliard de dollars. L'industrie canadienne du vin regroupe quelque 850 établissements vinicoles à l'échelle du pays, générant des recettes annuelles d'environ 1,6 milliard de dollars et 223 millions de dollars de revenus d'exportations nationales.

Le Centre pour la protection des végétaux fait partie du groupe de la Science réglementaire et des Sciences pour la sécurité de Laboratoires Canada, qui réunit les organismes dans le but de faire progresser la recherche visant à protéger la santé, l'approvisionnement alimentaire et les frontières.

Laboratoires Canada modernise l'infrastructure scientifique grâce à un investissement de 3,7 milliards de dollars, ajoutant de nouveaux laboratoires pour soutenir les priorités de recherche fédérales. Projet phare de la stratégie de Laboratoires Canada, la construction du nouveau Centre pour la protection des végétaux a commencé en 2022 et s'est achevée à l'automne 2024. La construction du nouvel établissement a contribué à hauteur d'environ 185 millions de dollars à l'économie locale et a permis de créer près de 1 700 années-personnes d'emploi grâce à la création d'emplois, aux activités des fournisseurs locaux et à l'augmentation des dépenses des ménages.

Le nouveau centre accueille 47 employées et employés de l'ACIA et d'AAC, ainsi que des scientifiques, des étudiantes et étudiants et des chercheuses et chercheurs postdoctoraux, ce qui témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada en faveur de la collaboration en science et en recherche.

Chaque jour, les membres du personnel dévoués de l'ACIA, dont les inspectrices et les inspecteurs, les vétérinaires et les scientifiques, inspectent les aliments pour en vérifier la salubrité, protègent les végétaux contre les ravageurs et les espèces envahissantes et interviennent dans les cas de maladie animale qui pourraient menacer le cheptel national et la santé humaine au Canada.

