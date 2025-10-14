Une initiative inédite dans le monde muséal québécois et canadien grâce à un don exceptionnel de 2 M$

QUÉBEC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), en collaboration avec la Fondation Audain et la Fondation du MNBAQ (FMNBAQ), est heureux d'annoncer le lancement de la Chaire muséale Audain grâce à un don fondateur de 2 M$ du philanthrope, visionnaire, mécène et collectionneur Michael J. Audain. Cette initiative, s'inscrivant dans la foulée des célébrations du centenaire de naissance de Jean Paul Riopelle et du 75e anniversaire du manifeste Refus global (1948), vise à pérenniser l'héritage des Automatistes et à renforcer leur place dans l'histoire de l'art québécois, canadien et international.

Maurice Perron, Seconde Exposition des automatistes au 75, rue Sherbrooke Ouest, chez les Gauvreau, février 1947. Négatif, Collection MNBAQ, Fonds Maurice Perron (P35.S7.Pb) © Avec l'autorisation de Line-Sylvie Perron (Groupe CNW/Musée national des beaux-arts du Québec)

Cette chaire de recherche, de diffusion et d'innovation, portée par un Musée d'état, est une première au Québec et se consacrera à l'héritage des signataires du manifeste Refus global et aux artistes qui ont façonné le mouvement automatiste. L'artiste multidisciplinaire Françoise Sullivan, signataire du célèbre manifeste, participait à l'événement de lancement pour y lire la déclaration inaugurale de la Chaire, document officiel co-signé par plusieurs partenaires, soutenant la création de la Chaire muséale Audain. Parmi les signataires, on retrouve notamment plusieurs sociétés d'État du portefeuille de la culture et des communications du Québec, de même que les associations nationales représentant les disciplines d'expression dans lesquelles ont œuvré les automatistes. « Nous sommes tenus d'éprouver, envers ce groupe et celles et ceux qui ont collaboré avec lui, un devoir de mémoire qu'il nous faut honorer collectivement. À ce titre, nous postulons l'obligation morale de garder vivace le souvenir des créations, des écrits et des valeurs qu'ils nous ont légués, afin de les préserver, de les transmettre et de les diffuser à l'intention de celles et ceux qui nous suivront, et ce, à perpétuité », pouvons-nous lire dans cette déclaration.

Précisons aussi le caractère dématérialisé de la Chaire qui, tout en étant ancrée au MNBAQ, aura pour fondement de travailler en étroite concertation avec les grands musées québécois et canadiens, dont les collections forment la collection nationale des Automatistes. Des universités du Québec et du Canada seront également impliquées dans les projets. Ce décentrement, conjugué au partenariat avec le milieu culturel et à celui avec les universités, affirme le caractère national de la vocation du MNBAQ.

UN DEVOIR DE MÉMOIRE ET UN LEGS À TRANSMETTRE

Le mouvement automatiste a profondément influencé la modernisation du Québec sur les plans culturel, social et politique. Les Automatistes ont contribué à inscrire l'art québécois dans les courants internationaux de l'époque, tout en affirmant une identité distincte.

« Je me réjouis de cette initiative de chaire muséale qui pérennise l'héritage des Automatistes et qui témoigne de la force d'innovation et de l'esprit partenarial qui animent nos musées nationaux. C'est d'ailleurs avec beaucoup de fierté qu'en 2023, j'ai désigné le lancement du manifeste Refus global en 1948 comme événement historique au sens de la Loi sur le patrimoine culturel. Je suis persuadé que les travaux de la Chaire permettront d'accroître nos actions de diffusion et de valorisation de l'immense legs artistique des Automatistes et assurera notre devoir de mémoire collectif envers eux. », de dire le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe.

« La création de cette chaire muséale marque un moment historique pour le MNBAQ. Nous affirmons notre rôle de catalyseur scientifique et culturel, tout en honorant la mémoire des Automatistes. Il est certainement de notre responsabilité d'élever les signataires du Refus global dans les rangs de notre mémoire collective, mais aussi tous les artistes ayant adhéré à ce courant artistique majeur. Un immense merci à Michael J. Audain pour cette nouvelle impulsion qu'il donne à notre institution muséale », a déclaré le directeur général du MNBAQ, Jean-Luc Murray.

« La Fondation Audain croit profondément que le legs des Automatistes doit être mieux connu, célébré et transmis. Cette initiative est un appel à l'action collective de nos musées et institutions culturelles, à notre devoir de mémoire, à notre obligation d'en transmettre l'art et les savoirs. Avec cette chaire, nous franchissons une étape décisive vers un rayonnement durable, ici comme à l'international », a renchéri le président de la Fondation Audain et philanthrope, Michael J. Audain.

« Grâce à la générosité, à la vision éclairée et à l'engagement exceptionnel d'un grand mécène comme Michael J. Audain, cette chaire de recherche a pu voir le jour et bénéficier de l'élan et des ressources nécessaires à son essor. Fidèle à sa mission, notre Fondation se tient une fois de plus aux côtés du Musée pour soutenir la réalisation de ses plus belles et grandes ambitions », a mentionné le président-directeur général de la Fondation du MNBAQ, Fabrice Alcayde.

Sous la direction de Guillaume Savard, actuel directeur des contenus de l'Espace Riopelle, la Chaire muséale Audain deviendra un pôle de référence mondial et une vitrine pour l'avancement de la recherche et de la diffusion de l'héritage artistique des Automatistes. Plusieurs chantiers prendront forme sous l'égide de la Chaire :

L'organisation d'un Symposium international sur Jean Paul Riopelle et les Automatistes en novembre 2026;

La mise en valeur des artistes femmes du mouvement, dont Marcelle Ferron;

L'aménagement d'une salle permanente dédiée aux Automatistes à l'intérieur du futur Espace Riopelle (ouverture prévue à l'automne 2026);

L'intégration d'œuvres d'artistes automatistes à des expositions portant sur des corpus internationaux avec lesquels des parentés, formelles ou thématiques, peuvent être établies;

Le développement de programmes de recherche et de diffusion en collaboration avec des universités et institutions muséales du Québec, du Canada et de l'étranger.

« En reconnaissance des valeurs toujours bien actuelles d'émancipation, de créativité et d'expérimentation, de conscience sociale et d'engagement, de subjectivité et de liberté que les Automatistes promulguaient, la Chaire aura le devoir de favoriser le plein rayonnement et la plus large diffusion possible du legs de ces artistes. C'est un mandat que j'embrasse pleinement », a conclu Guillaume Savard.

