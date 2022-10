VILLE DE QUÉBEC, le 17 oct. 2022 /CNW/ - L'amélioration de la capacité de notre flotte et le maintien de la fiabilité et de la sécurité de nos navires sont des priorités capitales pour la Garde côtière canadienne (GCC). Grâce à son travail, le programme de déglaçage de la Garde côtière canadienne appuie la sécurité de la navigation maritime dans et autour des eaux couvertes de glace, et veille à ce que nos voies navigables soient sécuritaires et faciles d'accès toute l'année.

Aujourd'hui, le navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) Vincent Massey a été livré à la GCC dès lors que le chantier naval Davie, situé à Lévis, au Québec, a terminé les travaux de conversion. Le NGCC Vincent Massey est arrivé à son port d'attache à Québec, au Québec, pour se préparer à la prochaine saison de déglaçage. Le navire se joint à la flotte de brise-glaces de taille moyenne, qui servent à garder les voies navigables de l'est du Canada ouvertes et sécuritaires tout au long des mois d'hiver.

En août 2018, la Garde côtière canadienne a acheté trois brise-glaces commerciaux de taille moyenne par l'entremise de Chantier Davie. En vue de leur mise en service, les trois navires ont fait l'objet de travaux de radoub et de conversion au Chantier Davie. Ces navires ont été acquis pour assurer la continuité des services essentiels de déglaçage au Canada atlantique, dans le Saint-Laurent et les Grands Lacs, ainsi que dans l'Arctique, pendant les périodes de prolongation de la durée de vie des navires et de réparation de la flotte existante.

Cette acquisition et cet entretien des navires ont été réalisés dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, ce qui permet d'assurer que la Garde côtière canadienne continue de fournir des services essentiels de déglaçage, en gardant les routes maritimes ouvertes et sécuritaires, tout en prévenant les embâcles et les inondations. Le NGCC Vincent Massey est également équipé pour soutenir les aides à la navigation et fournir des services d'urgence tels que la recherche et le sauvetage, et l'intervention environnementale.

Grâce à la Stratégie nationale de construction navale, le gouvernement du Canada redynamise l'industrie maritime canadienne, tout en veillant à ce que les employés de la Garde côtière canadienne disposent de l'équipement efficace et moderne, dont ils ont besoin pour continuer à servir fièrement les Canadiens.

« En saluant l'arrivée du NGCC Vincent Massey dans notre flotte de brise-glaces, nous soulignons les progrès constants de l'approvisionnement et du renouvellement des navires dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. Avec la livraison de ces navires essentiels, le gouvernement du Canada démontre notre engagement envers la Garde côtière canadienne et son personnel dévoué, en fournissant l'équipement dont il a besoin pour protéger les eaux canadiennes et assurer la sécurité des marins. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, le gouvernement du Canada dote la Garde côtière canadienne de navires sécuritaires et efficaces pour effectuer son important travail sur les voies navigables du Canada. Le NGCC Vincent Massey est bienvenu au sein de la flotte de la Garde côtière canadienne. La livraison de ce navire au début de la saison de déglaçage assurera le passage sécuritaire du trafic maritime, et soutiendra l'économie canadienne en permettant la poursuite du commerce maritime. »

L'honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement du Canada

« Le NGCC Vincent Massey fera partie intégrante de la flotte de la Garde côtière canadienne. En hiver, il fournira des services essentiels de déglaçage pour assurer la sécurité et la poursuite des opérations commerciales au Canada atlantique, dans le Saint-Laurent et les Grands Lacs, tout en effectuant des opérations de réapprovisionnement dans la région arctique en été. Merci aux travailleurs de Chantier Davie pour la remise en état de ce navire, et aux membres d'équipage à bord du NGCC Vincent Massey, qui continueront d'offrir des services cruciaux de déglaçage au cours des prochaines années. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

« Je souhaite bon vent et bonne mer à l'équipage du NGCC Vincent Massey! L'ajout de ce troisième brise-glace provisoire de taille moyenne est indispensable au maintien des services de déglaçage de la Garde côtière canadienne, qui sont essentiels pour la bonne marche du trafic maritime et l'ouverture des ports durant les quatre saisons. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

En août 2018, le gouvernement du Canada , au nom de la Garde côtière canadienne, a attribué au chantier naval Davie un contrat pour l'acquisition de trois brise-glaces, et des travaux de préparation des navires pour leur mise en service dans la flotte de la Garde côtière canadienne. Le NGCC Molly Kool et le NGCC Jean Goodwill sont en service depuis 2018 et novembre 2020, respectivement, tandis que le troisième, le NGCC Vincent Massey , vient de se joindre à la flotte en octobre 2022.

, au nom de la Garde côtière canadienne, a attribué au chantier naval Davie un contrat pour l'acquisition de trois brise-glaces, et des travaux de préparation des navires pour leur mise en service dans la flotte de la Garde côtière canadienne. Le NGCC et le NGCC sont en service depuis novembre 2020, respectivement, tandis que le troisième, le NGCC , vient de se joindre à la flotte en octobre 2022. La valeur totale du contrat pour l'achat et la conversion des trois brise-glaces de taille moyenne est de 912,5 millions de dollars, ce qui comprend l'achat des trois navires.

La conversion et le radoub du NGCC Vincent Massey comprenaient l'augmentation de la capacité d'hébergement de l'équipage, l'ajout d'une grue de levage lourd, l'augmentation de la capacité de déglaçage, et de l'endurance du navire. De plus, des travaux ont été nécessaires pour satisfaire aux exigences opérationnelles de la Garde côtière et à la réglementation canadienne.

comprenaient l'augmentation de la capacité d'hébergement de l'équipage, l'ajout d'une grue de levage lourd, l'augmentation de la capacité de déglaçage, et de l'endurance du navire. De plus, des travaux ont été nécessaires pour satisfaire aux exigences opérationnelles de la Garde côtière et à la réglementation canadienne. La Stratégie nationale de construction navale est un engagement à long terme envers la construction navale nationale, qui ne consiste pas seulement à construire des navires; il vise à revitaliser et à revigorer une industrie maritime de calibre mondial, qui appuie l'innovation technologique canadienne, et crée des emplois et de la prospérité dans de nombreuses collectivités partout au pays.

