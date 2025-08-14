Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
14 août, 2025, 09:27 ET
OTTAWA, ON, le 14 août 2025 /CNW/ -
Produit : Camembert
Problème : Aliments - Contamination microbienne -Listeria
Distribution : Ontario
