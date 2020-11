Visuel disponible ici

LAVAL, QC, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ -Situé au croisement des autoroutes 640 et 25 à Mascouche, ce tout nouveau centre de distribution d'une superficie de plus de 100 000 pieds carrés permettra à St-Hubert de maintenir son rythme de croissance, et ce, pour les 15 prochaines années. Après une collaboration de 18 mois avec l'équipe FRARE GALLANT afin de trouver l'emplacement idéal, cet important projet de construction d'une durée d'environ un an fera partie du parc commercial CentrOparc situé à Mascouche. Initiative de MONTONI, ce projet de développement de plus de 1,6 million de pieds carrés est centré sur des normes élevées en matière de développement durable et d'accessibilité, l'aspect environnemental étant une priorité à travers les différents secteurs d'activité du Groupe St-Hubert.



Après plusieurs années à exploiter le centre de distribution à partir d'Anjou, St-Hubert se dote maintenant d'un bâtiment répondant aux besoins actuels et futurs de l'entreprise en lui permettant d'expédier quotidiennement une moyenne de 21 000 caisses destinées à l'ensemble de son réseau. Le début des travaux de construction est prévu en novembre prochain et l'édification sera effectuée par la compagnie lavalloise FRARE GALLANT, leader dans la construction d'usines agroalimentaire et de centres de distribution. L'entreprise collaborera avec MONTONI afin de respecter son programme DISTINCTION visant à réduire au maximum l'impact environnemental de chaque bâtiment construit.

« La construction de notre nouveau centre de distribution représente une étape importante dans la poursuite de nos efforts de croissance. En plus de nous permettre d'optimiser la distribution vers les rôtisseries et de nous positionner stratégiquement dans un secteur à haute visibilité, nous augmentons par la même occasion notre capacité d'entreposage pour les quelque 300 produits de la Division Épicerie offerts partout au Canada. La concrétisation de ce projet d'investissement est rendue possible grâce aux efforts et à la vision de l'équipe de St-Hubert, dont la priorité demeure d'offrir aux clients la meilleure expérience de restauration et d'alimentation qui soit », affirme Richard Scofield, président du Groupe St-Hubert.

« Nous sommes heureux d'accueillir le Groupe St-Hubert au CentrOparc de Mascouche, un autre signe de la vivacité économique de ce secteur de la Rive-Nord. Sa localisation stratégique et l'équilibre qu'il offre entre des espaces réservés à l'industrie légère, des bureaux ainsi que des espaces commerciaux font le succès de ce projet. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous collaborons présentement avec la Ville de Mascouche pour la planification de la troisième phase du complexe », ajoute Dario Montoni, président du Groupe Montoni.

« Pour FRARE GALLANT, collaborer au développement de St-Hubert, une entreprise de renom, tout comme la nôtre, est un honneur. Nous nous sommes fortement engagés dans ce projet d'envergure afin d'y proposer une fondation solide et d'être un pilier pour la réussite du nouveau centre de distribution de St-Hubert. Grâce à cette construction, nous promettons de répondre aux besoins actuels et anticipés de notre client. De par notre excellence, notre écoute, notre passion et notre expertise plus que reconnue, nous innovons, encore une fois! », relance John Frare, Président de FRARE GALLANT.

À PROPOS DU GROUPE ST-HUBERT

Groupe St-Hubert compte plus de 10 000 employés répartis au sein de deux divisions : la restauration et l'alimentation. Fondée en 1951 à Montréal, Les Rôtisseries St-Hubert Ltée comprend aujourd'hui 123 rôtisseries au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, et sert plus de 31 millions de repas annuellement. Groupe St-Hubert, c'est également une division Détail qui fabrique et distribue plusieurs produits alimentaires, entre autres sous la marque St-Hubert, mais aussi sous les autres marques des restaurants de RECIPE Unlimited Corporation : sauces, soupes, côtes levées, tourtières et pâtés au poulet. L'entreprise détient une longue tradition d'innovation et s'applique constamment à satisfaire les besoins de ses clients.

À PROPOS DU GROUPE MONTONI

Leader dans le développement immobilier au Québec, MONTONI compte à son actif près de 450 projets représentant plus de 15 millions de pi2 de constructions commerciales, institutionnelles, industrielles et résidentielles, 30 centres corporatifs ainsi que 15 millions de pi2 en développement. Fier détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2001 et membre du Club Platine depuis 2007, le Groupe Montoni a réussi à se tailler une place de choix grâce à son portefeuille de terrains d'envergure dans la région métropolitaine. L'entreprise se démarque par l'offre d'une gamme complète de services couvrant la promotion, la construction - de l'excavation au design intérieur - et la gestion immobilière. Membre agréé LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada, MONTONI mise sur la construction d'un patrimoine durable fondé sur une expertise de pointe. Le Groupe cumule plus de 4 millions de pi2 de bâtiments certifiés LEED.

Parmi les projets récents du développeur figure Espace Montmorency, situé sur la station de métro Montmorency à Laval, un complexe multifonctionnel de plus de 450 millions de dollars, de même que l'acquisition, en 2019, du terrain de la brasserie Molson, en partenariat avec Groupe Sélection et le Fonds immobilier de solidarité FTQ, un site de plus de 1,2 million de pi2 au centre-ville de Montréal. www.groupemontoni.com.

À PROPOS DE FRARE GALLANT

FRARE GALLANT, avec ses 40 ans d'expérience dans les secteurs pharmaceutique, commercial, industriel et particulièrement agroalimentaire, se distingue par sa capacité à réaliser des projets de tout genre et de complexités variables. L'entreprise a une présence annuelle sur près de 200 projets de réaménagement d'usine de tout genre nécessitant une grande maîtrise des exigences strictes de l'industrie agroalimentaire telles que HACCP, GFSI et SQF pour ne nommer que celles-là.

FRARE GALLANT se démarque par ses compétences techniques et son habilité à proposer des solutions répondant aux besoins de ses clients. Parmi les projets récents (2019-2020), FRARE GALLANT compte près de 150 000 pi2 de cuisines commerciales industrielles, 200 000 pi2 d'entrepôts frigorifiques et de congélation et plus de 200 000 pi2 d'usines de transformation alimentaire. WWW.FRAREGALLANT.COM

