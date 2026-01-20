Le nom Parc du Refus-Global (Montérégie) est en lice pour devenir le Toponyme coup de foudre du public 2026!

QUÉBEC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Les Toponymes coups de cœur sont de retour! La Commission de toponymie invite les Québécoises et les Québécois à voter, d'ici au 3 février, pour le nom de lieu qui les charme le plus parmi les 12 Toponymes coups de cœur 2026. Cette année, le nom Parc du Refus-Global, qui désigne un lieu en Montérégie, fait partie des finalistes.

Toponymes coups de cœur 2026 (Groupe CNW/Commission de toponymie)

Le parc du Refus-Global, d'une superficie d'environ 4 ha, se trouve à Mont-Saint-Hilaire, à proximité de l'école secondaire Ozias-Leduc. Son nom fait référence au Refus global, un manifeste artistique publié en 1948. Ce document remettait en question le conservatisme social et le dogme catholique, qui étaient alors les courants de pensée dominants au Québec. L'artiste Paul-Émile Borduas (1905-1960), qui était originaire de Mont-Saint-Hilaire, a été le principal auteur de cet ouvrage annonciateur de la Révolution tranquille. Notons que Paul-Émile Borduas a appris l'art de la peinture auprès d'Ozias Leduc (1864-1955).

Pour voter, il suffit de remplir le formulaire en ligne accessible sur le site Web de la Commission de toponymie. Le Toponyme coup de foudre du public sera dévoilé quelques jours avant la Saint-Valentin, en même temps que celui de la Commission.

