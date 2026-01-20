Le nom Belvédère du Voyage-Immobile (Chaudière-Appalaches) est en lice pour devenir le Toponyme coup de foudre du public 2026!

QUÉBEC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Les Toponymes coups de cœur sont de retour! La Commission de toponymie invite les Québécoises et les Québécois à voter, d'ici au 3 février, pour le nom de lieu qui les charme le plus parmi les 12 Toponymes coups de cœur 2026. Cette année, le nom Belvédère du Voyage-Immobile, qui désigne un lieu en Chaudière-Appalaches, fait partie des finalistes.

Le belvédère du Voyage-Immobile est situé dans le parc de la Pointe-Benson, dans le secteur de Saint-Romuald, à Lévis. Son nom évoque l'idée selon laquelle on peut voyager à travers les époques, les paysages, les cultures et les sociétés tout en restant au même endroit. C'est ce que permet ce belvédère, d'où il est possible d'observer un panorama allant du cap Rouge à l'île d'Orléans, en passant par la ville de Québec et le fleuve Saint-Laurent.

C'est le géographe, historien et archéologue Jacques Lemieux (1932-2013) qui est l'auteur de l'expression voyage immobile. Celui-ci a été le principal idéateur du projet de mise en valeur du patrimoine historique et archéologique ainsi que du paysage du parc de la Pointe-Benson.

Pour voter, il suffit de remplir le formulaire en ligne accessible sur le site Web de la Commission de toponymie. Le Toponyme coup de foudre du public sera dévoilé quelques jours avant la Saint-Valentin, en même temps que celui de la Commission.

