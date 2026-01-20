QUÉBEC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Les Toponymes coups de cœur sont de retour! La Commission de toponymie invite les Québécoises et les Québécois à voter, d'ici au 3 février, pour le nom de lieu qui les charme le plus parmi les 12 Toponymes coups de cœur 2026. Cette année, le nom Place des Mille-Mercis, qui désigne un lieu dans les Laurentides, fait partie des finalistes.

Le nom Place des Mille-Mercis (Laurentides) est en lice pour devenir le Toponyme coup de foudre du public 2026! (Groupe CNW/Commission de toponymie)

La place des Mille-Mercis est située sur le boulevard Rolland-Cloutier, à Lantier. Plus précisément, cette place commémorative se trouve sur le parvis de l'église Sainte-Maria-Goretti. Son nom lui a été attribué en hommage à l'ensemble des bénévoles de la communauté locale.

Pour voter, il suffit de remplir le formulaire en ligne accessible sur le site Web de la Commission de toponymie. Le Toponyme coup de foudre du public sera dévoilé quelques jours avant la Saint-Valentin, en même temps que celui de la Commission.

