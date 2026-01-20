Le nom Belvédère du Voyage-Immobile (Chaudière-Appalaches) est en lice pour devenir le Toponyme coup de foudre du public 2026!

Nouvelles fournies parCommission de toponymie
QUÉBEC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Les Toponymes coups de cœur sont de retour! La Commission de toponymie invite les Québécoises et les Québécois à voter, d'ici au 3 février, pour le nom de lieu qui les charme le plus parmi les 12 Toponymes coups de cœur 2026. Cette année, le nom Belvédère du Voyage-Immobile, qui désigne un lieu en Chaudière-Appalaches, fait partie des finalistes.
Le belvédère du Voyage-Immobile est situé dans le parc de la Pointe-Benson, dans le secteur de Saint-Romuald, à Lévis. Son nom évoque l'idée selon laquelle on peut voyager à travers les époques, les paysages, les cultures et les sociétés tout en restant au même endroit. C'est ce que permet ce belvédère, d'où il est possible d'observer un panorama allant du cap Rouge à l'île d'Orléans, en passant par la ville de Québec et le fleuve Saint-Laurent.
C'est le géographe, historien et archéologue Jacques Lemieux (1932-2013) qui est l'auteur de l'expression voyage immobile. Celui-ci a été le principal idéateur du projet de mise en valeur du patrimoine historique et archéologique ainsi que du paysage du parc de la Pointe-Benson.
Pour voter, il suffit de remplir le formulaire en ligne accessible sur le site Web de la Commission de toponymie. Le Toponyme coup de foudre du public sera dévoilé quelques jours avant la Saint-Valentin, en même temps que celui de la Commission.
Faits saillants
- Les 12 Toponymes coups de cœur retenus par la Commission de toponymie parmi les quelque 1 400 noms de lieux officialisés l'année dernière sont les suivants :
- Belvédère du Voyage-Immobile (Lévis, Chaudière-Appalaches);
- Lac du Castor Têtu (Rivière-aux-Outardes, Côte-Nord);
- Mont des Profondeurs (Rivière-aux-Outardes, Côte-Nord);
- Parc de la Chèvrerie-des-Berges (Joliette, Lanaudière);
- Parc des Heures-Fugitives (Drummondville, Centre-du-Québec);
- Parc du Refus-Global (Mont-Saint-Hilaire, Montérégie);
- Place des Mille-Mercis (Lantier, Laurentides);
- Place du Pain-et-des-Roses (Montréal);
- Point de vue du Gardien-des-Méandres (Hampden, Estrie);
- Rue de la Vague-Humaine (Sainte-Anne-des-Monts, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine);
- Ruelle du Court-Métrage (Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean);
- Sentier de la Face-de-Singe (Saint-Robert-Bellarmin, Estrie).
- Les Toponymes coups de cœur se démarquent par leur originalité, leur relation pertinente avec le lieu désigné ou leur capacité à inspirer des idées, à susciter des interrogations, à évoquer des images fortes ou à mettre en valeur le patrimoine culturel.
- Pour une septième année, la Commission invite la population à choisir son Toponyme coup de foudre.
- Celles et ceux qui voteront courront la chance de remporter deux ouvrages, soit Parlers et paysages du Québec et La France et le Québec : des noms de lieux en partage.
- Une carte interactive présente l'ensemble des Toponymes coups de cœur désignés depuis 2013, année où cette distinction a été décernée pour la première fois.
- Créée en 1912, la Commission de toponymie vise à enrichir la toponymie québécoise par l'officialisation de noms de lieux appropriés, significatifs et évocateurs, témoins de l'histoire, de la société et de la culture du Québec. Elle procède à l'inventaire et à la conservation des noms de lieux. Elle les officialise, les diffuse et donne son avis au gouvernement sur toute question touchant la toponymie.
