TORONTO, le 29 mars 2022 /CNW/ - Afin de mieux protéger les consommateurs et d'améliorer la confiance du public dans le secteur de l'assurance-vie et de l'assurance maladie, l'Autorité de réglementation des services financiers de l'Ontario (ARSF) a lancé son premier cadre de surveillance des agents d'assurance-vie et d'assurance maladie.

Ce cadre nous aidera à assurer que les agents d'assurance-vie de l'Ontario seront soumis à une supervision proactive pour la première fois depuis 2018, ce qui promouvra la transparence et la divulgation de renseignements, tout en décourageant les pratiques, les activités et les comportements mensongers ou frauduleux.

« Les consommateurs achètent une assurance-vie et une assurance-maladie pour se protéger et pour protéger leurs familles contre les imprévus », a déclaré Huston Loke, Vice-président directeur, Surveillance des pratiques de l'industrie à l'ARSF. « Nous avons élaboré ce nouveau cadre en vue de leur assurer un traitement plus équitable et pour garantir que nous leur offrons des produits qui répondent à leurs besoins. »

Le cadre comporte quatre éléments clés :

Établissement des profils du risque des agents vie;

Examens des agents vie;

Communications et les mesures d'application de la loi; et

Rapports

En 2020, les Ontariens ont déboursé 8,2 milliards de dollars en primes d'assurance-vie individuelle.

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Renseignements: Russ Courtney, Agent principal des relations avec les médias et du numérique, Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, c : 437 225-8551, Courriel : [email protected]